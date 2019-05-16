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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Banu Gündoğdu / Instagram: @heryolculukbirmasal
16.05.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Türkiye’nin büyüleyici güzellikleri: Botan Vadisi ve Delikli Taş

Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDU
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Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDU
Türkiye’nin büyüleyici güzellikleri: Botan Vadisi ve Delikli Taş

Güneydoğu Anadolu’da 12 bin yıllık tarihi geçmişiyle hak ettiği değeri henüz bulamamış bir yer var: Siirt. Şehirde adım attıkça gördüğüm yemyeşil manzaralar bana adeta İtalya’nın Toskana Vadisi’ndeki güzellikleri anımsattı. Özel bir harçla yapılan Cas evleri, Sabat olarak adlandırılan geçitleri, yeni popüler olan Botan Vadisi ve Delikli Taş gerçekten görülmeye değer. İşte sizi geçmişte yolculuğa çıkaracak Siirt’in güzellikleri…

Adını âşk hikayesinden alan şehir

Şehrin adı birkaç tepe üzerinde kurulmasından dolayı bazı kaynaklarda üç yer anlamına gelen 'Seert' olarak geçmekte. Adının bir aşk hikâyesinden geldiği yönünde söylentiler de var tabi… Oymak beylerinden birinin güzel kızı, Ali isminde bir çobana âşık olur ancak kızı bir süre sonra istemediği biri ile evlendirirler. Düğün alayı yaylada giderken, birden yanık bir kaval sesi duyulur.

Türkiye’nin büyüleyici güzellikleri: Botan Vadisi ve Delikli Taş



Kız duvağını kaldırıp sevdiğine seslenir “Seğirt Aliii” diye. Bu sesin ardından kopan fırtına ile gelin alayı dağılır. Ali de sevgilisini alıp kaybolur yemyeşil yaylalarda. Tam olayın olduğu yere yerleşirler ve Seğirt derler bölgeye. Zamanla bu isim Siirt’e dönüşür. Siirt yollarında aklımda bu hikâye eşliğinde giderken gördüğüm yemyeşil manzaralar bana İtalya’nın Toskana Vadisi’nde gördüğüm güzellikleri anımsattı. 

Türkiye’nin büyüleyici güzellikleri: Botan Vadisi ve Delikli Taş



Botan Vadisi

Dicle’nin bir kolu olan Botan Nehri’nin oluşturduğu derin ve güzelliği ile büyüleyen Botan Vadisi, Türkiye'nin en dik ve sarp vadilerinden biri. İpekyolu üzerinde bulunması nedeniyle neolitik çağdan günümüze kadar birçok uygarlık iz bırakmış buralarda. Doğaseverler için de cennet gibi bir yer. Botan Vadisi boyunca trekking yapmak isteyenler için köylerden geçen birçok yürüyüş yolu bulunuyor. Son zamanlarda birçok yere yapılan cam seyir teraslarından biri de Tillo ilçesinde yer alan Kaletül Üstad tepesine yapılmış. Bilinirliği arttıkça turist akınına uğrayan cam terasa çıktığınız anda eşsiz güzellikteki Botan Vadisi manzarası ile sizi büyülüyor. Çevrede oturup manzarayı izleyebileceğiniz banklar ve çay bahçeleri ile özellikle hafta sonları bölgedeki insanların dinlenmek için tercih ettikleri yerlerin başında geliyor.

Türkiye’nin büyüleyici güzellikleri: Botan Vadisi ve Delikli Taş


Delikli Taş (Rasıl Hacar)

Botan Vadisi ve altından geçen Botan çayına tepeden bakan doğal güzellik Delikli Taş, dünyada eşine az rastlanan köprü görümüne sahip. Manzara o kadar güzel ki, geçmişte çevrede yaşanan olaylar nedeniyle insanların buralara güvenle gelememesine ve buranın turizme geç kazandırılmasına üzülüyor insan. Düşme riskine karşı demir parmaklıklarla çevrelenmiş olsa da insanlar bu yasağa çok aldırış etmeyip parmaklıkları aşarak bu güzelliği daha yakından görmek istiyor. Ne yazık ki burada düşüp hayatını kaybeden insanlar olmuş. Alınan güvenlik önlemlerini anlayışla karşılasam da daha yakından görmek için ben de bu engelleri aşıyorum. Yerde ufak çakıl taşları olduğu için zemin kaygan ve dikkat edilmezse gerçekten hayati tehlike taşıyor. Manzara gerçekten çok güzel ve heyecan verici. Ben yine de uyarıları dikkate almanızı ve denememenizi öneririm. 

