Moda ile iç içe bir ülke olan İtalya, alışveriş için de sayısız alternatif sunuyor. Kaliteli tasarımları ve dünyaca ünlü moda markaları ile tam bir alışveriş vahası olan İtalya'da uygun fiyatlı ve tasarım ürünler de bulmak mümkün. Outlet’ler ve ucuz alışveriş adresleri her sezon en güzel seçenekleri ziyaretçilerine sunuyor.

İşte İtalya'da ucuz alışveriş rotaları;



1- Serravalle Designer Outlet - Milano

Milano'ya sadece bir buçuk saat uzaklıkta bulunan Serravalle Designer Outlet, özel servisle, arabayla veya trenle ulaşabileceğiniz bir konumda yer alıyor. Lüks giyim, aksesuar, spor giyim ve iç giyim gibi kategorilerde pek çok markanın olduğu outlet’te sezon sonu indirimli ürünler bulmak mümkün.





2- Fox Town - Milano

Milano'ya yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan Fox Town’a outlet servisi veya trenle ulaşılabilirsiniz. Yaklaşık 135 mağazanın bulunduğu outlet’te spor giyimden abiye giyim ürünlerine, çanta markalarından ayakkabı ve kozmetik ürünlerine kadar değişik seçenekler bir arada sunuluyor.







3- Castel Guelfo The Style Outlet - Bologna

İtalya'nın Bologna şehri hem tarihi hem de yemekleri ile ünlü. Bologna'ya yaklaşık yarım saat uzaklıkta bulunan Castel Guelfo The Style Outlet dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapıyor. Outlet’in servisi ve araba ile ulaşılabilen merkezde %30 ile %80 arasında indirim oranları yakalamak mümkün.



4- Castel Romano Designer Outlet - Roma

Roma'ya 30 km mesafede yer alan Castel Romano Designer Outlet, 100'den fazla mağazaya sahip. Dünyaca ünlü lüks markaların sezon sonu ürünlerini uygun fiyatlara bulabileceğiniz outlet’e araba ve servisle ulaşabilirsiniz.





5- Il Discount dell'Alta Moda - Roma

Via de Gesu caddesinde bulunan Il Discount dell'Alta Moda, şehrin ortasında uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenleri bekliyor. İspanyol merdivenlerine konum olarak oldukça yakın olan alışveriş merkezinde İtalyan markalarını %50 indirim oranlarıyla bulmak mümkün.

6- Coin - Roma

İtalya'da çok katlı alışveriş merkezi olarak bilinen Coin, uygun fiyatlı ürünleri bir arada bulunduruyor. Giyimden ayakkabıya, çantadan kozmetiğe ve aksesuara kadar pek çok kategoride ihtiyaçlarınızı burada bulabilirsiniz.





7- Leam - Roma

Çok markalı bir alışveriş mağazası olan Leam, indirimli ürünleri ile ünlü markaları uygun fiyatlara bulabileceğiniz bir yer. Roma'da Coin mağazasına yakın olan Leam'a da alışveriş turunuzda uğrayarak seçeneklere göz atabilirsiniz.





8- Campo de' Fiori - Roma

Roma'nın merkezinde yer alan bu meydanda, haftanın belirli günlerinde hem antika hem de vintage kıyafetler bulmak mümkün.





9- The Mall - Floransa

Rönesans'ın beşiği Floransa, yakınında bulunan alışveriş noktaları ile de ziyaret edilmesi gereken şehirlerden biri. Floransa'ya 45 dakikalık mesafede bulunan The Mall, dünyaca ünlü tüm markaları tek çatı altında topluyor. İtalya'da amacınız alışveriş dolu bir tatilse bu outlet size göre.





10- Barberino Designer Outlet - Floransa

Floransa'nın bir diğer outlet merkezi ise şehre 30 km mesafede bulunuyor. Pek çok ünlü markanın mağazası olan alışveriş merkezi cafe ve restoranlarıyla da ziyaretçilerine keyifli zaman vadediyor.

Fotograflar: mılanostyle, alumind, telegraph, the best shops, malls, wtg-global, outlets.mcarthurglen