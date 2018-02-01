Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatKıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…
Seyahat Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: İstanbul’da nerede balık tutulur?

Seyahat
01.02.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…

Doğanın güzelliklerini asla sakınmadığı Akdeniz’e sihirli bir dokunuş Kıbrıs…Kıbrıs, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış tarihi ögeleri, hiç bitmeyen güneşi, düşündükçe bile iç ısıtan sıcak iklimiyle tatil severlerin gözde rotalarından biri. Elbette ki pasaportsuz - vizesiz ulaşım kolaylığı ve görkemli otelleriyle de herkesin hayali.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Siz de yıl boyu yoğun iş temposu içinde koşturup, şehir hayatının karmaşasından yorulduysanız dört mevsim tatil imkânı sunan Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan otellerini yakala.co’dan sizin için listeledik.

Konaklama, uçak biletleri, transferler, dönemsel olarak ünlü sanatçılarının sahne aldığı galalar dâhil, yakala.co Kıbrıs tatili paketleri için Burayı tıklayabilirsiniz. 

Acapulco Resort & Convention & SPA

Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…

Acapulco Resort & Convention & SPA, gerek iş gerekse tatil amacı ile misafir ettiği konuklarına Akdeniz kültürüyle yoğrulmuş, 5 yıldızlı tesis kalitesi sunuyor. Yeşil ve mavinin en güzel kombinasyonunu bulabileceğiniz Acapulco Resort & Convention & SPA, 100.000 m² alana kurulmuş olup, kendine ait özel kum sahili mevcuttur.

İndirimli rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz. 

Kaya Artemis Resort Hotel

Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…

Kaya Artemis Resort Hotel’in büyülü dünyasının içinde olmak ise büyük bir ayrıcalık. Burada, ultra her şey dâhil konaklama ile rahatlığın, lezzetin, eğlenmenin tadını çıkarabilir, unutulmayacak bir tatil deneyimleyebilirsiniz.

İndirimli rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz.

Merit Royal Premium Hotel & Casino

Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…

Doğu Akdeniz’in berrak sularına uzanan en güzel noktalarından Zephyros koyunda yer alan Kıbrıs Merit Royal Premium Hotel, konforun, ayrıcalıkların ve huzurun bütünlüğüyle bir tatilden fazlası için kapılarını açıyor.

İndirimli rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz.

Merit Crystal Cove Hotel Casino & SPA

Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…

Kıbrıs’ın en güzel koylarından birinin üzerinde masal tadında zamanlar sunan Merit Crystal Cove Hotel, Girne şehir merkezine 8 km, Ercan Havaalanı’na 45 km uzaklıkta ve denize sıfır konumda yer alıyor. Otel, konforu ve huzuru ile mutluluk dolu Kıbrıs tatillerine ev sahipliği yapıyor.

İndirimli rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz.

Merit Park Hotel & Casino

Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…

Girne Alsancak mevkiinde, denize sıfır konumda yer alan 5 yıldızlı Kıbrıs Merit Park Hotel & Casino, Kıbrıs’ın tüm büyüleyiciliğini hissettiriyor. Girne Kalesi’nden esinlenerek inşa edilen Merit Park Hotel & Casino, 50.000 m²’lik alanda Akdeniz'in göz alıcı maviliğinde, tatil dışındaki her şeyi unutturuyor. İndirimli rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz.

Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & SPA

Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…

Eşsiz bir doğada benzersiz bir tatil keyfi, bir insan daha ne ister ki? Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa, Akdeniz'in ortasında kendine özgü tasarımı ile göz kamaştırıyor ve konuklarını, arzu ettikleri tatile kavuşturuyor. Kıbrıs'ın muhteşem atmosferine sarılı konfor ve ayrıcalıklar baş döndürüyor. İndirimli rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz.

Cratos Premium Hotel

Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…

Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan, denize sıfır, 5 yıldızlı görkemli bir otelde muhteşem bir tatil düşünüyorsanız, Kıbrıs Cratos Premium’da kendinizi, Akdeniz’le ve hayallerinizle iç içe bir tatilin içinde bulabilirsiniz.

İndirimli rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz.

Malpas Hotel & Casino

Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…

Akdeniz mavisi ve Beşparmak Dağları ile çevrili Malpas Hotel & Casino, hizmet ve konaklama alanında üstün kaliteyi sunan, ayrıcalıklı ve 5 yıldızlı lüks bir tesis olma özelliğine sahiptir. Kıbrıs tatilinin tüm güzelliklerini burada deneyimlemek mümkün.

İndirimli rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
Üç ülkeyi birbirinden ayıran nehir: Parana
Teleferik üzerinde geçen hayat
Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…
Dünyanın en korkunç okul yolu