Türkiye’nin büyüleyici güzellikleri: Botan Vadisi ve Delikli Taş


Delikli Taş’ın ilerisinde milattan önceki devirlerden kalma, kireç taşlarının oyulması ile oluşmuş bir mağara bulunuyor. Mağaranın yanında bulunan dik kayaya ise atlama taşı diyorlar. Biz gittiğimizde de genç bir çocuk atlama taşında oturmuş, gitar çalarak manzaraya eşlik ediyordu.

Türkiye’nin büyüleyici güzellikleri: Botan Vadisi ve Delikli Taş



Ulu Cami

Çinili Minare olarak da geçen ve 1129 yılında Selçuklu Sultanı Mugiziddün Mahmut tarafından yaptırılan Ulu Cami’de Selçuklu mimarisinin etkilerini görmek mümkün. Eskiden Cami içinde bulunan minber Ankara'daki Etnografya Müzesi'nde sergilenmekteymiş.

Bu köy bir doğa harikası Çok fazla bilinmiyor ama yurt dışından bile gelen var…
Bu köy bir doğa harikası! Çok fazla bilinmiyor ama yurt dışından bile gelen var…

İsmail Fakirullah Hz. Türbesi

Evliyalar diyarı olarak da geçen Tillo, Süryanice’de ‘Yüksek Ruhlar’ anlamına geliyor. İsmail Fakirullah Hz. ve İbrahim Hakkı Hz. gibi ilim insanlarının burada yaşamış olması, Tillo’yu kültür açısından önemli kılmakta. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası İsmail Fakirullah Hazretlerinin vefatı üzerine “Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?” diyerek bugün ziyaretçi akınına uğrayan mimari bir harikaya imza atmış. Hocası için türbe yaptırıp yanına da bir kule yaptıran İbrahim Hakkı Hazretleri, türbenin doğusuna harçsız taşlarla bir duvar inşa etmiş. Gece ve gündüzün eşit olduğu ekinoks günlerinde (21 Mart ve 23 Eylül) kalenin arkasındaki vadiden yükselen güneş, bu duvara çarparak duvarda bulunan pencereden geçmekte ve türbenin yanındaki kuleden kırılarak türbenin penceresine girmekte. Pencereden giren bu ışık, İsmail Fakirullah Hazretleri’nin mezarının başını kurulan bu düzenek ile aydınlata. Özellikle ekinoks günlerinde bu müthiş ışık olayını görmek için ziyaretçi akınına uğrayan türbe, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edilmiş.

Türkiye’nin büyüleyici güzellikleri: Botan Vadisi ve Delikli Taş


Neler yenir, neler alınır?

Siirt mutfağı da diğer yörelerimiz gibi oldukça lezzetli. Bu lezzetlerin başında Büryan Kebabı ve Perde Pilavı geliyor. Oldukça zahmetli olan Büryan kebabı, çengele asılmış kuzu etlerinin iki-üç metre derinliğindeki bir kuyuda odun ateşinde pişirilmesiyle yapılıyor. Etler kuyuya salındıktan sonra üzeri hava almaması için çamurla kapatılıyor. Kebabın bir diğer özelliği ise sabah kahvaltısında yenmesi.
Köyleri gezerken sık sık kadınların yaptığı nefis tandır ekmeğine denk geleceksiniz. Buraya kadar gelmişken mutlaka tatmalısınız.

Türkiye’nin büyüleyici güzellikleri: Botan Vadisi ve Delikli Taş


Tiftik keçisinden elde edilen saf tiftik ile üretilen Siirt Battaniyesi,  kök boya kullanılarak yün iplikten dokunan Siirt Jirkan Kilimleri ve tabi ki Siirt Fıstığı Siirt’ten alabileceğiniz yöresel şeylerin başında gelmekte.

Türkiye’nin büyüleyici güzellikleri: Botan Vadisi ve Delikli Taş


Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDU
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