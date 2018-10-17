Topkapı Sarayı'nda ziyaretçi rekoru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTopkapı Sarayı'nda ziyaretçi rekoru
GeriSeyahat Topkapı Sarayı'nda ziyaretçi rekoru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Topkapı Sarayı'nda ziyaretçi rekoru
Seyahat
Anadolu Ajansı
17.10.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Topkapı Sarayı'nda ziyaretçi rekoru

İstanbul'da yılın sekiz ayında yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekan, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılan Topkapı Sarayı oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'da, yılın sekiz ayında yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekan Topkapı Sarayı oldu. İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı toplam 91 müze bulunuyor. Bakanlığa bağlı müzelerin ziyaretçi sayısı yılın sekiz ayında 5 milyona ulaşırken, özel müzelerdeki ziyaretçi sayısı 2.5 milyona yaklaştı.

Topkapı Sarayında ziyaretçi rekoru


Yerli ve yabancı turistlerin ocak-ağustos döneminde en çok ilgi gösterdiği yer Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılan, Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı oldu. Topkapı Sarayı'nı, yerli ve yabancı 2 milyon 223 bin 928 turist gezdi.

Topkapı Sarayı'nı, dünyadaki en önemli mimari yapılardan biri kabul edilen 1481 yaşındaki Ayasofya Müzesi'yle 1486 yıllık Yerebatan Sarnıcı takip etti. Ayasofya Müzesi'ne 1 milyon 960 bin 803, Yerebatan Sarnıcı'na 997 bin 826 yerli ve yabancı turist ziyarette bulundu. Bu üç müzenin ardından Panaroma 1453 Müzesi'ni 412 bin 258, Arkeoloji Müzeleri'ni 276 bin 369, Rahmi Koç Sanayi Müzesi'ni 251 bin 138, Osmanlı Bankası Müzesi'ni 173 bin 871, Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi'ni 153 bin 592, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni 146 bin 49, Sakıp Sabancı Müzesi'ni 74 bin 789 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Topkapı Sarayında ziyaretçi rekoru

İstanbul 197 ülkeden turist ağırladı

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre, 2018'in sekiz ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 46 arttı. Dünyanın 197 ülkesinden ziyaretçi ağırlayan İstanbul'a, ocak-ağustos aylarında en çok Almanya, İran ve Irak'tan turist geldi. Almanya'dan 2004 yılında gelen 359 bin 638 turist sayısı, 2011'de 645 bin 341, 2018'de 989 bin 542'ye ulaştı.

İran'dan 685 bin 778, Irak'tan 500 bin 553, Suudi Arabistan'dan 495 bin 60, Rusya Federasyonu'ndan 396 bin 502, Fransa'dan 374 bin 288, İngiltere'den 347 bin 786, Hollanda'dan 266 bin 713, ABD'den 265 bin 118, Çin'den 233 bin 45 turist, bu yıl İstanbul'u ziyaret etti.

Topkapı Sarayında ziyaretçi rekoru


İstatistiklere göre, İstanbul'a gelen turist profili yıllar içinde değişkenlik gösterdi. 2004 yılında ilk üç sırada Almanya, Rusya Federasyonu ve Fransa yer alırken, 2011 yılında bu ülkeler Almanya, Rusya Federasyonu ve ABD, 2018'de Almanya, İran ve Irak olarak değişti.

Henüz İstanbul'un hak ettiği rakamlar değil

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, yaptığı açıklamada, 2016 ve 2017 yıllarına göre turizm istatistiklerinin sevindirici olduğunu, çünkü turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış yaşandığını söyledi. Yılmaz, İstanbul gibi bir şehrin alması gereken turist sayısı ve potansiyeline bakıldığında kat edilmesi gereken epey yol olduğunu ifade etti.

İstanbul'da en çok turisti bu yıl Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı'nın ağırladığını anlatan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya geneline baktığımızda farklı ülkelerden turist alması itibarıyla İstanbul çarpıcı bir örnek. Bugün 197 ülkeden turist alan bir şehir. Bu son derece önemli bir rakam. Geçen yıllara baktığımız zaman turist profilinde bazı değişiklikler gözleniyor. Bizim bunu bilimsel verilerle yönetiyor olmamız önemli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hem müzelerimizde hem de İstanbul'a gelen turistlerin alışkanlıkları, talepleri, beklentilerine yönelik bir araştırma çalışması başlattık. İstanbul'a bu yıl en çok Almanya, İran ve Irak'tan turist geldi"

Topkapı Sarayında ziyaretçi rekoru


Yılmaz, hem ülke sayısı hem de nitelik itibarıyla kente gelen turist sayısının henüz İstanbul'un hak ettiği rakamlar olmadığını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir turizm politikası geliştiriyoruz. Sayı kadar nitelikli turist yani daha çok kalan, daha çok harcayan, farklı alanlara ilgi duyan bir turizm anlayışını öne çıkarmaya özen gösteriyoruz. İstanbul kongre turizmi açısından da gelecek vadeden, büyük potansiyele sahip bir şehir" dedi.

Turistlerin iki temel beklentisi var

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, İstanbul'a gelen turistin iki temel beklentisi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bunların biri güvenlik, diğeri ahlakiliktir. Yani taksiciden esnafına varıncaya kadar turisti çekiştirmeye, rahatsız etmeyen, hak etmediği ücrete talip olmayan bir anlayış. Güvenlik açısından bir problem yok. Bugün İstanbul'un Berlin, Paris, Londra ya da Washington'dan daha az güvenli bir şehir olduğunu kimse söyleyemez.

Topkapı Sarayında ziyaretçi rekoru


İstanbul olarak kat etmemiz gereken temel meselelerden biri, güveni suistimal etmeyen, gayriahlaki, gayri vicdani ve gayri hukuki davranıştan uzak kalmak. Hanutçuluk, taksicilik, acentecilik sorunu dünyanın pek çok şehrinde olduğu gibi bizde de var ama ciddi bir koordinasyon içinde bunları önlemeye çalışıyoruz" dedi.

Topkapı Sarayında ziyaretçi rekoru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Efsaneler şehri Adıyaman

Topkapı Sarayı'nda ziyaretçi rekoru

Fethiye Hava Oyunları Festivali'nde Tonoz Beach, misafirlerine indirim imkânı sunuyor

Baraj suları çekildi, kayadaki resimler ortaya çıktı