 Gönlümü fetheden güzellik: Positano

“Positano çok derin bir anlama sahip. Orada olduğunuzda bu büyülü yerin farkına varmanız imkansız gibi, ancak ayrıldığınızda sürekli aklınıza gelecek ve o zaman büyüsünü hissedeceksiniz” diyen Steinbeck’in her bir kelimesine katılıyorum!







Amalfi sahili boyunca görülecek çok güzel yerler var ama bölgenin esas mücevheri, tablo gibi manzarasıyla Positano... Tabii ki, Steinbeck bu sözleri 1953’te söylediğinde ne popüler ne de turistik olan Positano, şimdi güney kıyılarının en havalı, pahalı ve kalabalık yerlerinden biri.







Daracık sokaklarında adım atacak yer bulamadığınız veya arabalıysanız trafikte saatlerce durup park yeri aradığınız temmuz-ağustos aylarında gitmektense hava tahminlerine güvenip ilkbahar veya sonbahar aylarında gitmeyi tercih edebilirsiniz.









Nasıl gidilir?

Bölgede ulaşım genel olarak çok kolay değil. Evler ve oteller yamaçlar üzerine kurulu olduğu için nerede kalırsanız kalın dar ve virajlı yollardan geçip ancak sayısız merdivenlerle kaldığınız yere varabiliyorsunuz. Arabalı olmak ise avantajlı olduğu kadar park edecek yer ve trafik sıkıntısından dolayı dezavantajlı. O yüzden öncelikle ulaşım için treni tercih edebilirsiniz.







Amalfi kıyı şeridi boyunca Sorrento’ya en yakın noktalardan biri Positano... Napoli’den veya Roma’dan trenle Sorrento’ya gelip oradan otobüsle veya taksiyle Positano’ya gelebilirsiniz. Napoli’den Positano’ya taksiyle gelmeyi tercih ederseniz kilometre sizi yanıltmasın bir buçuk saatlik virajlı bir yol size bekliyor.









Bulunduğunuz güzergaha göre trenle Salerno’ya gelirseniz de Positano’ya benzer uzaklıkta, tek farkı taksi hariç feribotla bir saat 15 dakikada Salerno’dan Amalfi aktarmalı Positano’ya geçebilirsiniz.









Nerede kalınır?

Amalfi sahil şeridi boyunca konaklayabileceğiniz en havalı, lüks ve pahalı oteller burada! Ama kesinlikle bu şehrin büyüsünü yaşamak için buradaki otellerden birinde kalmak zorunda değilsiniz. Öncelikle Amalfi konaklama için daha uygun ve sakin; ulaşımı ise araba, motor, feribot veya otobüsle sağlayabilirsiniz.







Ancak bu otellerde kalmıyor olmanız bu manzaraya karşı pembe bir gün batımını izleyemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Kesinlikle bir akşamüzeri otellerden birini ziyaret etmenizi ve günün en büyülü anının tadını çıkarmanızı tavsiye ederim.







Ne yapılır?



Büyülü bir gün batımı, limon kokulu dar sokaklarda keşif, leziz İtalyan dondurmaları haricinde Positano’ya özel mutlaka görülmesi ve yapılması gereken şeylerden bir tanesi: Fiordo di Furore... Yamaçların üzerine kurulu rengarenk evler kadar kartpostallık bir görüntü: iki yüksek kayanın arasından gizli bir plaj! Tesis yok, sadece bir kaç balıkçı kayığı…





Yukarıdan aşağıya baktığınızda nefes kesici bir manzara, yine yüzlerce merdiven, güneşlenen, denize giren ve kayalıklardan atlayan insanlar. Gün ortası çok kalabalık olduğu için erken saatlerde gitmenizi ve özellikle fiyortlardan dolayı güneş belli saatlerde içeriye girebildiği için çok da geçe kalmamanızı tavsiye ederim.









Ne yenir?



İtalya’da şaşmaz! Mutlaka pizza ve makarna yenir ama buralarda özellikle taptaze deniz mahsülleri yenir. Yine şık otellerde veya sadece botla gidebileceğiniz restoranlar olduğu gibi gözünüze tatlı ve lokal gözüken bir yerde yediğinizde de pişman olmayacağınıza eminim. Zaten gün içerisinde isteseniz de istemeseniz de o kadar çok merdiven inip çıkıyorsunuz ki, o pizza makarnaları hızlıca enerjiye çevirebiliyorsunuz.









Positano, bu zamana kadar gördüğüm en masalsı şehirlerden bir tanesi. Ancak yaz aylarında kalabalık dolayısıyla fotoğraflarında göründüğü kadar huzurlu ve sakin olamayabiliyor. Yine de tekrar gidilecekler listemde...







