İhtişamlı Dolomit Dağları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten
26.03.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

İhtişamlı Dolomit Dağları

Filiz Gülten
Filiz Gülten
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Filiz Gülten
Filiz Gülten
İhtişamlı Dolomit Dağları

İtalya’nın eşsiz güzelliklerini filmlerden ya da fotoğraflardan görmeyeniniz, duymayanınız yoktur. Ben de bu eşsiz güzellikteki İtalya’dan oldukça etkilendim. İhtişamlı Dolomit Dağları, Bolzano Şehri ve unutulmayacak anılarımla Val Gardena’da kayak deneyimimi sizler için yazdım…

Dolomitler, İtalya'nın Trentino ve İtalya/Avusturya sınırının her iki tarafında kalan Alto Adige bölgelerinin ortak alanında yer alır. Doğal Olaylar ve güzellikler kriteriyle 2009 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş. Dolomitler gerek yapısal, gerek oluşum, gerekse görünüm açısından en farklı ve en güzel dağ manzarası olan sit alanı içindeki 9 bölgede gerçekleşmiş erozyon ve en önemlisi kireç taşından  oluşmuş sıradağlardır. 251 milyon yıl öncesinden bu zamana dayanan fosil ve karbonik platformları barındıran sıradağlar, uzunlamasına sivrilen tepeleri, dik derin vadi ve yamaçlarıyla görülmeye değer bir yer... Kireç taşından dolayı dağların rengi kiremit kırmızısı... Ben biraz da Kapadokya'nın kızıl rengini burada bütünleştirdim.

İhtişamlı Dolomit Dağları

Tirol asilzadeleri ziyaret eden yolcularını hırsızlardan korumak için vadilere bugün de varlığını sürdüren şatolar inşa ettirmiş. Bölgede İtalyanca ve Avusturya dili (Almanca ancak Avusturyalıların konuştuğu dil olarak dialekt konuşuyorlar) karışımı bir lisan geliştirmişler ve hem İtalyanca hem Almanca'yı da ayrıca konuşuyorlar. Oldukça misafirperverler. Yemekleri muhteşem.

İtalyada saklı cennet: Garda Gölü
İtalya'da saklı cennet: Garda Gölü

Alto Adige bölgesinin başkenti ise Bolzano'dur. Buraya ulaşmak için Bologna uçuşunu kullanabilir, Bologna'dan yaklaşık 3-3,5 saatte ulaşabilirsiniz. Şirin bir kasaba olan Bolzano'da keyifli zaman geçirip alışverişe dalabilirsiniz. Piazza Walther'deki Duomo ve çatısındaki mozaik ve kule tarzı yapısı ilginizi çekecek. Piazza Grano'dan başlayan açık hava pazarını keşfetmelisiniz. Benim gibi kayak severler için size Dolomitlerin en güzel kasabası olan Val Gardena'yı öneririm. Val Gardena'ya yine Bologna'dan gelindiği takdirde araçla 4 saatte ulaşılabilir. Val Gardena Selva kasabasının bir bölgesi. İtalyanca’da Valle ‘vadi’ anlamına geliyor. Selva çok şirin bir kasaba... En güzel otellerinden biri de Alpen Royal Otel. Açık havuz termali ve spa bölümü ayrıca restoranı burayı vazgeçilmez kılıyor. Bölgenin Courchevel veya Lech/Oberlech'e göre kıyaslanırsa dezavantajı otellerden direk çıkışlı pistlerinin olmaması. Otelin ayrıca kasabaya ulaşımı için özel shuttle arabaları var. Kasaba merkezine ulaşmak için aracı çağırmanız, gidişte ve gelişte yeterli olabiliyor. Peynir dükkânları, renkli pastaneleri, marketleri, giyim mağazaları, kafe ve barlarıyla  dinamik bir kasaba sizi bekliyor!

İhtişamlı Dolomit Dağları

Ben burada oğlumla birlikte bölgeyi ve pistleri tanımak adına bir kayak hocası tuttum.  İtalyanca dilini de bildiğim için kayak hocası bana jest yaparak her gün aracını getirdi ve  bizi başka pistleri keşfetmek üzere götürdü. Kayak bölgesi olarak Ortisei ve Canazei'yi öneririm. Buralara ulaşım için kayaklarınızla otobüs ulaşımı gerçekleşebiliyor. Ya da araba kiralarsanız eşsiz güzellikteki yöresel mutfaklarını keşfetmek ve pistlerini deneyimlemek özel bir tecrübe ve keyfi içinde barındırıyor. Ortisei'nin güneyinde Alpe de Suisi yer alıyor.  Ortisei'den hareket eden teleferikle 2518 metre yüksekliğinde Monte Seceda'ya ulaşabilirsiniz. En güzel panoramik Dolomit dağları manzarası alacağınız yer ise Canazei... Burası sivrilmiş sıra dağlarıyla sizi hem ürkütecek hem de büyüleyecek. Çevredeki dağlara ulaşım ise teleferikle Belvedere kuzeyde Sella Ronda ve batıda Sasso Lungo size alternatifli kayak rotaları oluşturur.  Dolomiti'nin en yüksek noktası  olan Marmolada'dır ve buraya aynı şekilde teleferikle geçmeniz mümkün... Sivrilmiş kızıl kayalıkların üzerine kar tanelerinin serpilmiş görüntüsüyle, kızıl ve beyaz renklerinin  ahengine bayılacaksınız.

İhtişamlı Dolomit Dağları

Burada edindiğim bir tecrübeyi sizinle paylaşmak istiyorum: Geldiğim kayakçı gurup arkadaşlarımdan çok iyi kayak bilen bir arkadaşım, hızla aşağı doğru kayarken, teleferiğin geldiğini görünce sağa doğru manevra yaptı. Arkasına bakmadan bu hamleyi yaptığı için, az gerisinde, yukarıdan çok hızlı gelen başka bir kayakçıyla çarpıştı. Sonuç: Asistans hizmeti verdiğimiz için ambulans uçakla hemen Bologna'ya hastaneye götürüldü. Kaburga kemikleri kırıldı ve beyninde baloncuk oluştu. Siz siz olun çok iyi de kaysanız mutlaka tedbir olarak arkanızdan gelene sinyal verin, düz giderken birden sağa ya da sola keskin manevralar yapmayın dostlar!

İhtişamlı Dolomit Dağları

Kayakçılar için restoran tavsiyelerime gelince :
Oswald restoran (Selva-Val Gardena'da) 4 yıldızlı Oswald Otelin Şık atmosferi ve Yemekleri leziz. Ayrıca şarap koleksiyonu görülmeye değer. Stubele Selva/ Val Gardena 'da hem pizza hem et çeşitleri bulabilirsiniz. Etleri leziz...

İtalyada ucuz alışveriş rotaları
İtalya'da ucuz alışveriş rotaları

Val D'Anna Restoran Ortisei/ Val Gardena  Emozion Col De Flam Park'tan Ortisei-Furnes teleferiğinden ulaşabilirsiniz. Trafikten uzak huzur veren atmosferiyle geleneksel yemek ve ev yapımı tatlıları harika! Pazartesileri açık Sal Fëur Pizzacı ve Restoran - Selva/Val Gardena Burası pazartesileri açık. Özel fırında ev yapımı pizzası müthiş... Genelde İtalya'da pazartesi günleri açık bar, kafe ve restoran bulmanız için özellikle bakmanız, kontrol etmeniz gerekiyor önemli!  Mont Sëuc Restoran- Harika bir panoramik manzarası var Ovovia Monte Alpe Siusi çıkışından restorana ulaşabilirsiniz. Panoramik teraslı güneş varsa tadına doyamayacağınız güzel bir kayak molası verebileceğiniz Sporthotel Monte Pana / Sassolungo çıkışından ulaşabilirsiniz. Her gün 09.00-17.00 arası açık!

İhtişamlı Dolomit Dağları

Müthiş bir yöresel mutfağı tadacağınız La Posta Restoran/San Cristina/Val Gardena enfes taze yöresel baharatlarıyla lezzetlendirilmiş etlerini tatmanızı tavsiye ederim.  Her gün 12.00-18.00 saatleri arasında açık. Ayrıca özel bir akşam yemeği yemek isterseniz; Osteria contadina Paratoni Restoran'ı öneririm. Bölge olarak San Cristina/Val Gardena'da. Burası 1232 yılında yapılmış ve sonrasında özelliği bozulmadan yenilenmiş karakteristik butik çiftlik evi yöreye özel, ev yapımı Ladin mutfağından seçme enfes yemekler tadabilirsiniz. Sadece Cuma ve Cumartesi günleri 18.30-24.00 saatlerinde açık. Mutlaka gidin, görün ve yöresel yemekleri tadın! Şık ve 1 Michelin Yıldızlı Şef Gault Millau eşliğinde 650 çeşitten fazla şarap listesinin bulunduğu Anna Stuben Restoran'a gitmenizi tavsiye ederim. Ortisei Sankt Ulrich'te Güzel ve şık atmosferiyle sizi büyüleyecek. Pazar günleri hariç her gün 19.00-23.00 arası açık. Tüm bu restoranlar için rezervasyon yapmanızı öneririm,  oldukça popüler oldukları için dolular...

Pugliada arabayla köy-kasaba (İtalya)
Puglia'da arabayla köy-kasaba (İtalya)

İhtişamlı Dolomit Dağları

Kayak ve gastronomi bir aradaysa keyfime diyecek yok. Bir de otellerin piste çıkışları olsa buradan hiç ayrılmam! Sizler de gelin ve bu seyahati deneyimleyin inanın çok şey kazanacaksınız. Benden söylemesi...

İhtişamlı Dolomit Dağları

Fotoğraflar: Filiz GÜLTEN

Filiz Gülten
Filiz Gülten
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