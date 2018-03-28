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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş
Seyahat
Seymen BOZASLAN / Instagram: @seymen.b
28.03.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com

Bu hafta aracın direksiyonunu Anadolu doğru Kapadokya ve Erciyes eteklerine doğru kırdım. Ne iyi oldu anlatamam. Kapadokya’da dinlenmek, Ranger ile keşfetmek başlı başına özel hissettirdi bana bu yolculuğu. Haydi, gelin sizlere biraz Kapadokya’dan bahsedeyim.

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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Kapadokya öncelikle gerçekten geniş bir alan... Aslında Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri arasında olan bir bölge olarak bilinse de, Kapadokya turizmi Ürgüp, Ortahisar, Uçhisar, Göreme civarında gerçekleşiyor. Özellikle Uçhisar ve Göreme hala otantikliğini koruyor. Ürgüp ise biraz daha ilçe havasında ama yine de konaklarıyla büyülüyor misafirlerini.

Göreme

Burayı ayrı seviyorum gerçekten. Aydın Kırağı denilen tepeden Göreme’yi izlemek, gün batımını izlemek, balonlara el sallamak en az sepetin içindekiler kadar heyecanlanmak gerçekten hoş bir deneyim. Bu yüzden Aydın Kırağı öncelikleriniz arasında olmalı. Özellikle gün batımına elinde kadeh ve şaraplarla buraya gelen birçok kişiyi görebilirsiniz. Bence aralarına karışın, uzaktan bakmayın derim.

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Göreme Açık Hava Müzesi çok büyük bir kompleks, içerisi tıklım tıklım ziyaretçi dolu. Müze girişinde müze kart geçerli… Sadece Karanlık Kilise’ye girerken bu kiliseye özel bir bilet daha alıyorsunuz, onun dışında müze kart ile tüm kiliseleri ücretsiz gezebilirsiniz. Bu Açık Hava Müzesi'nde birçok ilk Hristiyanlık dönemine ait kiliseler bulunmakta ve tüm bu kiliseler içinde fotoğraf çekmek yasak Kiliselerin içinde ve dışında bulunan güvenlik görevlileri bu konuda çok hassas, içerideki yüzlerce yıllık duvar resimlerini korumak adına bu hassasiyeti gösteriyorlar.

Ürgüp

Ürgüp denilince aklıma benim nedense etkileyici konaklar geliyor. Hani meşhur benim de adaşım olan Seymen Ağa var ya. O mu kazındı aklımıza ondan dolayı mı bilemem ama konaklarıyla ön planda bir ilçe. Konakları kadar günümüz binalarının da daha yoğun olduğu bir yerleşim. Ürgüp’e geldiğinizde Temenni Tepesi, Asmalı Konak öncelikli gezilecek noktalarından. Ayrıca birçok şarap evi, restoran da burada yer alıyor.

Göreme Tarihi Milli Parkı gezi rehberi
Göreme Tarihi Milli Parkı gezi rehberi

Ortahisar

Ortahisar bana kalırsa Kapadokya’nın en ilginç yerlerinden. Bana kalırsa gerçek Kapadokya belki de. Çünkü bildiğim kadarıyla en az otel burada var. Daha az turist, daha çok Kapadokyalı anlayacağınız. Burada en güzel fotoğraflar ise Ethem’in Yeri denilen seyir terasından alınıyor. Bence fotoğraf çekmek ve bir kahve içmek için güzel bir nokta.

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Uçhisar

Uçhisar bana kalırsa Kapadokya’da balonları en güzel izleyebileceğiniz noktalardan birisi. Özellikle Göreme’den Uchisar’a giderken gördüğüm kale manzarası ise her zaman heyecanlandıran boyutta gerçekten. Uçhisar Kalesi bu kasabada görülecek en güzel noktalardan birisi. Merdivenler için üşenmeden mutlaka çıkmalısınız. Göreceğiniz manzara gerçekten etkileyici olacak ve çıktığınıza değecek. Bölgede ayrıca çok fazla hediyelik eşya dükkânı da bulunuyor, düşünürseniz burayı tercih edebilirsiniz.

