Suyun üstünde kitap okunan ilginç deniz!

Değişik bir deneyimi tadacağınız Dalian’daki denizde, tuz oranı diğerlerine kıyasla daha fazla. Hal böyle olunca denize girenleri çok kolay su üzerinde tutabiliyor.

Bu durumun tadını çıkarmak ise tatilcilere kalıyor. Suyun üzerinde kafalarının altına koydukları şişme yastıklarla saatlerce su üzerinde kalabiliyorlar. Serin suların içerisinde kimi kitabını okuyor, kimiyse gönlünce uyuyor.

Bir diğer önemli nokta ise tuzun öneminin varlığı. Hem insan hem doğa yaşamında hayati öneme sahip olan tuz, insan vücudunu harekete geçiriyor ve kendinizi daha zinde hissediyorsunuz.

Suyun içindeki vücut, adeta bir sünger gibi tuzun içindeki mineral ve elementleri çekiyor. Böylelikle vücut kaybettiği dengeyi sağlıyor ve pH dengeleniyor.





