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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerŞimdi tam zamanı! Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad
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Görkem TEMELKAYA

Şimdi tam zamanı! Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad

Çok şey var bu şehirde beni derinden etkileyen. İçinde o kadar bizden parçalar var ki, bir anda bağlanıyorsun yabancılık çekmeden. Biraz bize benzemesinden, biraz çektiği acılardan, biraz da gururlu ruhu etkiliyor Belgrad’ı gezerken. İşte size Belgrad gezi rehberi...

Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYAGezgin

Belgrad’da düşük beklentilerle gidenlerin çok şaşıracaklarına eminim. “Avrupa’ya yakın ama Avrupa gibi değil” hissi veriyor ilk bakışta. Sanki 90’larda dondurup öylece bırakmışlar şehri. Şimdi tam zamanı Hem vizesiz hem de çok ucuz: BelgradMesela, tüm kapalı mekânlarda sigara içilebiliyor, sokak aralarında dolup taşan internet kafeler görebiliyorsunuz, ya da bir dükkânında gençliğiniz en yakın dostu Walkman ile karşılaşabilirsiniz.  

Belgrad için “bizden”  ifadesini kullanmam boşuna değil. Bir Sırp köftesi var “Cevapcici” dedikleri,  bizim İnegöl’ü aratmıyor. Keza salatası hatta musakkası bile bizim mutfağımızdakilerle yarışır. Gelelim en güzel habere, Belgrad gerçekten çok ucuz bir şehir! Avrupa ülkelerine gittiğinizde her aldığınız şey için çarpı 3,50 TL matematiğine maruz kaldığınız için Belgrad size cennet gibi gelecek! Özellikle yeme-içme kısmında fiyatlar İstanbul’a kıyasla bile daha uygun seviyelerde.

“Belgrad’a gelip de görmeden gidilmez” diyebileceğim birkaç yer var. Bunlardan ilki “Kalemegdan” adını verdikleri, Osmanlı dönemine ait tarihi kale ve içinde askeri müzenin yer aldığı bir açık hava müzesi. Ayrıca şehri tepeden izlemek için de ideal bir nokta. Bunun yanı sıra Kalemegdan içinde büyük bir parkı barındırıyor. Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında gideceklere bu parkta piknik yapmalarını öneririm.

Şimdi tam zamanı Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad

İkinci önerim ise “Nikola Tesla Müzesi”, Nikola Tesla Sırbistan için çok önemli bir isim. Havaalanı dâhil Belgrad’daki pek çok önemli noktaya ismi verilmiş kendisinin. İcatları, görüşleri ve o döneme kazandırdıkları değerleri öğrenmek için bu müzeyi bir rehber eşliğinde gezin derim.

Bu yaz Belgrada gitmeniz için 9 neden
Bu yaz Belgrad'a gitmeniz için 9 neden


Skadarlija diğer bir gidilmesi gereken bölge bence.  Şehrin sanat galerileri ve lokal restoranlarının bulunduğu, Arnavut kaldırımlı ve çiçekli sokakları içinde barındıran keyifli bir semt burası. Her ne kadar biz göremesek de özellikle bahar ve yaz aylarında nefis bir ambiansa sahip olacağını düşünüyorum.

Şimdi tam zamanı Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad

Knez Mihajlova Belgrad’ın ünlü alışveriş caddesi. Şehrin ortasında boylu boyunca uzandığı için yerini anlatmama gerek yok, elbet yolunuz düşecektir. Oldukça canlı ve kalabalık, alışveriş ve vitrin bakmak isteyenler güzel vakit geçirebilirler. Gezilecek yerler bölümünü sanatla kapatalım derim. National Museum şehrin tam merkezinde Cumhuriyet Meydanı’nda yer alıyor. Bizim gittiğimiz dönemde içinde renovasyon çalışmaları olduğu için kapalıydı, ne yazık ki ziyaret edemedik. Müzede Gustav Klimt, Van Gogh, Monet gibi efsane sanatçıların eserleri bulunuyor. Siz denk gelirseniz mutlaka gezin.

Şimdi tam zamanı Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad

Gelelim yeme içmeye!

Lorenzo & Kakalamba; geleneksel Sırp yemeklerinin yanında efsane dekorasyonu tam Instagram’lık bir mekân.

Şimdi tam zamanı Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad

Blaznavac; Bahçesinde nefis kokteyller yudumlayacağınız, rengârenk dekorasyonuyla fotoğraf çekmeye doyamayacağınız eğlenceli bir bar.

Şimdi tam zamanı Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad

Jazz Basta; Belgrad’ın popüler mekanlarından biri, haftanın üç günü lokal gruplar Jazz performansıyla sahne alıyor. Sırf bahçesi için bile görülmeye değer.

Şimdi tam zamanı Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad

Berliner; adından da anlaşılacağınız gibi tam bir Alman barı. 10’larca çeşit bira ve nefis sosisliler sizi bekliyor.

Manufaktura; akşam yemeğinizi canlı Balkan müziği ve harika Sırp yemekleriyle taçlandırmak istiyorsanız gidebileceğiniz tatlı bir restoran.

En güzel kafeler nerede mi?

Amelia Cafe; şirin dekorasyonu ve lokallerin uğrak yeri olan bir yer.

Şimdi tam zamanı Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad

Aviator Coffee Explorer; şehrin en iyi kahvesi için gidilmesi gereken 3.dalga kahveci.

Şimdi tam zamanı Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad

Koffeein; Belgrad’a birkaç şubesi bulunan, kahveleri ve tatlıları güzel bir kahveci. Yolunuzun üstündeyse espresso molası verebilirsiniz.

Şimdi tam zamanı Hem vizesiz hem de çok ucuz: Belgrad

Fotoğraflar: Görkem TEMELKA

Kaynak: Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce

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