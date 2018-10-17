Hem yakın hem ucuz: Belgrad

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
17.10.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Hem yakın hem ucuz: Belgrad

Berceste ŞEBER
Berceste ŞEBER
berceste_s@hotmail.com
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Berceste ŞEBER
Berceste ŞEBER
berceste_s@hotmail.com
Hem yakın hem ucuz: Belgrad

Belgrad hem kısa zamanda hem de çok ucuza keyifle vakit geçirebileceğiniz bir şehir. Özellikle vakit geçirmek diyorum, çünkü açık konuşmak gerekirse burada çok da fazla gezip göreceğiniz turistik yerler yok. Eğer beklentiniz yeni yerler göreyim, müzeler ve saraylar gezip kültürel bir tur yapayım ise Belgrad sizin için pek uygun olmaz. Fakat sokaklarında yürüyeceğiniz, restoranlarını ve kafelerini keşfedeceğiniz ve isterseniz gece hayatının tadını çıkaracağınız bir yere gitmek istiyorsanız Belgrad tam da aradığınız yer. Mini bir Belgrad listesi ile karşınızdayım!

 

Skadarlija Bohem Sokağı

Belgrad’ın en sevilen bölgelerinden biri kuşkusuz Skadarlija bohem sokağı. Burası Belgrad’ın Montmartre’ı olarak geçiyor. Kafanızda büyük bir sokak canlanmasın. Çünkü son derece minik ama bir o kadar da güzel bir ruhu olan canlı bir sokak burası. 19. yüzyıldan itibaren ünlü yazarların ve aktörlerin bu bölgeye taşınmasıyla ve restoranlar açmasıyla birlikte bu bölge bohemleşmeye başlamış. Şuanda da hala pek çok turistin dikkatini çekiyor. Canlı müzik yapan restoranlarını, orijinal kafelerini ve barlarını görüp renkli fotoğraflar çekmek için bu sokağa mutlaka uğrayın.

Hem yakın hem ucuz: Belgrad

Aviator coffee Explorer

Birden fazla şubesi olduğunu gezerken keşfettiğim bir kafe burası. Hatta toplamda altı tane şubesi var. Şubelerin ortak teması uçak olsa da duvarda bulunan resimler veya kullanılan objeler birbirinden farklı. Burası yalnızca atmosferiyle değil istediğiniz kahve çekirdeğiyle hazırladıkları kahvenizin lezzetinde dolayı da oldukça popüler. Ben yalnızca iki tanesine gittim ve özellikle merkezde bulunan şubesinin hem atmosferi daha güzeldi, hem daha büyüktü, hem de yiyecek seçenekleri çok daha fazlaydı. Burası özellikle sabah yedi de açıldığı için erkenden kahvaltı etmek isteyenler için en ideal seçeneklerden biri.

Hem yakın hem ucuz: Belgrad

Nicola tesla Müzesi

Hepimizin bildiği gibi, günlük hayatta kullandığımız cep telefonları, uzaktan kumanda, kablosuz cihazlar olmak üzere pek çok aletin çalışma şekillerini tasarlayan bilim adımı Nicola Tesla’dır. Nicola Tesla’nın hayatını öğrenmek, icatlarının bir kısmını görmek ve aynı zamanda bir kaç icadını eğlenceli bir şekilde denemek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir müze burası. Yalnız şunu unutmayın ki bu müzeyi kendi kendinize gezemezsiniz. Çünkü geziniz boyunca toplamda sadece üç farklı odada bulunuyorsunuz fakat tur yaklaşık bir saat boyunca devam ediyor. Yani turun çoğunluğu bilgi edinmekle geçiyor diyebilirim. Bu nedenle belli saatlerde olan İngilizce tur rehberiyle gezmeniz en mantıklı olanı.

Hem yakın hem ucuz: Belgrad

To je to

Esnaf lokantası için sizi böyle alalım! Ćevapi’nin en lezzetli olduğu yerlerden biri burası. Tekirdağ köftenin tadına varmış bir millet olarak Ćevapi de neymiş diyebilirsiniz. Aynı fikirdeyim! Fakat Belgrad’a gelmişken hem lokallerin gittiği, hem Ćevapi’nin en lezzetli olduğu yerlerden birine gitmek isterseniz bir öğlen yemeği için en iyi seçenek burası olacaktır.

Hem yakın hem ucuz: Belgrad

Kalemegdan Açık Hava Müzesi

Belgrad’da gün doğumunun ve gün batımının tadının çıkarılacağı en güzel yer neresi derseniz burası derim. Belgrad Kalesi olan Kalemegdan Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu noktaya bakan bir tepede müzelere, geniş parklara, Osmanlı’dan kalan eserlere ve anıtlara yer veriyor. Damat Ali Paşa Türbesi, Paşa Konağı ve Askeri Müze’ye burada rastlayabilirsiniz. Özellikle panoramik görüşünün güzelliği sebebiyle hava koşulları kötü olsa da burada bir mola verip şehrin keyfine varabilirsiniz.

Hem yakın hem ucuz: Belgrad

Saint Sava Kilisesi

Camiye benzediği düşünülen Aziz Sava Katedrali Balkanların en büyük, Dünya’nın ise ikinci en büyük Ortodoks Katedrali. Büyüklüğünü şuradan anlayabilirsiniz; neredeyse 10 bin kişi aynı anda bu katedrali ziyaret edecek kapasiteye sahip. Özellikle gece ışıklandırmasıyla daha da ihtişamlı gözüken katedral şehrin en önemli sembollerinden biri. Bu kilise ile ilgili ilginç olan kısım ise kilisede hala çalışmaların devam ediyor olması. Bunun sebebi ise II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1988 yılına kadar iktidarda olanların kilisenin yapımına sıcak bakmamış olması. Bu nedenle de o zamana kadar inşaat durdurulmuş ve günümüzde hala çalışmalar devam ediyor.

Hem yakın hem ucuz: Belgrad

Lorenzo & Kakalamba

Sadece güzel yemekler değil aynı zamanda farklı bir dekorasyon göreyim, biraz da orijinal bir ortam olsun diyenler için en ideal restoran Lorenzo & Kakalamba. Heykelleriyle, cansız mankenleriyle, birbirinden ilgi çekici maskeleriyle, orijinal lambalarıyla içeri girdiğiniz an burası sizi kendi içine çekiyor. Burada dekorasyona dair o kadar çok detay var ki, her an yeni bir şey keşfedebilirsiniz. Bu arada gönül rahatlığıyla da en az dekorasyonu kadar yemekleri de lezzetli diyebilirim. Fakat Özellikle hafta sonları çok kalabalık olduğu için gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

Hem yakın hem ucuz: Belgrad

 

Berceste ŞEBER
Berceste ŞEBER
berceste_s@hotmail.com
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