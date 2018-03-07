 Trakya’nın kuş cenneti: Gala Gölü Milli Parkı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında olan ve Türkiye’nin 36. Milli Parkı olarak ilan edilen kuşların en güzel yuvası Gala Gölü Milli Parkı… Meriç Deltası sulak alanı içerisinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı, sulak alan (Büyük Gala Gölü, Küçük Gala Gölü, Pamuklu Göl) ve ormanlık alan (Hisarlı Dağı ve etekleri) olmak üzere toplam 6.087 hektar yüzölçümüne sahiptir. Türkiye’nin önemli doğa alanları, önemli kuş alanları ve önemli bitki alanları listelerinde bulunan ve Ramsar Kriterlerine sahip bir sulak alan özelliğindedir.

Gala Gölü Milli Parkı, 511 bitki ve 517 hayvan türü olmak üzere toplam 1028 canlı türüne ev sahipliği yapar. Milli Park sulak alanların çok bulunması nedeniyle kuş göç yolları olarak büyük bir öneme sahiptir. Milli Parktaki kuş tür sayısı 217’dir. Bu türlerin 46 türü yerli, 27 türü kış göçmeni ve 90 türü yaz göçmeni kuşlardır.

Gala Gölü Milli Parkı doğa yürüyüşlerinin yanı sıra özellikle kuş gözlemciliği açısından uluslararası önemdedir. 2017 yılı kış ortası su kuşu sayımlarında sahada 32.000’den fazla kuş sayılmıştır. Milli Parkta Tuztepe mevkiinde göçmen kuşlarımızı görüp tabiatın büyüleyici döngüsüne şahitlik etmenizi tavsiye ederiz... Gala Gölü Milli Parkı içerisinde bulunan 12 km’lik yürüyüş parkurunda kuş sesleri eşliğinde trekking yaparken şehrin bütün stres ve yorgunluğunu orada bırakacağınızdan eminiz.

Ne yenir?

Saroz Körfezi’nden tutulan çeşit çeşit balıklar ve balık çorbası güzel bir tercih olabilir. Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan lokantalarda pişirilen yöresel ev yemekleri tadına bakılmaya değer lezzettedir. Yörede yetiştirilen hayvanlardan elde edilen keçi peyniri ve köy ekmeği kahvaltı için nefis bir çeşittir.

Konaklama

Milli Park içerisinde konaklama imkanı bulunmamakla birlikte Enez ve İpsala ilçelerinde çok sayıda otel ve pansiyon mevcuttur.

Ulaşım

Enez-İpsala Karayolu’nun 8. km’sinde bulunan Tuztepe ve Koyuntepe - Işıklı köyleri arasında bulunan Işıklı girişinden Milli Parkı ziyaret etmek mümkündür. Gala Gölü Milli Parkı, Enez ilçe merkezine 8 km mesafede olup, alana Edirne-Enez Devlet Karayolu takip edilerek veya Tekirdağ üzerinden Tekirdağ-İpsala bölünmüş devlet karayolu üzerinden ulaşılabilir. İstanbul il merkezine 240 km, Edirne il merkezine 154 km, Çanakkale il merkezine 169 km, Kırklareli il merkezine 164 km, Tekirdağ il merkezine 126 km, Malkara ilçe merkezine 70 km, Keşan ilçe merkezine 49 km, İpsala ilçe merkezine 23 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Saroz körfezinde kampın adresi: Danişment Tabiat Parkı

Danişment Orman Kampı Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlıdır. Saroz Körfezi’nin pırıl pırıl sularına ve tertemiz havasına ev sahipliği yapar. Kamp alanı denize sıfır bir alanda kurulmuş ve çevresi ormanlarla kaplı durumda. Ormanlarla kaplı olması çadırlarınızı ve sizi güneşin rahatsız edici ısısından koruyor, serin bir gölgelikte dinlenmenizi sağlıyor. Gürültüden uzakta, sakin ve nezih bir ortamda kamp yapıp ruhunuzu dinlendirmek için ideal bir alan olma özelliği taşıyor.

Danişment Orman Kampı’nda duş ve tuvalet tüm misafirlere ücretsiz olarak sunuluyor. Aynı zamanda isteyenlere ücretsiz olarak elektrik ve internet veriliyor. Alanda alışverişlerinizi yapabileceğiniz bir market, yemek yiyebileceğiniz bir restoran ve bir şeyler içebileceğiniz çay bahçesi mevcut. Danişment Orman Kampı huzur ve eğlenceyi aynı anda sunabilen yegâne tesislerden biri olarak yolu düşenler için mutlaka ziyaret edilmeyi hak ediyor.

Danişment Orman Kampı’nın çevresindeki ormanlarla kaplı alanda doğa sporları ve trekking yapabilirsiniz. Saroz Körfezi’nin masmavi sularında dalış yapıp balıklarla birlikte yüzebilirsiniz. Mangalı seviyorsanız eğer bunun için ayrılmış olan özel bölümlerde mangal yapabilirsiniz. Meşe Ormanı ve Saroz Körfezi’ni, Danişment Tabiat Parkı’nda seyrine doyum olmayan manzaralar eşliğinde keşfedebilirsiniz.

Ne yenir?

Danişment’in en önemli yemeği satır köftesidir. Aynı zamanda Saroz Körfezi’nde tutulan balıklar da güzel bir seçim olabilir. Bölge özellikle sebzecilik açısından önemli bir alan olduğu için farklı sebze yemekleri pişiren yöresel lokantalarda Ege mutfağının tadına varılabilir. Peynir helvası ise bu yöresel yemekler içerisinde en meşhur olanıdır.