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Zelve

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan Zelve, Paşabağları’ndan dümdüz yola devam ettiğinizde karşınıza çıkan eski bir yerleşim alanı olan köyün adı. Kapadokya bölgesinin en güzel ve değişik peribacalarını burada ziyaret edebilirsiniz. Zelve’de ikonaklastik dönemden kalma kilise ve manastırlar bulunmakta.  Sanki zaman durmuş burada. Burayı gezerken çok rahat 3 saat geçirebilirsiniz. Erken Hristiyanlık zamanında gizlenme yeri olarak kullanılmış. Ben aracımla geldim ama her 45 dakikada bir göreme-zelve otobüsleri kalkmakta. Yakın zamana kadar yani 1950 yıllarına kadar burada Müslüman ve Hristiyan halk birlikte yaşıyormuş. 1950 yılından sonra köy terk edilmiş ve ileriye yeni zelve tarafına yerleşmişler.

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Avanos

Avanos’ta çömlek yapmayı bilmeyen erkeğe kız, dokuma yapmayı bilmeyen kıza da koca vermezlermiş. Bu hesapla buranın en önemli etkeni çömlekçilik. Kızılırmak kenarında çamurun değerlendirilmesiyle bir sürü çömlek dükkânı değer kazanmış. Halk daha çok çömlekle uğraşmış daha çok geliştirmiş kendini. Benim en etkilendiğim dükkân ise çeşitliliği bakımından Venessa Seramik. Ama yine onlar kadar enteresan olan Chez Galip yani Galip’in mekânı. Galip Usta’nın bir de saç müzesi var. Hikâyesi de ilginç. Yıllar önce bir Fransız kadının bıraktığı saç öncü olmuş ve müzeye gelen kadın ziyaretçiler hikâyeden etkilenmiş ve kendileri de saçlar bırakmaya başlamış. Hal böyle olunca Guinnes’e bile girmiş Galip Usta. En az 16.000 saçın olduğu bir müze haline gelmiş burası bir an da. En güzeli ise, Galip Usta her sene 20 kişiyi bu saçlar arasından seçer ve Kapadokya’ya tekrar davet edermiş. Çok ilginç değil mi? Bu arada, müze geçen sene abcnews.com sitesi tarafından en ilginç 15 müze arasında seçilmiş.

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Derinkuyu

Derinkuyu Nevşehir’in bir ilçesi... Niğde’ye 50, Nevşehir’e 29 kilometre uzaklıkta. Yer altı şehri bir rastlantı sonucu bulunmuş. 1965 yılında ise genel restorasyon çalışmasından sonra hizmete açılmış. Dünyanın 9.harikası olarak uzmanlar tarafından literatüre geçen bu şehir, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlamakta. Burada Hititliler, Romalılar, Bizanslıların oturduğu 8 katlı çok geniş bir kompleks. Yerin altına devasa genişlikte 8 kat aşağı inilerek kurulan bu şehir insana dilini yutturuyor. Burası Hristiyan'lığın ilk zamanlarında hem saklanma, hem de gizli ibadet yeri olarak kullanılmış. Daha sonraları ise 6. Ve 7. yy’da başlayan Arap akınlarına karşı sığınak olarak kullanılmış. 1. Ve 2. Katlarda misyoner okulu, vaftiz yeri, mutfak, ambar, yatak odaları, yemek odaları, şarap mahzenleri, ahırlar var. 3. ve 4. Katlarda gizlenme yerleri, silah depoları var. Ziyaret edilesi.

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Hayatın Ritmi

Andrew Rogers Avustralyalı bir heykeltıraş. Kapadokya’ya geldiğinde de daha önce en az 10 ülkede yaptığı “hayatın ritmi” projesine katkıda bulunuyor ve 4 yıl boyunca halk ile imece usulü taş taşıyarak simgeler yapıyor toprağa. Bu simgeler balon turu attığınızda karşılaşacağınız büyüklükte. Tepeden bu çalışmayı görmek gerçekten keyif verici. Bu arada, bu taşların bazılarında günümüzde yaşadığımız hissettiğimiz duygular yer alıyor. Sevmek, hoşgörü, saygı gibi..

