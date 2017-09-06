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Fransa'da az bilinen 10 nefis yer

Fransa, Avrupa'nın hem kültürü hem de tarihi ile en çekici ülkelerinden biri. Her ne kadar Fransa denilince akla ilk olarak Paris gelse de Fransa'da gezilecek daha birçok güzel yer var. İşte Fransa'da az bilinen 10 nefis yer...

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10- Amiens

Paris'e yakınlığı ile bilinen Amiens kasabası, etkileyici katedrali ile görenleri büyülüyor. Gotik mimarisinin hakim olduğu kasabada, Jules Verne'in evini de ziyaret edebilirsiniz.

Fransada az bilinen 10 nefis yer

9- Arles

Güney Fransa'da bulunan Arles, Orta çağ atmosferi ile ziyaretçilerini büyülüyor. Ünlü ressam Van Gogh'un da bir dönem yaşadığı şehirde, Saint Trophime kilisesi ve Roma antik tiyatrosu gezilmesi gereken yerler arasında.

Fransada az bilinen 10 nefis yer

8- Loire Vadisi

Loire Irmağı'nın ortasında bulunan Loire Vadisi, tarla ve bahçeleri ile ünlü. Şatolarıyla göz alıcı bir görünüme sahip olan bölgede, Chamnord, Chinon ve Rivau gibi şatolar mutlaka görülmeli.

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7- Colmar

Rengarenk evleri ile ünlü olan Colmar, şirin mi şirin bir Fransız şehri. Renkli evlerin bulunduğu dar sokaklarda dolaşabilir ve nehirde tekne gezisi yapabilirsiniz. Alsace bölgesinde bulunan Colmar'da bölgenin ünlü şaraplarını denemenizi öneririz.

Fransada az bilinen 10 nefis yer

6- Sault

Lavanta tarlaları ile ünlü olan Sault, muhteşem fotoğraflar çekmek isteyenleri bekliyor. Lavanta'ya ait her türlü hediyelik eşyayı bulabileceğiniz bu köyde, birbirinden şirin restoranlarda Fransız lezzetlerini tadabilirsiniz.

Fransada az bilinen 10 nefis yer

5- Mont Saint Michel

Normandiya'nın Manche bölgesinde yer alan Mont Saint Michel, 90 m yükseklikteki kayalardan oluşuyor. Kayalığın tepesinde ise ünlü bir katedral yer alıyor. 700 yıllık yapı görenleri büyülüyor.

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4- Biarritz

Bask bölgesinde yer alan Biarritz, sahil şeridi olarak harika kumsallar ve surf yapılacak bir okyanusa sahip. Yaz aylarında kalabalıklaşan bölgede deniz ve güneş keyfi yapılabilir.

Fransada az bilinen 10 nefis yer

3- Chamonix

Kayak bölgesi olarak bilinen Chamonix, Mont Blanc dağına da yakın bir konumda. Chamonix özellikle kış aylarında muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor.

Fransada az bilinen 10 nefis yer

2- Annecy

Göl kenarında bulunan bu şirin kasaba, küçük Venedik olarak anılıyor. Sahip olduğu kanalları ile romantik bir kasaba olan Annecy nehir turu ile daha zevkli bir şekilde keşfedilebilir.

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1- Bayeux

Gotik ve Normandiya mimarisinin en güzel örneklerini barındıran Bayeux, devasa katedrali ile ünlü. Orta Çağ’dan kalma görüntüsüyle kasaba turistlerin ilgi gösterdiği yerler arasında. Bayeux aynı zamanda plajları ile de popüler olan bir bölge.

Fransada az bilinen 10 nefis yer

Fotoğraflar: The Crazy Tourist, Avignon Prestige, Boa Lingua, TripAdvisor, Patricia Bracewell

Kaynak: Hürriyet Haber

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