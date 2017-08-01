Bu yaz Belgrad'a gitmeniz için 9 neden

1. Vize yok
Sırbistan, Türklere vize uygulamayan ülkeler arasında bulunuyor. Bu nedenle Sırbistan'a giderken vize ve evrak işleri ile uğraşmak yerine tatil planlarınıza yoğunlaşabilir ve pasaportunuzla ülkeye giriş yapmanın keyfini yaşayabilirsiniz.
2. Ucuz bir şehir
Belgrad ucuz Balkan şehirleri arasında başı çekiyor. Konaklama ve yemek gibi giderler için cüzi bir bütçe ayırmak mümkün. İstanbul fiyatları ile karşılaştırıldığında Belgrad oldukça ucuz bir şehir olarak cezbedici.
3. Samimi Belgrad halkı
Belgrad, sıcakkanlı halkı ile turistleri oldukça hoş tutan bir şehir. Belgradlılarla sohbet edebilir ve her konuda yardımlarını çekinmeden isteyebilirsiniz.
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4. Lezzetli yemekler
Türk mutfağına benzer özellikte yemekleri ve et ağırlıklı yemek kültürü ile Belgrad gurmelere de hitap ediyor. Sırp mutfağına özgü lezzetlerden olan Cevapcici ve Skadarlija'yı şehirde mutlaka denemelisiniz.
5. Gece hayatı
Belgrad gece hayatı ile ünlü şehirlerden biri. Renkli gece hayatı, ünlü DJ performanslarının yanında bar ve kulüp çeşitliliği ile de eğlence hayatını üst düzeyde yaşayan Belgrad yaz aylarında ise cluk tekneleri ile eğlence severleri ağırlıyor.
6. Doğa harikası parklar
Şehrin muhtelif yerlerinde konuşlanan geniş parklar yeşile ve doğaya düşkün olanlar için adeta bir cennet vadediyor. Doğa ile iç içe geçen ve huzurun tadını doyasıya çıkarabileceğiniz Belgrad, doğa ile bütünleşmek isteyenler için de doğru adreslerden biri.
7. Yakın bir destinasyon
Türkiye'ye sadece 2 saat uzaklıkta yer alan Belgrad, yakın olması sebebiyle hafta sonu tatillerinde veya kısa tatillerde de gidilebilecek adreslerden biri.
8. Kolayca gezilebilecek bir şehir
Belgrad kendi başınıza kolaylıkla gezebileceğiniz bir şehir. Ucuz toplu taşıma araçları ve taksiler ile şehirde gezinmek veya yürüyerek şehirde tur atmak kolay. Tarihi yerlerin birbirine olan yakınlığı şehir özgürce gezmeyi mümkün kılan özellikler arasında yer alıyor.
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9. Balkan ülkelerine yakın
Belgrad komşu Balkan ülkelerine yakınlığı ile şehri ziyaret etmişken rahatlıkla diğer şehirlere de kara yolu ile ziyaret gerçekleştirebileceğiniz bir konumda. Belgrad'a gelmişken yakındaki doğa harikası şehirlere veya Bosna Hersek, Makedonya veya Karadağ gibi bölgelere de geçebilir ve gezinize yeni rotalar ekleyebilirsiniz.
Kaynak: Hürriyet Haber