İki bin yıllık gökdelen: Uçhisar Kalesi
İki bin yıllık 'gökdelen': Uçhisar Kalesi

Kapadokya’da Butik Konaklama Tavsiyesi

Bu seyahatimde farklı bir deneyim yaşadım. Hatta daha net anlatmak gerekirse kendimi eski bir Kapadokyalı gibi hissedeceğim bir yerde konakladım. Nerede mi? Kayakapı Mahallesinde. Evet yanlış okumadınız. Ürgüp’ün en eski iki mahallesinden biri olan Kayakapı Mahallesi artık restorasyonda ve inanılmaz güzel bir otel oldu. Kayakapı Premium’un şuan mevcutta 43 odası var fakat bu sayı gitgide artıyor. Burada benim en çok hoşuma giden konu ise hikayesi oldu. Kayakapı’da şuan mevcut 43 odanın her birinin ismi nüfusta tek tek bulunmuş ve ilk sahibinin adıyla yazılmış durumda tabelalara. Ben mesela Aba Hanım Evi’nde konakladım. Komşularım ise birbirinden kıymetli Emine Hanım, Kunduracı Fehmi ve Çerkez Mehmet. Daha da bir sürü büyüğüm. Odalar son derece temiz, konforlu ve şık dekore edilmişti. Hatta bazı odalarda havuz bile olduğunu duyunca vay be dedim kendi kendime. Kayakapı aklınızda olsun efendim. Ürgüp tepesinde manzaranın dibine vuracağınız bir konaklama noktası. (Kayakapı Mahallesi, Kuşçular Sokak No:43, 50400 Ürgüp/Nevşehir) Telefon: (0384) 341 88 77

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Kapadokya’da Nerede Ne Yemeli ?

Kadıneli Restoran: Uçhisar’da harika bir öğle yemeği için güzel bir seçenek bence. Sadece kadınların çalıştığı bu güzel yerde özellikle erişte yemenizi öneriyorum. (Yukarı Mahalle, Fatih Caddesi, 50240 Merkez/Nevşehir) Telefon: (0384) 219 20 10

Seten Restoran : Akşam yemeğinde hem çok şık bir restoranda hem de çok lezzetli bir menü eşliğinde bir şeyler atıştırmak ister misiniz ? O zaman Seten tam size göre. Kesinlikle öneririm. Müzikleri, loş ortamı ve şarap seçenekleriyle romantik bir akşam yemeği arıyorsanız burası tam size göre. (Aydınlı Sok. Sultan Cave Suites No:40, 50180 Göreme Belediyesi/Nevşehir Merkez/Nevşehir) Telefon : (0384) 271 30 25

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Gözleme House : El Nazar Kilisesi girişinde bulunan bir baraka burası. Sahibi Kemal Bey ile sohbet ederek çay içebilir, eşinin elinden gözleme tadabilirsiniz. Bir de hafif esinti olursa “değmeyin keyfime” diyeceğinize eminim. (Göreme Ürgüp yolu üzeri El Nazar Kilisesi Otoparkı)

O Ağacın Altı : Uçhisar ile Göreme arasında bulunan yolda bence bölgenin en güzel manzaralı kahve içeceğin noktası var. O ağacın altı ve yanındaki mekanlar hem kahvesi hem de sunduğu vadi manzarası ile seyahatinizin en güzel anlarını oluşturacaktır. (50180 Göreme Belediyesi/Nevşehir Merkez/Nevşehir)

Sacred House : Öğle yemeği veya akşam yemeği için farklı bir dekorasyonda gizli bir yemek deneyimi yaşayabilirsiniz. Son derece şık bir dekorasyonun bulunduğu bu mekanda evlenme teklifleri çok yapılıyormuş haberiniz olsun. (Dutlucamii Mahallesi, Barbaros Hayrettin Sk. No:25, 50400 Ürgüp/Nevşehir) Telefon : (0384) 341 71 02

Lila Restoran : Museum Hotel’in içinde bulunan restoran son derece şık bir mekan gerçekten. Bölgenin en güzel restoranlarından birinde harika bir akşam yemeği seçeneği. Akşam yemeği olmazsa kahvaltısını da değerlendirebilirsiniz. (Tekeli No.2 Eski Göreme Caddesi, Uçhisar, 50240 Merkez/Nevşehir) Telefon : (0384) 219 22 20

Lagarto Restoran : Kanunlu kemanlı Türk sanat müziği eşliğinde harika yemekler deneyimleyebileceğiniz bir mekan. Şaraplar ve tarih kokan bu restoranda özellikle et yemekleri seçenekleri son derece başarılı.

