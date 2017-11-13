    Hafta sonunun en güzel yurt dışı adresi: Üsküp

İlk Balkanlar ziyaretini Bosna’ya yaptık. Acının ve güzelliğin harmanlandığı şehir Saraybosna’ya ve Mostar’a gittik. İkincisi ise tam da acaba bir daha ne zaman o taraflara giderim diye düşünürken, sevgili Türk Hava Yolları’ndan gelen Makedonya davetiyle gerçekleşti.





Nasıl gidilir?

Üsküp’e İstanbul’dan 1-1.30 saatlik bir uçuşla ulaşabilirsiniz. Her havayolunun uçuşu mevcut.

Saat farkı

İstanbul ile arasındaki saat farkı 1 saattir. Saat İstanbul’a oranla bir saat geridedir.

Para birimi

Ülkenin para birimi Makedon Dinarı (MKD). 1 TL 14 MKD civarında. Başkent Üsküp’te döviz bürosu bulmanız mümkün ama her saatte açık olmuyor. O yüzden gitmeden yanınıza MKD ya da Euro almanızı öneririm.

Üsküp’te ne yapmalı?





Ülkenin en büyük şehri, aynı zamanda başkenti olan Üsküp enteresan bir yer. Bir tarafta Osmanlı’dan kalma eski çarşı, hamamlar, camiler, diğer tarafta yeni inşa edilmiş bir Avrupa şehrini andıran devasa heykeller. İskender heykelini, tam karşısında İskender’in babası II. Filip’in heykelini, hemen yanında İskender’in doğumunu simgeleyen anne-oğul heykelini şehre girer girmez görüyorsunuz. Heykeller bu kadarla bitmiyor. Makedonya Meydanı’nın girişinde Şanzelize Bulvarı’ndaki Zafer Takı’nı andıran devasa bir kapı, Osmanlı döneminden kalma Taş Köprü’nün hemen karşısına yapılan yeni köprünün üzerinde, sağlı sollu her 5 metrede bir konumlanmış heykeller, Arkeoloji Müzesi ve yenilenen tüm binalarda yer alan heykeller şehirde biraz abartılı bir hava estiriyor.

Üsküp’e gittiğinizde, Osmanlı’nın 600 yıl hüküm sürdüğü bu topraklarda bıraktığı eserleri görmekle geziye başlayabilirsiniz.

Günümüze kadar korunan ve eski çarşı bölgesinde bulunan eserler:

Üsküp Çarşısı

Taş Köprü

Muratpaşa Camisi

Kapan Han

Çifte Hamam

Suluhan

Bunun dışında yeni dönemde yapılmış olan ve şehrin silüetini önemli ölçüde değiştirmiş olan bina ve heykelleri şehre adımınızı atar atmaz görmeniz mümkün.

Bunlardan bazıları:

Milenyum Haçı

Makedonya Ulusal Müzesi

Makedonya Arkeoloji Müzesi

Rahibe Teresa Evi

Üsküp’te nerede ne yenir?





Kesinlikle güzel et ve leziz kuru fasulye! Üsküp’ün kuru fasulyesi meşur, bizim bildiğimiz fasulyeye göre biraz daha tatlı ve çeşitli baharatlarla güveçte pişiriyorlar. Ben bayıldım açıkçası... Bir de bizim gibi fasülyeyi pilav ve cacıkla değil, et veya köfte ile yiyorlar. Nerede yemek gerekir derseniz bizim iki favorimiz var. Muhtemelen birçok yerde öneri olarak Destan’ı göreceksiniz. Orası turistik bir mekan olduğu için biz tercih etmedik.

Favorilerimiz:

Brenda Restoran

Güveçte kuru fasülye yanında kemiksiz pirzola ya da köfte yiyin. Burada yarım porsiyon et, yanında yarım fasulye ve ayrana 6 euro ödedik. Bu arada porsiyonlar oldukça büyük, o yüzden yarım porsiyonla fazlasıyla doyuyorsunuz.

Efsane Rigara tatlıcısı





Burası bizim acıbademe benzeyen Türkçe adıyla “paraşüt” tatlısıyla meşhur. Acıbademden farkı cevizle yapılması ve arasında kaymak kıvamında lezzetli bir krema bulunması. Eski Üsküp çarşısının girişindeki bu tatlıcıyı mutlaka deneyin. Paraşüt tatlısının tanesi 40 MKD.

Kosmos Restoran

Yine güveçte kuru fasülye ama bu sefer yanında kendi yaptıkları leziz sucuklarını deneyin. Üsküp’ün meşhur armut gazozunu da burada tadabilirsiniz. Köz biberli mezeleri, cacığa benzeyen sosları ve salatası, armut gazozuyla birlikte, köfte, sucuk ve fasülye tabağına 9 euro ödedik.

Mekicite Od Strazha’da Pişi





Bizim bildiğimiz hamur kızartmasının çok daha büyük parçalı olanı. Yanında koyu bir ayran ve peynirle yemek adetten. Olmazsa olmaz değil ama yol üstünde acıkırsanız aklınızda olsun.

Üsküp’e yakın gezilecek yerler

Matka Kanyonu





Üsküp’e 16 km uzaklıkta olan Matka Kanyonu, doğa tutkunları için harika bir rota. Kanyon boyunca yürüyüş ve sonrasında tekne ile Vrelo Mağarası’na yapılan bir yolculuk bu rotanın olmazsa olmazı. Kanyon boyunca yürüyüşün ardından tekne ile yolculuk kısmına geçebilirsiniz. Yaklaşık 1 saat süren yolculuk size kıyı boyunca sıralanmış balıkçı evlerini ve kanyondaki mağaraları görme olanağı sunuyor. Vrelo mağarasında inip, mağaranın içini gezebiliyorsunuz. Tur ücreti kişi başı 400 MKD/6,5 Euro

Vrelo Mağarası

Matka’daki doğa harikalarından biri de Vrelo Mağarası. Burası Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise 14. en derin su altı mağarası olarak kabul görmüş ve bunun üzerine dünyanın yedi harikası projesinde aday gösterilmeyi hak etmi

Manastır

Makedonya’nın güneybatısında yer alan, ülkenin ikinci büyük şehri burası. Atatürk’ün şehri de diyebiliriz Manastır için. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri eğitimini aldığı Manastır Askeri İdadisi (1896-1898) bu şehirde yer alıyor. Aynı zamanda Manastır İttihat ve Terakki’nin en önemli merkezlerinden olmuştur. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşımız’ın başarısında rolü büyüktür. Manasıtr Üsküp arası mesafe 170 km’dir. Buda 2 saat 12 dakika gibi bir araba yolculuğuna denk gelir.

Fotoğraflar: Gizem TELCİ