Sokakları tarih ve sanat kokan şehir: Roma
Kültürü, tarihi, değerleriyle dünya üzerinde önemli yere sahip Roma… İstanbul‘a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Roma’nın da İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulmuş olması. Peki Roma’ya gidince nereleri gezilmeli, neler yapmalı? İşte size Roma gezi rehberi...
Roma'da nereler görülmeli?
Aşk Çeşmesi (Fontana Di Trevi): Müthiş Barok mimarisi ve masalsı kurgusuyla listenizde ilk sırada yer almalı.
Vatikan: Burası dünyanın en küçük ülkelerinden biri…
Piazza Di Navona: Ressamların bulunduğu açık hava müzesi tadında bir cadde…
Kolezyum: Eski Roma’da gladyatörler için inşa edilmiş en büyük amfi tiyatro…
İspanyol Merdivenleri: Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Müthiş bir merdiven basamakları dizilimi...
Ne yapmalı?
Aşk Çeşmesi önünde para atma ritüelini mutlaka yapın. Çeşme'ye sırtınızı dönün ve sağ elinizle sol omuzunuzun üzerinden elinizdeki metal parayı Çeşme'nin içine atın. Bu ritüel sizi tekrar Roma'ya seyahat etme fırsatını doğuracak…
Gözlerinizi kapatın ve Kolezyum'da gladyatörlerin dövüşme sahnelerini gözlerinizde canlandırın…
Piazza Della Cancelleria'da inceleme fırsatını bulun…
Roma'nın yedi tepesinden biri olan ‘Capitolino Tepesi’ne gidin ve kuşbakışı harika ‘Roma’ manzarasını fotoğraflayın…
136 basamaklı İspanyol Merdivenleri'nin basamaklarında poz verin ama sakın oturmayın hatta elinizde yiyecek içecek hiç olmasın, ceza alabilirsiniz. Sadece ayakta poz verin…
Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'da dünyanın en büyük kiliselerinden olan San Pietro Kilisesi’nin büyüleyici mimarisine bakınca ihtişamı ve Tanrı’nın varlığını hissedeceksiniz kilisenin içine girince ayağınız yere basacak ama gözünüz yerden çok tavanındaki işlemelere takılacak, Michelangelo’nun eserlerine hayran kalacaksınız.
Sanat şehri
Contemporary sanat severlerin kesinlikle kaçırılmaması gereken çok çok güzel bir sanat müzesi: La Galleria Nazionale (lagallerianazionale.com)
Yasamış en önemli kadın mimarlardan Zaha Hadid'in eseri MAXXI, Modern sanat sevenler için… Hem Zaha Hadid'in gerçekleştirdiği binası, hem de içinde barındırdığı senede iki üç kez değişen koleksiyonuyla genellikle Rönesans ve Antik dönem eserleriyle tanınan Roma'ya yeni bir gözle bakmanızı sağlayacak. (www.maxxi.art)
Çocuklarınız da sizinle beraber seyahat ediyorsa mutlaka Explora'ya da uğrayın. Çocukluk dönemine dair en güzel seyahat deneyimlerinden birini yaşayacaklar. (www.mdbr.it)
Müzik sevenler, programınıza dünyanın en önemli konser salonlarından birinde bir konser ekleyebilirsiniz. (www.auditorium.com)
Ulaşım alternatifleri
Roma Leonardo Da Vinci Havalimanı Fiumicino'ya İstanbul'dan direkt Türk Hava Yolları seferleri mevcut. Havaalanından şehir merkezine ulaşmak için üç taksi ve özel araç dışında iki seçeneğiniz var: Tren ve otobüs…
Tren: Tren olarak da iki seçeneğiniz var. Normal tren veya Leonardo Express. Havaalanından Leonardo Express’e yürüyerek 5-10 dakikada istasyona ulaşabiliyorsunuz. Her 15 dakikada bir, Roma merkeze (Roma Termini’ye) tren seferleri mevcut ve seyahat süresi normal tren ile 50 dakika, Leonardo Express ile 30 dakika. Normal tren kişi başı 9 Euro, Express ise kişi başı 15 Euro.
Otobüs: Şehir merkezine en ucuz şekilde varmak isterseniz, otobüsü kullanın. Otobüsle merkeze 50 dakikada varıyorsunuz. Kişi başı 5.80 Euro.
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