Sadece kimlikle gidilen üç ülke! Şimdi tam zamanı...

Türk vatandaşlarının pasaport olmadan, sadece kimlik kartıyla gidebileceği bu şehirlerin aynı zamanda en çok uçak bileti alınan şehirler arasında bulunduğuna dikkat çeken Hacıbayramoğlu, “Enuygun.com üzerinde yurt dışı bilet satışlarında genellikle Batum, Kıbrıs, Kiev ve Odessa ilk sıralarda yer alıyor. Türk vatandaşlarının bu şehirlere ilgi göstermesinde turistik ve tarihi yerlerinin yanı sıra pasaporta ve vizeye gerek duymadan, kolayca gidiliyor olmasının etkisi çok. Pasaport ve vize işlemleri hem zaman alıyor hem de oldukça masraflı. Bu nedenle sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilmesi büyük bir avantaj sağlıyor” dedi. İşte, Hacıbayramoğlu'nun önerdiği 6 şehir...

1-Kiev

1 Haziran 2017'den itibaren pasaportsuz da gidilebilen Kiev, Ukrayna'nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri. Dinyeper Nehri kenarına kurulmuş kentte geniş meydanlar, caddeler ve güzel parklar var.

Kiev'de Bağımsızlık Meydanı, Khreshchatyk Caddesi, altın kubbesiyle ünlü St. Michael Manastırı, Vladimirskaya Katedrali, Aziz Sophia Katedrali, Altın Kapı, Andrevski Yokuşu, Mariyinsky Sarayı ve Ulusal Opera Binası gibi yerler gezilebilir.

2-Odessa

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında yer alan en turistik şehirlerinin başında gelen Odessa ise hem tarihi hem de turistik çok sayıda mekâna sahip. Ukrayna'nın en büyük 3. kenti olan Odessa'da yazın deniz ve güneşin keyfini sürebilirsiniz.

Ayrıca gece hayatı da ünlü. Gece eğlence mekanlarının yanı sıra restoranlardaki yeme içme fiyatları da Avrupa şehirlerine göre çok daha ekonomik. Odessa'da Opera Binası, Deribasovskaya Caddesi, Potemkin Merdivenleri, Primorski Bulvarı, Arkeoloji Müzesi ve Puşkin Müzesi gibi yerleri gezebilirsiniz. Ukrayna'ya pasaportsuz gidebilmek için yeni kimlik kartlarından edinmeniz gerekiyor.

3-Girne

Lüks ve görkemli pek çok otele ev sahipliği yapan Girne, ılıman havasıyla kışın bile turistlerin sevdiği bir şehir. Kışın ya da bahar aylarında kendinizi şımartacak bir tatil isterseniz otellerin fiyatları da uygun oluyor.

Üstelik gezmek isteyenler için tarihi ve turistik yerler de çok. Bellapais Manastırı, Girne Kalesi, St. Hilarion Kalesi, Bufavento Kalesi, Hz. Ömer Türbesi ve Karaoğlanoğlu Şehitliği gibi yerler gezilebilir.

4-Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa aynı zamanda ülkenin en büyük şehri. Denize kıyısı yok ancak yaklaşık yarım saatte Girne'ye geçebilir ya da adanın diğer tarafında bulunan Magosa ve Maraş taraflarına gidebilirsiniz.

Lefkoşa'da Büyük Han, Bedesten ve Selimiye Camisi, Venedik Sütunu, Mevlevi Müzesi, Barbarlık Müzesi gibi yerler gezilebilir.

5-Batum

Artvin ilimizden kara yoluyla bile kolayca gidebileceğiniz Batum'a Türkler büyük ilgi gösteriyor. Kimlik kartıyla da gidilebildiği için özellikle Karadeniz turuna çıkanlar ya da Gürcistan'ı görmek isteyenler mutlaka bu sahil şehrini ziyaret ediyor.

Meydanlarla dolu şehirde, Piazza Meydanı, Avrupa Meydanı, Altın Renkli Poseidon Heykeli’yle süslü Tiyatro Meydanı gezilebilir. 7 kilometrelik palmiyelerle kaplı sahil şeridi, Batum Limanı ve Chacha Tower gibi yerler de görülmeye değer. Üstelik Batum'da yeme içme ve eğlence fiyatları da oldukça uygun.

6-Tiflis

Tarihi geçmişiyle dikkat çeken Tiflis, Kura Irmağı kenarına kurulmuş bir kent.

Şehirde Sololaki Tepesi üzerinde 3. yüzyılda yapılmış Narikala Kalesi, Kartlis Deda Heykeli, Sioni Katedrali, Metekhi Kilisesi gibi yerler gezilebilir. Üstelik İstanbul'dan Tiflis'e direkt uçmak mümkün.

Fotoğraflar: Alamy