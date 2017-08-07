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Seyahat

Suyun üstünde kitap okunan ilginç deniz!

Artık sıra dışı bir tatil yapmak isteyenlerin yeni rotası, Çin Dalian. Diğer tatil mekânlarından farkıysa su üzerinde kitap okuyup ya da uyuyabiliyor olunması. İşte yüksek tuz oranının sağladığı müthiş ayrıcalık…

Hürriyet Haber
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Değişik bir deneyimi tadacağınız Dalian’daki denizde,  tuz oranı diğerlerine kıyasla daha fazla. Hal böyle olunca denize girenleri çok kolay su üzerinde tutabiliyor.

Suyun üstünde kitap okunan ilginç deniz

Bu durumun tadını çıkarmak ise tatilcilere kalıyor. Suyun üzerinde kafalarının altına koydukları şişme yastıklarla saatlerce su üzerinde kalabiliyorlar. Serin suların içerisinde kimi kitabını okuyor, kimiyse gönlünce uyuyor.

Suyun üstünde kitap okunan ilginç deniz

Bir diğer önemli nokta ise tuzun öneminin varlığı. Hem insan hem doğa yaşamında hayati öneme sahip olan tuz, insan vücudunu harekete geçiriyor ve kendinizi daha zinde hissediyorsunuz.

Sanat sahillerinde define avıSanat sahillerinde define avı

Suyun içindeki vücut, adeta bir sünger gibi tuzun içindeki mineral ve elementleri çekiyor. Böylelikle vücut kaybettiği dengeyi sağlıyor ve pH dengeleniyor.

Suyun üstünde kitap okunan ilginç deniz

Kaynak: Hürriyet Haber

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