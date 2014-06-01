36 saatte Prag

Oysa Prag öyle hızlı gelişiyor ki, içinde yaşayanlar bile takip etmekte zorlanıyor. Birbiri ardına açılan sanat galerileri, yenilenen semtler, iddialı et restoranları, harika barlar... Sadece yeni açılan yerleri gezmeniz bile bir hafta sonunu alabilir. Prag Kalesi, Charles Köprüsü gibi klasik yerlerin ötesinde, yeni mekânları da görmeden kentten ayrılmayın.

17.00

Temizlik

Tarihi merkezdeki binalar kısa zaman önce temizlendi. Art Deco mimarisiyle dikkat çeken bir zamanların ünlü Palac Dlouha’sı, artık zemin katındaki AVM’yle de ilgi odağı. Havadar salonuyla, gurmelere layık sandviçleriyle (2,5-5 TL) Sisters, yemek öncesinde bir şeyler atıştırmak isteyenleri bekliyor. Birkaç sokak ötedeki Eterno Moderno iki yıl önce açıldı. Kadınlar için dönüştürülmüş kumaştan klasik ve yeni tasarımlar satıyor. Kuraz’da genç Çek tasarımcıların tabanca desenli dizaltı çorabı gibi sıradışı giysilerini, takılarını bulacaksınız. Wenceslas Meydanı’ndaki Room, son iki yıldır Libertine-Libertine ve Royal Republiq gibi ünlü markaları satıyor. Hemen köşe başındaki Thomas’s Barber Shop’ta Scotch, puro, saç tıraşı, ustralı sakal tıraşı 167 TL.

19.00

Bereketli oligarşi

Pek çok Avrupa kenti gibi Prag da hamburger çılgınlığı yaşıyor. George Prime Steak’teki ‘Oligark Burger’in benzerini başka yerde bulmanız imkansız: Kalın bir dilim dinlendirilmiş Amerikan wagyu’si, kazciğeri, siyah trüf sosu, brillat-savarin peyniri, 24 ayar altından fiyonguyla birlikte 99 TL. Mönüdeki diğer ürünler de tadılmaya değer. Dana madalyon, bonfile, ince doğranmış biftek, çift porsiyon 900 gramlık dana şaşlık (195 TL) hep ABD’den ithal. Nadide Amerikan viskilerini de burada tadabilirsiniz. 22 yıllık Hirsch Selection (55 TL). 23 yıllık Van Winkle burbon çoğunlukla bitmiş oluyor. Şurası aşikâr ki oligarklar damak tadına düşkün. İki kişi şarap hariç 250 - 400 TL.

22.30

Çiçekli kokteller

Londra’nın Çek asıllı bazı ünlü bar sahipleri, barmenleri son yıllarda ülkesine döndü, Prag’da yeni mekânlar açtı. İçlerinden en iyisi Bonvivant’s. Tarihi merkezdeki küçük bar kendi lezzetlerini sunuyor. örneğin hibiscus ve güllü kokteyl (15 TL). Bardan çıkışta arnavut kaldırımı yollardan yürüyün, karşınıza V for Vendetta’dan esinli dekorasyonuyla Anonymous Bar çıkacak. Sürprize hazır olun, St. Marry’s Virus kokteyli (17,5 TL) dev şırıngayla masaya geliyor





10.00

Yüksek kademe

Oteldeki kahvelerle yetinmeyin. Uzun yıllar kaliteli arabica kahvesi bulmak zordu Prag’da. Son dönemde butik kafeler açıldı. Tarihi merkezdeki Original Coffee, bu yıl açıldı. Betlemske Namesti’deki Jan Hus Kilisesi’ne çok yakın. Kafeinin verdiği enerjiyle dar sokaklarda, tarihi meydanlarda gezintiye çıkın. Fotoğraf çekmek için günün en güzel zamanı sabah bu saatler.

13.00

Şarap deyince

Evet Prag biralarıyla ünlü. Fakat artık yemeklerde kaliteli şaraplar tercih ediliyor. Kentin şarap kültürü Vinograf’ta yaşıyor. Geçen yıl Senovazne Namesti’de açılan bar-restoran özenle seçilmiş Çek şaraplarını sunuyor. Kavdakilerin çoğu Güney Moravya’nın güneşli bağlarından. Diğerleri Avusturya, Fransız, İtalyan, Macar şarapları. Mönü Akdeniz ve Avrupa mutfağından oluşuyor. Paprika soslu biftek, 650 markalı şarapla gayet uyumlu. Şarap hariç iki kişi 100 TL.

