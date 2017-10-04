Nice ve çevresindeki masalsı köyler!

Deniz üstünden müthiş bir manzara eşliğinde Nice Havalimanına iniş yaparak envai çeşit bitki çiçek ve toprak rengiyle bütünleştim. Şehrin ana caddesi olan ‘Promenade des anglais’ keyifli yürüyüş yapmak için ideal. Sağınızda sahil, solda büyük otellerin yer aldığı bulvarda yürüyüş yaparken paten yapan aileleri seyredip dinamizmin doruğuna ulaşıyorsunuz. Eski şehirde dolaşmanızı öneririm dar sokaklarda alışveriş yapabilir restoran ve kafelerinde kısa bir mola verebilirsiniz. Şimdi gelelim muhteşem köylerine…



Les Antîbes: Araç girmeyen tarih kokan bu köyde, köy pazarına dalıp küçük kafelerinde oturup seyre dalın. Arnavut kaldırımlarında yürüyün bayılacaksınız...

St Jean Cap Ferrat: İnsana huzur veren sakinliğiyle birlikte kışlık sarayları uluslararası aristokrat kesimin uğrak yeri olan St Jean Cap Ferrat'ın güzelliğini ve ihtişamını görmek isterseniz sahil şeridinde yürümenizi tavsiye ederim. Yürüyüş olarak üç ana bölümü plana alın. Bunlar; Le tour de Cap Ferrat, La Pinede, Maurice Rouvier (sizi Beaulieu'ye götürür) Cap Ferrat'yı cote d'azur'un incisi yapan dünyanın en güzel sarayı muhteşem bahçesiyle sizleri karşılayacak.





Eze: Cennete mi gitmek istiyorsunuz? İşte size adresi… Nice havalimanından 17-18 km. uzaklıkta yer alan bu köy dik kayalıklarıyla, yamaçta bulunan muz, portakal, limon ağaçlarıyla sarı, mor, yeşil, mavi ve kahverenginin harmonisiyle Cote d'azur'un en muhteşem manzarasına sahip. Köye girmek için uzun taşlı merdivenlerden çıkıp size keyifli bir geçit sağlayacak olan ‘Chateau de la chevre d'or’ ( Altın Keçi Şatosu)'nun bahçesi ve akabinde köyün girişinde sizi karşılayacak olan çiçek cenneti taştan masalsı evler ve hayal bile edemeyeceğiniz bir manzara sizi bekliyor olacak!







Gourdon: Cennetin yolu dediğim bu dik yamacın sonundaki köy, taştan yapılmış muazzam 13. ve 14. Yy’dan kalma evleri ve 760 metre yükseklikte görebileceğiniz kartallar ve yuvaları… Tabii ki İnsanı alıp götüren bir manzara eşliğinde!







Port Grimaud: 20. yy’dan kalma marina, elektrikli nehir tekneleriyle, tamamen yaya olarak keşfedeceğiniz çevresindeki ‘côte’ köyüyle yürüyüşe davet ediyor. Üzüm bağları, köy pazarı, arıcılık ve doğa… Çocukluğumuzun çizgi filmlerinde seyrettiğimiz Heidi'nin köyüne geldiğinizi ve modern bir köy evinde rüyanızın gerçekleştiğini gözlerinizle görüp, duyularınızla hissedince ayrılmak istemeyeceksiniz.







Grasse: Parfümün ana yeri olan Grasse'da parfümün yapılışını izleyebilir, esansların oluşumu için bitkilerin hangi aşamalardan geçtiğini öğrenebilirsiniz. Keşfedin, merakınızı giderin.









Menton: İtalya sınırında yeşilliklerin içinde, eski köy meydanında seramik duvarlı evleriyle, 18. ve 19. Yy’dan kalma yay şeklinde geçitleriyle ve Fransızların ‘Trompe l'oeil’ (göz yanılması) dediği resmedilmiş çakıl mozaikli yapıları ve uçuşan merdivenli evleriyle sizi şaşırtacak.

Biraz da tarihçe:

-1880'lerde Parisli şair Nice köylerinden birine yerleşiyor ve kendi uydurduğu bir tabirle Cote d'azur adlı bir kitap yazıyor. Kitap Fransa'da çok tutulduğu için Cote d'azur ismi bugüne kadar geliyor.





- Nice daha evvelden çok meşhur bir balıkçı kasabasıymış.- Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile birlikte oluşan hastalıklar neticesinde doktorlar hastalarına reçete yazıyorlar ancak halk fakir olduğu için ilaca ulaşmaları olanaksız hale geldiği için İngilizler ‘Promenade des Anglais’ yolunu ‘Nice'tevrus’ mimarisiyle inşa ediyorlar ve yürünecek hale getiriyor.

Tatili Nice'te geçiren İngilizlerden para toplanarak yapılan bu yol halk için çok büyük umut kaynağı oluyor. ‘Promenade des Anglais’ (İngilizlerin Yürüyüş Yolu) ismi de buradan geliyor.

- Nice'te 1880 dünya savaşına kadar belle epoque dönemi yaşanıyor. 40-50 yıllık dönemde; Burjuva sınıfı gelişti, bilim sanat gelişti, çevre değişti.







- Birinci Dünya Savaşı’nda oteller hastaneye, malikaneler odalara bölünerek apartman dairelerine çevrilmiş.

- İkinci Dünya Savaşı’na kadar şehir ekonomisi toparlanıyor İkinci Dünya Savaşı’nda tekrar krize giriyor.

- Mussolini'nin etkisi altında İkinci Dünya Savaşı sırasında Nice halkı direniş gösterdi.

- Nice yaşayanların geliri en yüksek şehirlerdendir.

- Ev kiralarının Paris’le eşit olduğu şehirdir.

- Sophia Laurent informatique Üniversitesi Amerika'daki Silikon Vadisi’nin Fransız versiyonu olan teknoloji üniversitesidir.

- Nice'in Otellerindeki atak kapasitesi Paris’ten daha yüksektir.



Fotoğraflar: Alamy, Lot Tourisme, Francecomfort