Ne Öneririm ?

Müze kartı edinmenizi öneririm. Derinkuyu, Ihlara Vadisi, Göreme Açık Hava Müzesi gibi noktalarda çok işinize yarayacak.

En güzel mevsim sonbahar veya ilkbahar unutma ! Kışın sert, yazın kurak geçiyor buralar. Ama yok üşümem derseniz kışın da Kapadokya’yı deneyimleyin derim. Beyaz çok yakışıyor.

Butik bir otelde kalın kesinlikle. Mağara ambiyansını yaşamalısınız.

Araçla gezmeniz avantajınıza olacaktır.

Türk Gecesi etkinlikleri beklediğiniz gibi olmayabilir. Bu yüzden önerim, şarap evleri.

Ürgüp’et şarap fabrikasında minik tur yaparak hem bilgi alabilir hem de Kapadokya Şarabını tadabilirsiniz.

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Derinkuyu gerçekten adı gibi derin. 8 kat iniyorsunuz. Bazı bölümler çok dar. Kalbiniz veya astımınız varsa uzak durun. Burası sizi zorlayabilir. Müze kart ziyaret edebilirsiniz.

ATV turu öneririm. Büyük bir adrenalin. 50 TL’ye yapabilirsiniz.

Kapadokya denilince akla balon turu gelir. Balonla havalanmak için o gün rüzgarın sakin olması gerekiyor. Bu yüzden her zaman balon turu var diye düşünmeyin. Hava şartları önemli. Fiyatı da 130€ civarında. 130 €’ya kahvaltı, kalkış alanına transferleriniz, indikten sonra şampanya ve sertifika dahil.

At Çiftliklerini ziyaret edebilir elinizle atları besleyebilirsiniz. Göreme’de Ürgüp yolu girişinde denk geleceksiniz.

Uçhisar Kalesi gerçekten etkileyici bir manzaraya sahip. Müze kart geçmez. Fiyatı tam 6 TL, öğrenci 3,5 TL. Kesinlikle gittiğine değecek. Akşam ışıklandırılması ile bölgenin özel bir yeri.

Nevşehir Havalimanı Kapadokya’ya 40, Kayseri Havalimanı ise 80 kilometre mesafede. Seyahat planınızı yaparken Kayseri’den gelirseniz Erciyes Dağını, Nevşehir’den gelirken Tuz Gölünü ziyaret edebilirsiniz.

Ihlara Vadisini mutlaka görün derim. Ama sıkıştırılacak bir gezi olmayacak o kesin. En az yarım günü gözden çıkarın burası için

Kapadokya’da 1 günün daha var. Ve heryeri bitirdin mi ? Kapuzbaşı Şelalesini öneririm. Kapadokya’ya 2 saat mesafede çok etkileyici bir yer. Yeşilhisar yolu üzerinden Kayseri Yahyalı İlçesi üzerinden gidebilirsin.

Sultan Sazlığı, bir çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Fotoğrafçıların da gözde merkezlerinden birisi. Bu yüzden Kayseri Yahyalı’da Sultan Sazlığına uğramanı öneririm.

Kapadokya seyahat bütçesi açısından en ekonomik alanlardan birisidir. Az bütçeye, çok büyük keyif alarak dönersin evine.

Balonların fiyatı biraz yüksek. Binemeyebilirsin. Ama vazgeçme derim ! Sabah 06.00’da Göreme’de bulunan Aydın Kırağı Tepesine çıkmanı öneririm. Yanından yükselen balonları izleyebilirsin.

Çevrede zamanında Hristiyanlık çok yaygın olduğu için çok fazla kilise bulunuyor. Kiliselere karşı ayrı bir merakın varsa seyahat süreni 1 gün fazla planla derim.

Hediyelik ne alabilirim diye sorarsan 2 tavsiyem olur. Birincisi şarap. İkincisi Avanos’ta Venessa Seramik’te çok güzel hediyelik eşyalar var.

Peri Bacaları arasında bir varmış bir yokmuş

Fotoğraflar: Seymen BOZASLAN

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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