Danişment Tabiat Parkı içerisinde bulunan marketten yöre hayvanlarının etlerinden alarak mangal yerlerinde meşe ağaçlarının gölgesi ve Saroz Körfezi manzarasında ızgaranın bambaşka lezzetini tadabilirsiniz.

Konaklama

Danişment Orman Kampı’nda konaklamanın iki yolu var: birincisi çadır kampçılığı. Eğer çadırda kalmak istiyorsanız çadırlar için ayrılmış olan bölümde ağaçların da altında gönül rahatlığı ile konaklayabilirsiniz. Diğer seçenek ise karavan. Karavanı olan misafirler için oluşturulmuş ayrı bir bölümde karavanınızı istediğiniz yere çekip konaklayabilirsiniz.

Ulaşım

Keşan’dan sonra Erikli’ye gider gibi devam edip yoldaki Danişment Orman Kampı tabelalarını takip ederek kolayca bulabilirsiniz. En son 1 km’lik bölümü hariç yol asfalt ve gayet güzel. 1 km’ye yakın stabilize bir yoldan koya iniliyor.

Saroz körfezinin incisi: Gökçetepe Tabiat Parkı

Gökçetepe Tabiat Parkı, Ege Denizinin incisi Saroz Körfezi’nin doğu ucunda yer alıyor. Tamamı kızılçam ormanlarından oluşan tabiat parkı Koru Dağı’nın bir devamı niteliğindeki florası ile de önemli bir alandır. Ayrıca su kuşlarının bir konaklama yeri, büyük memeli gruplarının sığınağı durumundadır. Tabiat Parkı’nın hemen yanında Gökçetepe Köyü ve yazlıklar bulunmaktadır. Bu sebeple de tabiat parkı yaban hayatı için önemli bir sığınma noktasıdır. Saroz Körfezi’nin Dünyada kendi kendini temizleyebilen iki körfezden biri olması, eşsiz çam ormanları, içerisinde bulunan yaban hayatı çeşitliliği açılarından değerlendirildiğinde Gökçetepe Tabiat Parkı’nın önemi ortaya çıkmaktadır.

Tabiat Parkı’nın en önemli kaynak değeri olan Saroz Körfezi’nde denize girmek ve olağanüstü berraklıktaki sularında dalış yapmak sahada yapılabilecek en güzel aktivitelerden birisidir. Sabah güneşin doğuşu ile birlikte oksijeni bol çam ormanlarının altında bulunan patikalarda bir sabah yürüyüşü yapmak gününüzün güzel başlaması ve enerji dolu devam etmesi açısından ideal bir seçenektir.

Tabiat Parkı içerisinde bulunan çeşitli doğa sporları aktivitelerine katılmak farklı bir deneyim olabilir. Özellikle eğitmenler eşliğinde ip parkuru, duvar tırmanışı, canlı langırt, okçuluk, balta atışı, izcilik ve telsiz eğitimi, dev satranç, mini golf aktivitelerine katılmak farklı bir tecrübe olabilir. Tabiat Parkı içerisinde bulunan Paintball sahasında arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirerek hayatın stresinden uzaklaşabilirsiniz. Tabiat Parkı’nda çadırla konaklama yapmanın keyfine varabilirsiniz. Elinizde bir bardak kahvenizle Saroz Körfezi manzarası eşliğinde batan güneşi izlemek ruhunuzu dinginleştirmek için muhteşemdir.

Çadır tatilinin en güzel yanlarından birisi de doğadaki seslerle uyumaktır. Burada da orman sesi ile deniz sesi birbirine karışınca ortaya dinlemekten bıkmayacağınız çok güzel bir harmoni çıkıyor. Hele bir de sabah çok erken kalkabilirseniz bu harmoninin nefis kokuları eşliğinde güneş ışıklarını karşılayabilirsiniz. Ortamın oksijen oranındaki uyumu sayesinde astım, alerjik rahatsızlıklar gibi rahatsızlığı bulunanlara alanın havası faydalı olmaktadır. Bol oksijen ve temiz hava, kısa tatiliniz için size fazlasıyla iyi gelecek ve haftanın tüm yorgunluğunu üzerinizden alacaktır.

Ne yenir?

Yörede sebze ve balık çeşitleri çok olmakla birlikte meşhur satır köftesinden de tadabilirsiniz. Kendi hazırladığınız yiyeceklerden de getirebilirsiniz. Yemek seçenekleri tamamen sizin damak tadınıza kalmış çünkü yöresel lezzetlerle birlikte pek çok alternatif sahibisiniz.

Gökçetepe Tabiat Parkı içerisinde bulunan fırından sıcacık çıkmış ekmeğinizle yöresel olarak üretilen peynir ve zeytinlerle muhteşem bir kahvaltı edebilirsiniz.

Konaklama

Tabiat Parkı içerisinde çadırlı konaklama ve karavanla konaklama imkanları bulunmaktadır. Kendi çadırınızı getirebileceğiniz gibi Tabiat Parkı’nda mevcut olan çadırlardan da kiralama yapabilirsiniz. Ayrıca Tabiat Parkı içerisinde bulunan bungalovlarda da konaklamak mümkündür.

Ulaşım

Alan karayolu ulaşımı açısından son derece elverişli bir konumda yer almaktadır. İstanbul-Gökçetepe arası 258 km, Tekirdağ-Gökçetepe arası 112 km, Çanakkale-Gökçetepe arası 103 km, Kırklareli-Gökçetepe arası 158 km, Bursa-Gökçetepe arası 301 km’dir.

Fotoğraflar ve yazı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı