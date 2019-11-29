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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Safranbolu'da tarih kokan dükkanların yüzleri yenileniyor
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: DepoPhotos
29.11.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Safranbolu'da tarih kokan dükkanların yüzleri yenileniyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 62 tarihi dükkanın ön cephesi restore ediliyor.

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 62 tarihi dükkanın ön cephelerinde restorasyon çalışması başlatıldı. 18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçede bulunan dükkanların ön cephe restorasyonu, "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Safranboluda tarih kokan dükkanların yüzleri yenileniyor


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, göreve geldikten hemen sonra ihale yapılarak çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Çalışmaları şubat ayı başında bitirmeyi planlıyoruz. Malumunuz bu proje, BAKKA tarafından destekleniyor. Dükkanların her biri de özel mülkiyet. Bu nedenle dükkan sahiplerinin muvafakatleri alınarak çalışmalara başlandı" ifadesini kullandı.

Köse, planın, çarşının çok önemli noktalarını kapsadığını aktararak, "Bazı bölgelerine de özel projeler, planlamalar yapılacak. Tüm çalışmalarımızı standarda uygun yapıyoruz. Amacımız Safranbolu'muza daha güzel bir çehre kazandırmak" değerlendirmesinde bulundu.

Safranboluda tarih kokan dükkanların yüzleri yenileniyor


Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başararak, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçedeki restorasyon projesi, Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilmişti.

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