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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Filiz GÜLTEN / Instagram: @filizgulten | Fotoğraflar: Alamy
02.12.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Huzur arayanların adresi: Lozan

Filiz Gülten
Filiz Gülten
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Filiz Gülten
Filiz Gülten
Huzur arayanların adresi: Lozan

Şehir kaosundan ve koşuşturmasından uzak, yeşiliyle huzur verecek, gölleriyle masal dünyasına taşıyacak, termal sularıyla şifa dağıtacak tertemiz kent Lozan'a gitmeye ne dersiniz? İşte size Lozan gezi rehberi…

Cenevre Havalimanı’ndan İsviçre bölümüne geçerek kiralayacağınız arabayla 50 dakikada Lozan’a varacaksınız. Lozan'ın doğu yönünde Lavaux bağları ve batı yönünde la Côte adında şarap üretim bölgeleri var. Lavaux bağları demişken kültür kenti Montreux’den de bahsetmek istiyorum. Montreux sempatik şirin bir yer. Bölgenin huzuru ve düzeni yeşili aynı harmonide. Akla tarihte yaşanan Montreux Anlaşması (Montrö) gelse de, pek çok ünlü ismin izleri bu şehre işlemiş. Charlie Chaplin, Freddie Mercury gibi sinema ve müzik dünyasından kişiler burada hayatlarının son günlerini yaşamış. Kentte göl kenarında Michelin yıldızlı restoranlar var bütçenize uyarsa bir deneyin derim. UNECO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Lavaux bağlarına buradan Cully kasabasına bağlanarak ulaşabilirsiniz ve bağlarda gezebilir muhteşem panoramik göl manzarasıyla anınıza ölümsüzleştirebilirsiniz.

Huzur arayanların adresi: Lozan


Cenevre Gölü

Lozan bölgesinin en önemli coğrafi özelliği Cenevre Gölü. Bir diğer adıyla Leman Gölü doğal güzelliği, yumuşak iklimiyle çevresinde şifa veren kaplıcalarıyla insana hayat veriyor. Cenevre göl kıyısından  Yvoire kasabasını keşfetmeye başlayın. Ortaçağ’dan kalma surlarla çevrili bu güzel köye 14. yüzyıldan kalma bir kale hâkim. Eski savaş filmlerinde de izlediğiniz gibi Ortaçağ’da surlar savunma için kullanılıyor. Kaleyi ele geçiren kasabayı da ele geçirmiş sayılıyordu.

1839 yılında kurulan Evian Les Bains o tarihten bu yana hem yürüyüş hem de yelkenli, golf, tenis, binicilik yapmak için ideal bir tatil beldesi. Göl kıyısında ağaçların sıralandığı bölgede yürüyüş yapmak inanılmaz keyifli.

Huzur arayanların adresi: Lozan


Kayak seviyorsanız kışın buradan sosyetenin uğrak kayak cenneti ‘Courchevel’e geçebilirsiniz. Val D'Isere, Meribel, Val Thorens gibi kayak merkezleri alt yapısı, birbirlerine bağlantılı pistleri, restoranlarıyla sizlere tam bir kış şöleni sunar.

Cenevre Gölü’nün doğusunda ise diğer bir kaplıca kasabası Thonon-les-Bains finikülerle Rives kasabasına bağlanır. Burada çokça yelkenli görürsünüz. Bölgede yelkenli sporu popülerdir.  Kasabadan Lozan ve Cenevre’ye giden teknelerle tur yapabilirsiniz.

Huzur arayanların adresi: Lozan


Rives kasabasının hemen dışında 15. yüzyıldan kalma bir şato bulunur. Chateau de Ripaille, ününü Dük 7. Amadeus’a borçlu. Burada yaşayıp papalığa karşı çıkan Dük kendi papalığını ilan etmiş. Gezmenizi tavsiye ederim.

Lozan’da sakinlik ve huzur hâkim. Sorun ve kaos yok. Biz şehirliler için en iyi kaçış yeri diyebilirim. Doğayla baş başa olup aynı zamanda kültürel ziyaretler yapmak isterseniz müzeler, botanik bahçeler sizi bekliyor.

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Filiz Gülten
Filiz Gülten
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