Uzun yolculuklarda varis çorabı giyin
Varisiniz varsa, yaz aylarında daha da dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü güneş, sıcak hava ve su varisinize iyi gelmiyor. Şikâyetleri artırıyor.
Özellikle uzun yolculuklarda, saatlerce hareketsiz kalmak toplardamarlarda göllenmeyi, dolayısıyla hastaların şikâyetlerini artırabiliyor. Kalp ve damar hastalıkları cerrahisi uzmanı Dr. Macit Bitargil, uzun sürecek yolculuklarda varis çorabı giyilmesini öneriyor. Dr. Bitargil ayrıca, uzun araba yolculuklarında kısa aralar verip kısa yürüyüşler, uçakta bulunduğunuz yerde ayak egzersizleri yapmanın da şikâyetleri azaltabileceğini söylüyor. Gebelerin ayrıca dikkat olması gerekiyor. Çünkü gebelerde rahim büyüdükçe, toplardamarlara baskı artacağından yine bu dönemlerde şikâyetler de artabilir.
Her yaşta çıkabilir
Varis genellikle bacak üzerinde gözle görülen kılcal damarlanmalarda artışla başlıyor. Çap olarak daha büyük olan yüzeysel damarların, genişleyerek görünür hale gelmesiyle devam edebilen bu hastalığın ileri evrelerinde bacakta ödem, cilt renginde kararmalar ve yara oluşumları gelişebiliyor. Dr. Bitargil’in verdiği bilgiye göre, gün içerisinde bacaklarda dolgunluk hissi, şişlik ve çap artışları, sabah giyilen ayakkabının ilerleyen saatlerde ayağı sıkmaya başlaması, gece uyurken uykudan uyandıran gece krampları, merdiven inip çıkarken, çömelip kalkarken bacak ağrıları olması bu hastalığın önemli belirtileri.
Varisin tanısı basit bir işlem olan bacak doppler ultrasonu ile konuyor. Doppler ultrason işleminde radyasyon tehlikesi yok. Ultrason sonucuna göre tedavi süreci şekilleniyor. Bazı hastalarda zayıflama, bacak kasını güçlendirecek spor uygulamaları gibi hayat tarzı değişikliği ve varis çorabı uygulaması tedavide yeterli oluyor. Bazılarında ise ilaç tedavisi eklenmesi gerekebiliyor. Bu tedavilerin yetmediği durumlarda ablasyon, lazer yöntemi, damar yapıştırma yöntemi gibi cerrahi girişim gerektirmeyen, günübirlik basit tedavi yöntemlerine geçilebiliyor. Bazı hastalarda ise cerrahi tedavi gerekebiliyor. Kozmetik görüntü problemleri olan bazı hastalık tiplerinde ise skleroterapi (köpük) adı verilen tedavi yöntemiyle hastayı rahatsız eden kılcal damar görüntüsü yok edilebiliyor.
Toplardamarın kapağı bozuluyor
Varis toplumun yaklaşık yarısını etkileyen ve dikkat edilmezse ciddi hayat kalitesi düşüklüğüne yol açabilen yaygın bir hastalık. Bacak toplardamar sisteminde bulunan kapakçıklar sayesinde kan doğal olarak kaçak yapmadan ayaktan kalbe doğru rahat bir şekilde geri dönebilir. Genetik nedenler, aile hikâyesi, öğretmenlik veya askerlik mesleği gibi sürekli ayakta kalınmasını gerektiren işlerle uğraşanlarda, hareketsiz yaşam tarzı olanlarda, sigara içenlerde, yaş ilerledikçe zaman ile bu kapaklarda yetersizlik gelişebiliyor. Bunlar normal seyrinde ilerleyen kan akımının tersine dönmesine yol açıyor. Kan akımının tersine dönmesi (tıbbi adıyla venöz reflü) toplardamar sisteminde kan göllenmesine ve damarın genişlemesine neden oluyor. Ultrason sonuçlarına göre yüzeysel damarlarda ciddi reflü (geri akım) ve çap artışı tespit edilmesi, hastanın hayat kalitesini düşüren şikâyetlerinin olması gibi durumlarda girişimsel yöntemler ile tedavi öneriliyor.
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