 36 saatte romantik bir seyahat: Batum

Bu küçük ve sevimli Karadeniz şehrini, seyahat sürprizi için ideal rota haline getiren en önemli özellik pasaport ve vize gerekmemesi. Sevdiğiniz kişiye hafta sonu iki günlük bir seyahat için hazırlanmasını söyleyin. Yakınlarda bir destinasyona gideceğinizi düşünürken kendini bir anda yurt dışında bulacak. Bütçenizi yormayacak bu seyahat için dil engeli de bulunmuyor. Batum’da hemen hemen herkesle bir noktaya kadar Türkçe anlaşmak mümkün. Şehrin tadını tam anlamıyla çıkarmak içinse bu 36 saatlik programı takip edin.

Cumartesi sabah:

THY uçuşu Batum’a sabah erken saatlerde varıyor. Bu da şehri görmek önünüzde koca bir gün olduğu anlamına geliyor. Gürcüler sabahları kahvaltı etmezler. Bu yüzden kahvaltı yerine iştahınızı erken bir öğle yemeğine saklayın. Çantaları otele bıraktıktan sonra yapmanız gereken şehrin gurur kaynadığı Bulvar’da yürüyüşe çıkmak. Yakın zamanda yeni eklentiler ile boyu 9 kilometreye uzanan ve kesintisiz bir şekilde deniz hattı boyunca devam eden bulvar yürüyüş için ideal. Merkezi bir yerde bulunan turist danışmanlığına kadar yürüyerek hafta sonu boyunca her şeyinizi halledebileceğiniz Batumi Card alabilirsiniz. Bu kart size internete erişim sağlayacak, indirimler yaptıracak, toplu taşımaya bindirecek ve Batum Belediyesi’nin bir hizmeti olan bisiklet kiralama noktalarında kullanılacak. Bir noktadan teslim alıp başka bir noktada bırakabileceğiniz bisikletler bulvar gezinizi daha da keyifli hale getirecek.

Bulvar’ın turistler için en dikkat çekici noktası limana yakın kısmı. Burada kırık bir aşk hikayesinin kahramanları Ali ve Nino’nun birbirlerine yaklaşıp uzaklaşan hareketli heykeli, dev dönme dolap ve Alfabe Kulesi’ni bulacaksınız. Kulenin tepesinde şehrin panoramik manzarısını sunan bir kafe ve restoran bulunuyor. Manzara için dönme dolabı da tercih edebilirsiniz. Alternatif bir bakış açısı isterseniz tekne turlarına katılıp şehri denizden de seyredebilirsiniz.

Öğlen:

Artık acıkmış olmalısınız. Mutlaka denemeniz gereken şey ise Gürcüler’in meşhur pidesi haçapuri. Retro ya da Laguna en lezzetli bunun için tercih edebileceğiniz yakın adresler. Tercihinizi açık peynirli pidenin üzerine yumurta kırılması ile yapılan ve Acaruli olarak anılan Acara usulü pideden yana kullanmalısınız. Bu pideyi dökmeden saçmadan yemenin spesifik bir yolu var. Önce paket şeklindeki kulakcıklarından lokmalar koparıp içindeki yumurta ve peynirden yemelisiniz. Eğer hamur işlerine, peynir ve yumurtaya düşkünseniz bu lezzeti ömrünüz boyunca unutamayacağınızı garanti edebilirim.

Yemeğin üzerine uyuklamamak için bir kahve içmeli. Bunun için doğru adres kendinizi İtalya’ya ışınlanmış hissettirecek olan Piazza Meydanı. Meydanı çevreleyen kafelerden birine yüzünüz saat kulesine dönük olacak şekilde oturun, kameranızı hazırlayın ve saat başını bekleyin. Saat başında kulenin içinden çıkan ve Gürcü Marşı söyleyen figürler ile oldukça eğleneceksiniz.

