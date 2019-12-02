Huzur arayanların adresi: Lozan
Şehir kaosundan ve koşuşturmasından uzak, yeşiliyle huzur verecek, gölleriyle masal dünyasına taşıyacak, termal sularıyla şifa dağıtacak tertemiz kent Lozan'a gitmeye ne dersiniz? İşte size Lozan gezi rehberi…
Cenevre Havalimanı’ndan İsviçre bölümüne geçerek kiralayacağınız arabayla 50 dakikada Lozan’a varacaksınız. Lozan'ın doğu yönünde Lavaux bağları ve batı yönünde la Côte adında şarap üretim bölgeleri var. Lavaux bağları demişken kültür kenti Montreux’den de bahsetmek istiyorum. Montreux sempatik şirin bir yer. Bölgenin huzuru ve düzeni yeşili aynı harmonide. Akla tarihte yaşanan Montreux Anlaşması (Montrö) gelse de, pek çok ünlü ismin izleri bu şehre işlemiş. Charlie Chaplin, Freddie Mercury gibi sinema ve müzik dünyasından kişiler burada hayatlarının son günlerini yaşamış. Kentte göl kenarında Michelin yıldızlı restoranlar var bütçenize uyarsa bir deneyin derim. UNECO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Lavaux bağlarına buradan Cully kasabasına bağlanarak ulaşabilirsiniz ve bağlarda gezebilir muhteşem panoramik göl manzarasıyla anınıza ölümsüzleştirebilirsiniz.
Cenevre Gölü
Lozan bölgesinin en önemli coğrafi özelliği Cenevre Gölü. Bir diğer adıyla Leman Gölü doğal güzelliği, yumuşak iklimiyle çevresinde şifa veren kaplıcalarıyla insana hayat veriyor. Cenevre göl kıyısından Yvoire kasabasını keşfetmeye başlayın. Ortaçağ’dan kalma surlarla çevrili bu güzel köye 14. yüzyıldan kalma bir kale hâkim. Eski savaş filmlerinde de izlediğiniz gibi Ortaçağ’da surlar savunma için kullanılıyor. Kaleyi ele geçiren kasabayı da ele geçirmiş sayılıyordu.
1839 yılında kurulan Evian Les Bains o tarihten bu yana hem yürüyüş hem de yelkenli, golf, tenis, binicilik yapmak için ideal bir tatil beldesi. Göl kıyısında ağaçların sıralandığı bölgede yürüyüş yapmak inanılmaz keyifli.
Kayak seviyorsanız kışın buradan sosyetenin uğrak kayak cenneti ‘Courchevel’e geçebilirsiniz. Val D'Isere, Meribel, Val Thorens gibi kayak merkezleri alt yapısı, birbirlerine bağlantılı pistleri, restoranlarıyla sizlere tam bir kış şöleni sunar.
Cenevre Gölü’nün doğusunda ise diğer bir kaplıca kasabası Thonon-les-Bains finikülerle Rives kasabasına bağlanır. Burada çokça yelkenli görürsünüz. Bölgede yelkenli sporu popülerdir. Kasabadan Lozan ve Cenevre’ye giden teknelerle tur yapabilirsiniz.
Rives kasabasının hemen dışında 15. yüzyıldan kalma bir şato bulunur. Chateau de Ripaille, ününü Dük 7. Amadeus’a borçlu. Burada yaşayıp papalığa karşı çıkan Dük kendi papalığını ilan etmiş. Gezmenizi tavsiye ederim.
Lozan’da sakinlik ve huzur hâkim. Sorun ve kaos yok. Biz şehirliler için en iyi kaçış yeri diyebilirim. Doğayla baş başa olup aynı zamanda kültürel ziyaretler yapmak isterseniz müzeler, botanik bahçeler sizi bekliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle