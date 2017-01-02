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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Seymen Bozaslan / Instagram: @seymen.b
02.01.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Prag’ın simgesi: Charles Köprüsü..

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
Prag’ın simgesi: Charles Köprüsü..

Karl Köprüsü ya da Karluv Most... Farklı yazılsa da, aynı anlamla yüklü hepsi. Prag’ın en önemli simgesi Charles Köprüsü'nden bahsedeceğim. Yazıyı yazmadan önce şöyle bir düşündüm de, köprü olmasa Prag’ı yine sever miydim ? Biraz zor. İşte Prag'ın simgesi Charles Köprüsü...

Köprü 1741 yılına kadar Vltava üzerindeki tek geçiş noktasıydı. Yani şuan gördüğünüz diğer köprülerin hepsi sonradan inşa edilmiş. 520 metre uzunluğundaki köprü harca yumurta karıştırılarak güçlendirildiği söylenen kumtaşı bloklarından yapılmış. 1683 yılında yerleştirilen ilk heykel ise Aziz Jan Nepomucky’dir. Bu heykelin ellerine dokunursanız "Prag’a yeniden yolunuz düşer" derler. Bu yüzden heykelin elleri artık farklı bir renk almış.

Prag’ın simgesi: Charles Köprüsü..

Birazcık aşınmış. Eski şehir meydanını küçük mahalleye bağlayan Charles Bridge günümüzde trafiğe kapalı olsa da, bir zamanlar köprüden aynı anda yan yana dört at arabasının geçebildiği bir köprüymüş. Yıpranmış heykellerin çoğu asıllarının kopyaları. Orijinalleri ise ulusal müzede sergileniyor. Kendi döneminden günümüze kadar gelen en iyi yapılardan Karluv...

Gece hayatı ile ünlü şehirler
Gece hayatı ile ünlü şehirler

Prag’ın simgesi: Charles Köprüsü..

16 heykel ve bir kulesi olan köprü

Biraz heykellerden bahsedeyim...

Aziz Adalbert: Prag Başpiskoposu 991’de Petrin Tepesi’nde Aziz Laurentius Kilisesini kurmuş.

Aziz Jean de Matha: Hıristiyanların özgürlüğünü, heykelin alt kısmında betimlenen inançsızlardan satın almak için para toplamak üzere kutsal üçleme tarikatını kurmuş.

Aziz Vincent Ferref: Aziz Vincent’in Yahudileri Hıristiyanlaştırmasına üzülen bir baba gözüküyor. Bohemyanın kurucularındandır.

Aziz Luitgard: Köprüdeki en güçlü sanatsal çalışmalardan birisi. Matthias Braun 26 yaşında yapmış bu sanatı. Kör Cistercium rahibesinin İsa’yı görüp onun yaralarına dokunduğu ünlü düşü anlatmış.

36 saatte Prag
36 saatte Prag

Prag’ın simgesi: Charles Köprüsü..

Köprü böylesine tarihi olunca, tarihin önemli anlarına da şahitlik yapmış. Meşhur 'Otuz yıl Savaşları'nda 1648 yılında İsveçlilerin elinden savaşın son saatlerinden kurtarılmış köprü ve  Vestfalya Barışı bu köprünün tam ortasında imzalanmış. Bu köprünün bir de kulesi var. Buraya kadar geldiyseniz, kuleye çıkmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Etkileyici bir manzara yakalarsınız anı ölümsüzleştirirsiniz. Peter Parler’ın tasarladığı bu muhteşem kule 14. yüzyılın sonunda inşa edilmiş. Eski şehir istihkamlarının da bir parçasını oluşturan bu kuleler 1648 yılında ağır hasar almış. Kulenin sol tarafının hâlâ bu izleri taşıdığını gözlemleyebilirsiniz. Kulenin ilk katında manzara galerisi yer alıyor. Prag Kalesi ile küçük mahallenin manzaralarını farklı bir açıdan gözlemleme şansı sunuyor. Kuleye çıkış 90 CZK.

Prag’ın simgesi: Charles Köprüsü..

Geçmişi böyle Charles Bridge’nin... Peki bugün? Günümüzde, tamamen trafiğe kapalı olan bu köprüde sokak sanatçıları ve ressamlar yer alıyor. Kimi müzik yapar kimisi fırçasını konuşturur karikatürünüzü çizer. 15 dakikada 20 Euro’ya el emeği göz nuru karikatürünüzü alabilirsiniz. Ayrıca, kale tarafına doğru yürürken sol tarafta küçük bir balkon göreceksiniz. Bu balkonda bir Meryem ana fotoğrafı ve mum var. Mum sönerse, şehre kötülüklerin geleceğine inanılıyor. Prag gerçekten farklı bir yer.

10 adımda Prag nasıl gezilir
10 adımda Prag nasıl gezilir?
Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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