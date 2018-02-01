Kıbrıs, her mevsim keşfedilmeye değer…
Siz de yıl boyu yoğun iş temposu içinde koşturup, şehir hayatının karmaşasından yorulduysanız dört mevsim tatil imkânı sunan Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan otellerini yakala.co’dan sizin için listeledik.
Konaklama, uçak biletleri, transferler, dönemsel olarak ünlü sanatçılarının sahne aldığı galalar dâhil, yakala.co Kıbrıs tatili paketleri için Burayı tıklayabilirsiniz.
Acapulco Resort & Convention & SPA
Acapulco Resort & Convention & SPA, gerek iş gerekse tatil amacı ile misafir ettiği konuklarına Akdeniz kültürüyle yoğrulmuş, 5 yıldızlı tesis kalitesi sunuyor. Yeşil ve mavinin en güzel kombinasyonunu bulabileceğiniz Acapulco Resort & Convention & SPA, 100.000 m² alana kurulmuş olup, kendine ait özel kum sahili mevcuttur.
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Kaya Artemis Resort Hotel
Kaya Artemis Resort Hotel’in büyülü dünyasının içinde olmak ise büyük bir ayrıcalık. Burada, ultra her şey dâhil konaklama ile rahatlığın, lezzetin, eğlenmenin tadını çıkarabilir, unutulmayacak bir tatil deneyimleyebilirsiniz.
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Merit Royal Premium Hotel & Casino
Doğu Akdeniz’in berrak sularına uzanan en güzel noktalarından Zephyros koyunda yer alan Kıbrıs Merit Royal Premium Hotel, konforun, ayrıcalıkların ve huzurun bütünlüğüyle bir tatilden fazlası için kapılarını açıyor.
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Merit Crystal Cove Hotel Casino & SPA
Kıbrıs’ın en güzel koylarından birinin üzerinde masal tadında zamanlar sunan Merit Crystal Cove Hotel, Girne şehir merkezine 8 km, Ercan Havaalanı’na 45 km uzaklıkta ve denize sıfır konumda yer alıyor. Otel, konforu ve huzuru ile mutluluk dolu Kıbrıs tatillerine ev sahipliği yapıyor.
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Merit Park Hotel & Casino
Girne Alsancak mevkiinde, denize sıfır konumda yer alan 5 yıldızlı Kıbrıs Merit Park Hotel & Casino, Kıbrıs’ın tüm büyüleyiciliğini hissettiriyor. Girne Kalesi’nden esinlenerek inşa edilen Merit Park Hotel & Casino, 50.000 m²’lik alanda Akdeniz'in göz alıcı maviliğinde, tatil dışındaki her şeyi unutturuyor. İndirimli rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz.
Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & SPA
Eşsiz bir doğada benzersiz bir tatil keyfi, bir insan daha ne ister ki? Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel & Spa, Akdeniz'in ortasında kendine özgü tasarımı ile göz kamaştırıyor ve konuklarını, arzu ettikleri tatile kavuşturuyor. Kıbrıs'ın muhteşem atmosferine sarılı konfor ve ayrıcalıklar baş döndürüyor. İndirimli rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz.
Cratos Premium Hotel
Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan, denize sıfır, 5 yıldızlı görkemli bir otelde muhteşem bir tatil düşünüyorsanız, Kıbrıs Cratos Premium’da kendinizi, Akdeniz’le ve hayallerinizle iç içe bir tatilin içinde bulabilirsiniz.
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Malpas Hotel & Casino
Akdeniz mavisi ve Beşparmak Dağları ile çevrili Malpas Hotel & Casino, hizmet ve konaklama alanında üstün kaliteyi sunan, ayrıcalıklı ve 5 yıldızlı lüks bir tesis olma özelliğine sahiptir. Kıbrıs tatilinin tüm güzelliklerini burada deneyimlemek mümkün.
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