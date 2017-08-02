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Seyahat

Adım adım Batum gezi rehberi

Gürcistan'ın hareketli şehri Batum tarihi sokakları, kiliseleri, devasa gökdelenleri ve lüks casino otelleri ile turistlerin uğrak tatil yerlerinden biri. İşte Batum'da gezilebilecek yerler...

Hürriyet Haber
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1.Batum Bulvarı
Batum Bulvarı şehir merkezinde yer alıyor. Heykelleri ve birbirinden güzel mekanları ile dikkat çeken bu bulvar özellikle yaz akşamları, park alanları ile hareketli bir hal alıyor. Batum Bulvarı’nda sevimli hayvanların sergilendiği küçük bir hayvanat bahçesi de bulunuyor. Bulvar’a uğramışken hayvanat bahçesini de görmeden dönmeyin.

Adım adım Batum gezi rehberi

2.Alfabe Kulesi
Alfabe Kulesi 2012 yılında yapılmış. Kökü 5. yüzyıla dayanan, 12 alfabeden biri olan Gürcü Alfabesini temsil ediyor. Kule DNA sarmallarına benzeyen mimarisi ile büyük ilgi çekiyor.

3.Aşk Heykeli
Batum Limanı’na yakın mesafede bulunan Aşk Heykeli’nin uzunluğu 7 metreyi buluyor, malzeme olarak ise metalden oluşuyor. Batum’a gidildiğinde görülmesi gereken en önemli yapıtlarından biri. Heykel Kvesitadze tarafından yapılmış. Hikayesi ise Azeri genç Ali ve Gürcü kız Nino ile olan aşkı anlatıyor.

Adım adım Batum gezi rehberi

4.Batum Botanik Bahçesi
Mtsvane Kontskhi bölgesinde yer alan botanik bahçesi 108,7 hektarlık alan ile dünyada en büyük botanik bahçeleri arasında yer alıyor. 5000’den fazla bitkinin bulunduğu bu bahçede birçok ülkeye ait çiçek türleri göz kamaştırıyor. Görsel açıdan güzel bir görüntü yaşatan bu bahçeye mutlaka uğramalısınız.

Adım adım Batum gezi rehberi

5.Chacha Tower
Türkiye'de yer alan İzmir Konak Saat Kulesi’ne benzerliği ile dikkat çekiyor. Kule 4 çeşmeli ve 25 metre uzunluğunda. Batum Limanı’na yakın olan bu kuleden her akşam saat 7'de, 10 dakika Gürcü içkisi chacha akıyor.

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6.Orta Cami
Bu caminin özelliği Batum’da kalan tek cami olması. Orta Cami şimdi Kuran Kursu ve Müftülük binası ile bir arada yer alıyor.

Adım adım Batum gezi rehberi

7.Ferris Wheel
Şehrin simgelerinden biri olan 55 metre yükseklikte, bir turunu 15 dakikada yapan dönme dolap sizi çocukluk yıllarınıza götürebilir.

Adım adım Batum gezi rehberi

Batum'da Mutlaka Tatmanız Gereken Lezzetler

1.Haçapuri
Yörenin en önemli lezzetlerinden olan Haçapuri, Batum'un pidesidir. Ortasında yumurta sarısı olan bu pide bol peynirli ve tereyağlı olarak yeniliyor.

2.Gürcü Şarabı
Batum’un şarapları dünyaca ünlü. Acharistskali Köyü’nde yer alan Adjarian Wine House'da üretimi olan şarapları  mutlaka tatmalısınız.

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3.Borjomi
Borjomi, Gürcistan'ın ünlü sodası. Kaynağı Kafkas Dağları'ndan gelen sodanın vücuda sayısız faydası bulunuyor.

4.Hinkal
Gürcülerin mantısına verilen isim olan Hinkal, dana kıyması, soğan, un, et suyu, maydanoz, taze, fesleğen ve biberle harmanlanarak yapılıyor. Günün her saati lezzetle tüketebilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet Haber

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