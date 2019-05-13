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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bu köy bir doğa harikası! Çok fazla bilinmiyor ama yurt dışından bile gelen var…
Seyahat
İHA
13.05.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Bu köy bir doğa harikası! Çok fazla bilinmiyor ama yurt dışından bile gelen var…

Bursa’da herkes tarafından pek bilinmeyen ama yurt dışından gelenleri kendine hayran bırakan Unçukuru köyü ziyaretçilerini bekliyor. Köyden Bursa’nın birçok noktasını görmek mümkün… Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Unçukuru köyü, ormanlarla kaplı arazileri ve muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Bulgaristan'dan gelen muhacir ailelerin yaşadığı köyden Bursa’nın birçok noktasını görmek mümkün… Uluabaat Gölü'ne kuş bakışı manzaraya sahip köye gelenler yeşilin ve mavinin içerisinde zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamıyor.

Bu köy bir doğa harikası Çok fazla bilinmiyor ama yurt dışından bile gelen var…

Nilüfer merkezine 20 kilometre mesafede olan köy, hafta sonu güzel zaman geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacak gibi duruyor. Şimdilik çok fazla kimse tarafından bilinmeyen saklı güzelliğin tadını doğaseverler çıkartıyor. Doğa harikası köylerine ziyaretçileri beklediklerini ifade eden Unçukuru Muhtarı Ali Bulut, "Köyümüz 1893 yılında kurulmuş. Burası göçmen köyü… Köyü ilk Çerkezler kurmuş. Bizim 93 muhacirleri gelince Çerkezler burayı terk etmiş.

Bu köy bir doğa harikası Çok fazla bilinmiyor ama yurt dışından bile gelen var…

'Bursa halkı burayı pek bilmiyor'

Manzara yönünden çok şanslıyız. Karacabey’den Bursa’ya kadar birçok noktayı görebilmekteyiz. Buraya özellikle yurt dışından turistler manzara izlemeye geliyor. Ama şundan muzdaribiz; Bursa halkı burayı pek bilmiyor. Biz belediyeden köyümüze pazar yeri yapılmasını istiyoruz. Bu şekilde gelen ziyaretçilere ürünlerimizi satabiliriz. Köyümüzün çok güzel havası var. 60 yaşındakiler daha genç görünüyor" dedi.

Bu köy bir doğa harikası Çok fazla bilinmiyor ama yurt dışından bile gelen var…

 

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