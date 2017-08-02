Adım adım Batum gezi rehberi

1.Batum Bulvarı

Batum Bulvarı şehir merkezinde yer alıyor. Heykelleri ve birbirinden güzel mekanları ile dikkat çeken bu bulvar özellikle yaz akşamları, park alanları ile hareketli bir hal alıyor. Batum Bulvarı’nda sevimli hayvanların sergilendiği küçük bir hayvanat bahçesi de bulunuyor. Bulvar’a uğramışken hayvanat bahçesini de görmeden dönmeyin.







2.Alfabe Kulesi

Alfabe Kulesi 2012 yılında yapılmış. Kökü 5. yüzyıla dayanan, 12 alfabeden biri olan Gürcü Alfabesini temsil ediyor. Kule DNA sarmallarına benzeyen mimarisi ile büyük ilgi çekiyor.

3.Aşk Heykeli

Batum Limanı’na yakın mesafede bulunan Aşk Heykeli’nin uzunluğu 7 metreyi buluyor, malzeme olarak ise metalden oluşuyor. Batum’a gidildiğinde görülmesi gereken en önemli yapıtlarından biri. Heykel Kvesitadze tarafından yapılmış. Hikayesi ise Azeri genç Ali ve Gürcü kız Nino ile olan aşkı anlatıyor.







4.Batum Botanik Bahçesi

Mtsvane Kontskhi bölgesinde yer alan botanik bahçesi 108,7 hektarlık alan ile dünyada en büyük botanik bahçeleri arasında yer alıyor. 5000’den fazla bitkinin bulunduğu bu bahçede birçok ülkeye ait çiçek türleri göz kamaştırıyor. Görsel açıdan güzel bir görüntü yaşatan bu bahçeye mutlaka uğramalısınız.







5.Chacha Tower

Türkiye'de yer alan İzmir Konak Saat Kulesi’ne benzerliği ile dikkat çekiyor. Kule 4 çeşmeli ve 25 metre uzunluğunda. Batum Limanı’na yakın olan bu kuleden her akşam saat 7'de, 10 dakika Gürcü içkisi chacha akıyor.





6.Orta Cami

Bu caminin özelliği Batum’da kalan tek cami olması. Orta Cami şimdi Kuran Kursu ve Müftülük binası ile bir arada yer alıyor.





7.Ferris Wheel

Şehrin simgelerinden biri olan 55 metre yükseklikte, bir turunu 15 dakikada yapan dönme dolap sizi çocukluk yıllarınıza götürebilir.









Batum'da Mutlaka Tatmanız Gereken Lezzetler

1.Haçapuri

Yörenin en önemli lezzetlerinden olan Haçapuri, Batum'un pidesidir. Ortasında yumurta sarısı olan bu pide bol peynirli ve tereyağlı olarak yeniliyor.

2.Gürcü Şarabı

Batum’un şarapları dünyaca ünlü. Acharistskali Köyü’nde yer alan Adjarian Wine House'da üretimi olan şarapları mutlaka tatmalısınız.

3.Borjomi

Borjomi, Gürcistan'ın ünlü sodası. Kaynağı Kafkas Dağları'ndan gelen sodanın vücuda sayısız faydası bulunuyor.

4.Hinkal

Gürcülerin mantısına verilen isim olan Hinkal, dana kıyması, soğan, un, et suyu, maydanoz, taze, fesleğen ve biberle harmanlanarak yapılıyor. Günün her saati lezzetle tüketebilirsiniz.