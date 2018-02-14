Makedonya'nın saklı cenneti: Matka Kanyonu
Üsküp’ün yaklaşık 15 km güneybatısında, Treska Nehri’nin Vardar Nehri ile buluştuğu alanda yer alan Matka Kanyonu, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün 15 kilometre güneybatısında, Treska Nehri'nin devamında bulunan Matka Kanyonu, her mevsim turistlerin ilgi odağı. Tarihi ve doğal güzellikleriyle kış mevsiminde de turistlerin ilgisini çeken kanyonda, turistler kano ve tekneye binerek vadinin doğal güzelliklerini keşfediyorlar.
Sarp kayalıkların arasındaki kanyon, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen Üsküplülerin yanı sıra yurt dışından gelen turistlerin Makedonya’daki uğrak yerleri arasında. Eşsiz doğa güzellikleri ve bine yakın farklı bitki çeşidiyle saklı bir cenneti andırıyor. Matka Kanyonu, aynı zamanda çok sayıda endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Matka Kanyonu, doğanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin yanı sıra doğa sporları tutkunlarını da bir araya getiriyor.
Yaklaşık 35 metre yüksekliğinde iki sarp kayalığın bulunduğu kanyon, dağcılık meraklılarının ilgisini çekerken, kanyon aynı zamanda her yıl kano turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Treska Nehri üzerinde her yıl ilkbahar aylarında düzenlenen kano turnuvasına Balkan ülkelerinden onlarca sporcu katılıyor.
Ayrıca Matka Kanyonu'nda derinlikleri birbirinden farklı 10 mağara bulunuyor. Kanyonda orta çağdan kalma kilise ve manastırlar gibi tarihi yapılar da yer alıyor.
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