Öğleden sonra:

Kahvenin ardından meydanın hemen karşısındaki St. Nicola Kilisesi’ni gördükten sonra yönünüzü Avrupa Meydanına çevirin. Burada da sizi güneşin, ayın, burç yıldızlarının ve gezegenlerin konumunu inceleyebileceğiniz Astrolojik Saat bekliyor.

Hemen ardında da Gürcüler’in ‘Avrupa burada başlar’ iddialarının fiziki karşılığı olan Avrupa Meydanı yer alıyor. Meydandaki heybetli Medea Heykeli, Yunan mitolojisindeki Argonautica destanına bir gönderme yapıyor.

Meydandan ayrıldıktan sonra gözümüzü yükseklere dikme zamanı. Romantik dakikalar için güneşi Batum’un üstünde batıracağız. Hedefimiz Argo adlı teleferik. Argo ile Sputnik Tepesi’ne çıkıyoruz. Sadece tepenin kendisi ve sunduğu manzara değil teleferik yolculuğu da oldukça keyifli ve romantik bir etkinlik.

Akşam:





Batum akşam yemeği için pek çok alternatif sunuyor. Benim tavsiyem Megrul Lazuri gibi geleneksel bir restoranı tercih etmeniz. Havanın güzel olduğu zamanlarda bahçeyi, kış aylarında ise şömine başında keyifli bir yemek yiyebilir, aynı zamanda yerel dans gösterilerinin tadını çıkarabilirsiniz. Yemeğin ardından Radison Otel’in 18. kattaki Roof Bar’ı güzel bir alternatif olabilir ya da plansız bir şekilde şehrin sokaklarını keşfe çıkabilirsiniz. Dümdüz ve blok sistemi ile ayrılan caddelerde yürümek oldukça keyifli. Üstelik bir tarafı deniz bir tarafı dağ olan Batum’da kaybolmak imkansız. Güvenli konusunda da endişe etmenize gerek yok. 6 Mayıs Parkı’na gidebilir, göletin başında romantik bir yürüyüş yapabilirsiniz. Ya da bulvarda dans eden çeşmeleri izleyebilirsiniz.

Pazar sabahı:

Pazar sabahı erkenden ve heyecanla uyanıyoruz. Çünkü Botanik Parkı’nı görmeye gidiyoruz. Şehir merkezine 20 dakika uzaklıktaki bu devasa parkta Asya’dan Amazon’lara, Akdeniz’den Ekvator’a dünyanın her yerinden gelen bitkiler yer alıyor.

Parkı isterseniz tur alıp rehberli gezer, isterseniz avarelik yapıp uzun uzun yürüyebilirsiniz. Bir yanda denizin mavisi, bir yanda ağaçların yeşili ile gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Parkın çakvi kapısı’na yakın bir yerde bulunan lale ağacını ise görmeden sakın dönmeyin. Fırtınalı bir havada devrilmiş bir Amerikan lale ağacı devrilmiş ancak ölmemiş. Dalları yeni ağaçlara dönüşerek büyümeye devam etmiş.

Öğlen:

Parkta bütün bir günü geçirmek mümkün olsa da şehirden ayrılmadan önce mutlaka tatmamız gereken lezzetler var. Önce otele dönüp çantaları toplayabilir ardından ister bir taksiye ister 77 numaralı otobüse binebilir ve 15 dakika uzaklıktaki Adjarian Wine House’a gidebilirsiniz. Hillary Clinton’ın arada bir uğradığı ünlü bir şarap evi burası. Restoranın hem içi hem de çevresi o kadar güzel ki Clinton’a hak vermemek imkansız. Meşhur Gürcü şarabını tatmak için de en doğru adres burası. Hem Gürcü şarap tekniği öğrenip, hem de hediyelik şarap alabilirsiniz.

Akşamüstü:

Artık eve dönüş ve Karadeniz’in en romantik şehrini geride bırakma zamanı. Uçakta koltuğunuza yerleşin, sevgilinizin omzuna yaslanın ve 36 saat içinde tarih kokak sokaklardan, modern otellere; eğlenceden huzurlu parklara pek çok şeyi gören gözlerinizi dinlendirin.





