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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı: Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 17.10.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Sokakları tarih ve sanat kokan şehir: Roma

Filiz Gülten
Filiz Gülten
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Filiz Gülten
Filiz Gülten
Sokakları tarih ve sanat kokan şehir: Roma

Kültürü, tarihi, değerleriyle dünya üzerinde önemli yere sahip Roma… İstanbul‘a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Roma’nın da İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulmuş olması. Peki Roma’ya gidince nereleri gezilmeli, neler yapmalı? İşte size Roma gezi rehberi...

Roma'da nereler görülmeli?

Aşk Çeşmesi (Fontana Di Trevi): Müthiş Barok mimarisi ve masalsı kurgusuyla listenizde ilk sırada yer almalı.

Vatikan: Burası dünyanın en küçük ülkelerinden biri…

Sokakları tarih ve sanat kokan şehir: Roma


Piazza Di Navona: Ressamların bulunduğu açık hava müzesi tadında bir cadde…

Kolezyum: Eski Roma’da gladyatörler için inşa edilmiş en büyük amfi tiyatro…

İspanyol Merdivenleri: Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Müthiş bir merdiven basamakları dizilimi...

Sokakları tarih ve sanat kokan şehir: Roma


Ne yapmalı?

Aşk Çeşmesi önünde para atma ritüelini mutlaka yapın. Çeşme'ye sırtınızı dönün ve sağ elinizle sol omuzunuzun üzerinden elinizdeki metal parayı Çeşme'nin içine atın. Bu ritüel sizi tekrar Roma'ya seyahat etme fırsatını doğuracak…

Gözlerinizi kapatın ve Kolezyum'da gladyatörlerin dövüşme sahnelerini gözlerinizde canlandırın…

Piazza Della Cancelleria'da inceleme fırsatını bulun…

Roma'nın yedi tepesinden biri olan ‘Capitolino Tepesi’ne gidin ve kuşbakışı harika ‘Roma’ manzarasını fotoğraflayın…

136 basamaklı İspanyol Merdivenleri'nin basamaklarında poz verin ama sakın oturmayın hatta elinizde yiyecek içecek hiç olmasın, ceza alabilirsiniz. Sadece ayakta poz verin…

Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'da dünyanın en büyük kiliselerinden olan San Pietro Kilisesi’nin büyüleyici mimarisine bakınca ihtişamı ve Tanrı’nın varlığını hissedeceksiniz kilisenin içine girince ayağınız yere basacak ama gözünüz yerden çok tavanındaki işlemelere takılacak, Michelangelo’nun eserlerine hayran kalacaksınız.

Sokakları tarih ve sanat kokan şehir: Roma



Sanat şehri

Contemporary sanat severlerin kesinlikle kaçırılmaması gereken çok çok güzel bir sanat müzesi: La Galleria Nazionale (lagallerianazionale.com)

Yasamış en önemli kadın mimarlardan Zaha Hadid'in eseri MAXXI, Modern sanat sevenler için… Hem Zaha Hadid'in gerçekleştirdiği binası, hem de içinde barındırdığı senede iki üç kez değişen koleksiyonuyla genellikle Rönesans ve Antik dönem eserleriyle tanınan Roma'ya yeni bir gözle bakmanızı sağlayacak. (www.maxxi.art)

Çocuklarınız da sizinle beraber seyahat ediyorsa mutlaka Explora'ya da uğrayın. Çocukluk dönemine dair en güzel seyahat deneyimlerinden birini yaşayacaklar. (www.mdbr.it)

Müzik sevenler, programınıza dünyanın en önemli konser salonlarından birinde bir konser ekleyebilirsiniz. (www.auditorium.com)

Sokakları tarih ve sanat kokan şehir: Roma


Ulaşım alternatifleri

Roma Leonardo Da Vinci Havalimanı Fiumicino'ya İstanbul'dan direkt Türk Hava Yolları seferleri mevcut. Havaalanından şehir merkezine ulaşmak için üç taksi ve özel araç dışında iki seçeneğiniz var: Tren ve otobüs…

Tren: Tren olarak da iki seçeneğiniz var. Normal tren veya Leonardo Express. Havaalanından  Leonardo Express’e yürüyerek 5-10 dakikada istasyona ulaşabiliyorsunuz. Her 15 dakikada bir, Roma merkeze (Roma Termini’ye) tren seferleri mevcut ve seyahat süresi normal tren ile 50 dakika, Leonardo Express ile 30 dakika. Normal tren kişi başı 9 Euro, Express ise kişi başı 15 Euro.

Otobüs: Şehir merkezine en ucuz şekilde varmak isterseniz, otobüsü kullanın. Otobüsle merkeze 50 dakikada varıyorsunuz. Kişi başı 5.80 Euro.

 

Filiz Gülten
Filiz Gülten
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