14.00

Yan sokaklar

Bohem Zizkov semtindeki renkli kültürel yaşam Skroupovo Namesti’nin kuzeyinde yeni açılan sanat galerileriyle daha da hareketlendi. Önceki yıl açılan Drdova Gallery’yle başlayın turunuza. Şu anda Jiri Thyn, Federico Diaz ve Hynek Alt’ın eserleri sergileniyor. İki sokak ötede geçen yıl semte taşınan Hunt Kastner Artworks’ü göreceksiniz. City Surfer Office yakınındaki galeri ayrıca plak yayımlıyor. Yakındaki ara sokaklardan birinde sıradışı bir galeri var: Bliss Farm Gallery, tarihi fotoğrafları korku temalı sanat eserlerine dönüştürüyor. Çıkışta, hemen arkasındaki Café Pavlac’a uğrayıp, biraz dinlenebilirsiniz.

16.00

Klasik tasarımlar

Zizkov ve Vinohrady’deki mağazalar genellikle sokak modasını ve klasik ürünleri sergiliyor vitrinlerinde. Kadın ve erkekler için klasik giysiler satan Bohemian Retro’ya hafta içinde uğramanız gerekiyor. Cumartesi için iyi bir seçenek, Prague Thrift Store. Daha az modacı etkisi taşıyan giysiler, deri trençkotlar, blazerler, sahafiye kitaplar için gitmeye değer. Çek modacıların kadınların günlük kullanımı için tasarladığı ürünleri Pour Pour’da bulacaksınız: Deri sırt çantaları (250 TL), akrilik bilezikler (39 TL), balerinlerin tütüsünden esinlenen etekler, elbiseler...

17.00

Liberal sanatlar

Kentin kuzeyindeki Holesovice ve Bubenec gibi semtlerde yeni açılan mekânlar şehirde henüz fark edilmedi. İki yıl önce açılan geleneksel kafelerden Kavarna Liberal’in yüksek tavanlı salonunda kablosuz internet ücretsiz. Çevredekilerle sohbet edebilir, kentle ilgili öneriler alabilirsiniz. Caddenin biraz ilerisindeki Galerie Zari, sıradışı bir sergi salonu ve sadece hafta içinde açık. Komşusu Galerie Petr Novotny ise cumartesileri de açık.

19.00

Köri lütfu

Kentin tarihi bölgesindeki pek çok ünlü restoran sürekli isim, sahip, aşçı değiştiriyor. Bir zamanlar Molly Malone’s, adını taşıyan U Obecniho Dvora Caddesi’ndeki bar şimdi James Joyce adını aldı. Bir bardak siyah O’Hara bile Prag’ın her köşesinde satılan pilsenerlerden sonra insana iyi geliyor. Yeni mönüde baharatlı yiyecekler ağırlıkta. Aynı binadaki Sexy Curry Company sağlıyor baharatları. Mönüyü ise Prag’ın en popüler birkaç restoranına danışmanlık hizmeti veren Sofia Smith hazırlamış. İki kişi şarap hariç 100 TL.

21.00

Musluk yarışı

Prag, bira konusunda haklı bir şöhrete sahip. Merkezin güneyindeki Nusle semtindeki Zly Casy bu konuda önder. Bardaklara tam 48 musluktan birden fıçı birası dolduruluyor. Izgara mönüsü bu yıl yenilendi. Diğer önemli mekânlardan U Vodoucha, Zizkov semtinde. Yerel biraları Bohemya mutfağından yemekler eşliğinde sunuyor. Tam merkezde, Kotva mağazasının üstünde geçen yıl açılan T-Anker ise terasında butik Çek, Alman, Belçika biraları sunuyor.

10.00

Çağdaş konfor

Geçmişin yıkıntı 28 Rijna Caddesi bile son zamanlarda canlandı. Yeni açılan mağazalardan biri İtalyan lüks spor giyim markası Harmont & Blaine. Viyana’nın ünlü pastanesi Julius Meinl ise semtte geçen kış üç katlı bir gıda mağazası ve restoran açtı. Akdenizahtapotu ilginizi çekmiyorsa 450 çeşit peynirden biri damağınıza uygun gelecektir. Bina bile görülmeye değer. Sonrasında iki mağaza ilerideki Kitchen Ramen’de bir kâse tonkotsu ramen (24 TL) çorbasıyla midenizi rahatlatabilirsiniz. Et, denizyosunu, haşlanmış yumurta ve makarnadan oluşuyor bu çorba. Dilerseniz mantı da tadabilirsiniz.

Nasıl Gidilir

Haziranın son haftasında İstanbul’dan Prag’a bir aktarmalı gidiş-dönüş uçuşlar Ukrayna Havayolları’nda (UIA) 558 TL’den başlıyor. Pegasus 604 TL, THY 885 TL’den başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş direkt uçuyor.



