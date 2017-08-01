Bu yaz Belgrad'a gitmeniz için 9 neden

1. Vize yok

Sırbistan, Türklere vize uygulamayan ülkeler arasında bulunuyor. Bu nedenle Sırbistan'a giderken vize ve evrak işleri ile uğraşmak yerine tatil planlarınıza yoğunlaşabilir ve pasaportunuzla ülkeye giriş yapmanın keyfini yaşayabilirsiniz.









2. Ucuz bir şehir

Belgrad ucuz Balkan şehirleri arasında başı çekiyor. Konaklama ve yemek gibi giderler için cüzi bir bütçe ayırmak mümkün. İstanbul fiyatları ile karşılaştırıldığında Belgrad oldukça ucuz bir şehir olarak cezbedici.









3. Samimi Belgrad halkı

Belgrad, sıcakkanlı halkı ile turistleri oldukça hoş tutan bir şehir. Belgradlılarla sohbet edebilir ve her konuda yardımlarını çekinmeden isteyebilirsiniz.





4. Lezzetli yemekler

Türk mutfağına benzer özellikte yemekleri ve et ağırlıklı yemek kültürü ile Belgrad gurmelere de hitap ediyor. Sırp mutfağına özgü lezzetlerden olan Cevapcici ve Skadarlija'yı şehirde mutlaka denemelisiniz.









5. Gece hayatı

Belgrad gece hayatı ile ünlü şehirlerden biri. Renkli gece hayatı, ünlü DJ performanslarının yanında bar ve kulüp çeşitliliği ile de eğlence hayatını üst düzeyde yaşayan Belgrad yaz aylarında ise cluk tekneleri ile eğlence severleri ağırlıyor.







6. Doğa harikası parklar

Şehrin muhtelif yerlerinde konuşlanan geniş parklar yeşile ve doğaya düşkün olanlar için adeta bir cennet vadediyor. Doğa ile iç içe geçen ve huzurun tadını doyasıya çıkarabileceğiniz Belgrad, doğa ile bütünleşmek isteyenler için de doğru adreslerden biri.





7. Yakın bir destinasyon

Türkiye'ye sadece 2 saat uzaklıkta yer alan Belgrad, yakın olması sebebiyle hafta sonu tatillerinde veya kısa tatillerde de gidilebilecek adreslerden biri.







8. Kolayca gezilebilecek bir şehir

Belgrad kendi başınıza kolaylıkla gezebileceğiniz bir şehir. Ucuz toplu taşıma araçları ve taksiler ile şehirde gezinmek veya yürüyerek şehirde tur atmak kolay. Tarihi yerlerin birbirine olan yakınlığı şehir özgürce gezmeyi mümkün kılan özellikler arasında yer alıyor.





9. Balkan ülkelerine yakın

Belgrad komşu Balkan ülkelerine yakınlığı ile şehri ziyaret etmişken rahatlıkla diğer şehirlere de kara yolu ile ziyaret gerçekleştirebileceğiniz bir konumda. Belgrad'a gelmişken yakındaki doğa harikası şehirlere veya Bosna Hersek, Makedonya veya Karadağ gibi bölgelere de geçebilir ve gezinize yeni rotalar ekleyebilirsiniz.