Fransa'da az bilinen 10 nefis yer

10- Amiens



Paris'e yakınlığı ile bilinen Amiens kasabası, etkileyici katedrali ile görenleri büyülüyor. Gotik mimarisinin hakim olduğu kasabada, Jules Verne'in evini de ziyaret edebilirsiniz.

9- Arles



Güney Fransa'da bulunan Arles, Orta çağ atmosferi ile ziyaretçilerini büyülüyor. Ünlü ressam Van Gogh'un da bir dönem yaşadığı şehirde, Saint Trophime kilisesi ve Roma antik tiyatrosu gezilmesi gereken yerler arasında.

8- Loire Vadisi



Loire Irmağı'nın ortasında bulunan Loire Vadisi, tarla ve bahçeleri ile ünlü. Şatolarıyla göz alıcı bir görünüme sahip olan bölgede, Chamnord, Chinon ve Rivau gibi şatolar mutlaka görülmeli.

7- Colmar



Rengarenk evleri ile ünlü olan Colmar, şirin mi şirin bir Fransız şehri. Renkli evlerin bulunduğu dar sokaklarda dolaşabilir ve nehirde tekne gezisi yapabilirsiniz. Alsace bölgesinde bulunan Colmar'da bölgenin ünlü şaraplarını denemenizi öneririz.

6- Sault



Lavanta tarlaları ile ünlü olan Sault, muhteşem fotoğraflar çekmek isteyenleri bekliyor. Lavanta'ya ait her türlü hediyelik eşyayı bulabileceğiniz bu köyde, birbirinden şirin restoranlarda Fransız lezzetlerini tadabilirsiniz.

5- Mont Saint Michel



Normandiya'nın Manche bölgesinde yer alan Mont Saint Michel, 90 m yükseklikteki kayalardan oluşuyor. Kayalığın tepesinde ise ünlü bir katedral yer alıyor. 700 yıllık yapı görenleri büyülüyor.

4- Biarritz



Bask bölgesinde yer alan Biarritz, sahil şeridi olarak harika kumsallar ve surf yapılacak bir okyanusa sahip. Yaz aylarında kalabalıklaşan bölgede deniz ve güneş keyfi yapılabilir.

3- Chamonix



Kayak bölgesi olarak bilinen Chamonix, Mont Blanc dağına da yakın bir konumda. Chamonix özellikle kış aylarında muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor.

2- Annecy



Göl kenarında bulunan bu şirin kasaba, küçük Venedik olarak anılıyor. Sahip olduğu kanalları ile romantik bir kasaba olan Annecy nehir turu ile daha zevkli bir şekilde keşfedilebilir.

1- Bayeux



Gotik ve Normandiya mimarisinin en güzel örneklerini barındıran Bayeux, devasa katedrali ile ünlü. Orta Çağ’dan kalma görüntüsüyle kasaba turistlerin ilgi gösterdiği yerler arasında. Bayeux aynı zamanda plajları ile de popüler olan bir bölge.

Fotoğraflar: The Crazy Tourist, Avignon Prestige, Boa Lingua, TripAdvisor, Patricia Bracewell