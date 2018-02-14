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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Makedonya'nın saklı cenneti: Matka Kanyonu
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Seyahat
AA
14.02.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Makedonya'nın saklı cenneti: Matka Kanyonu

Üsküp’ün yaklaşık 15 km güneybatısında, Treska Nehri’nin Vardar Nehri ile buluştuğu alanda yer alan Matka Kanyonu, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

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Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün 15 kilometre güneybatısında, Treska Nehri'nin devamında bulunan Matka Kanyonu, her mevsim turistlerin ilgi odağı.  Tarihi ve doğal güzellikleriyle kış mevsiminde de turistlerin ilgisini çeken kanyonda, turistler kano ve tekneye binerek vadinin doğal güzelliklerini keşfediyorlar.

Makedonyanın saklı cenneti: Matka Kanyonu

Sarp kayalıkların arasındaki kanyon, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen Üsküplülerin yanı sıra yurt dışından gelen turistlerin Makedonya’daki uğrak yerleri arasında. Eşsiz doğa güzellikleri ve bine yakın farklı bitki çeşidiyle saklı bir cenneti andırıyor. Matka Kanyonu, aynı zamanda çok sayıda endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Matka Kanyonu, doğanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin yanı sıra doğa sporları tutkunlarını da bir araya getiriyor.

Makedonyanın saklı cenneti: Matka Kanyonu

Yaklaşık 35 metre yüksekliğinde iki sarp kayalığın bulunduğu kanyon, dağcılık meraklılarının ilgisini çekerken, kanyon aynı zamanda her yıl kano turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Treska Nehri üzerinde her yıl ilkbahar aylarında düzenlenen kano turnuvasına Balkan ülkelerinden onlarca sporcu katılıyor.

Hafta sonunun en güzel yurt dışı adresi: Üsküp
Hafta sonunun en güzel yurt dışı adresi: Üsküp

Ayrıca Matka Kanyonu'nda derinlikleri birbirinden farklı 10 mağara bulunuyor. Kanyonda orta çağdan kalma kilise ve manastırlar gibi tarihi yapılar da yer alıyor.

 

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