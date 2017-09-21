Madrid'deysen Madridlisin diye bence boşuna dememişler. Nedense Barcelona ile hep karşılaştırılıp kendisine de haksızlık ediliyor, çünkü bu iki şehir birbirinden o kadar farklı ki... İşte Madrid'i sevmeniz için 8 neden...









1- Parklar

Kocaman yemyeşil bir alan hayal edin. İçinde sporunu yapanlar, aileleri ile dolaşanlar, kitap okuyup dinlenenler, çocuklarıyla oynayanlar...kısaca mutlu ve huzurlu olmak için her şey var bu parklarda. Biz Parque de El Retiro'yu gezdik. Palacio de Cristal yani Kristal Saray'ı görmek için gittiğimiz parkın saraydan çok doğası bizi etkiledi. Sonbahar olmasına rağmen rengarenk açan çiçekler, göl kenarındaki ördekler, keyifli manzarası, kiralık kayıklarda kürek çeken insanlar parka apayrı bir renk katıyordu. Bunun dışında El Retiro kadar büyük olmasalarda Palacio Real de Madrid, yani kraliyet sarayının hemen yanındaki Jardines de Sabatini ve Parque de Atenas da çok keyifli.









2- Rooftoplar

Madrid'de üç farklı teras deneyimleme şansımız oldu. Hepsinin atmosferi ve manzarası birbirinden farklı. Room Mate Oscar Madrid'in keyifli otellerinden biri, rooftopu da oldukça popüler. Özellikle günbatımında buradan manzara muhteşem oluyor ve mutlaka lezzetli kokteyllerini de deneyimlemelisiniz. Bir başka otelin keyifli terası da The Hat. Burada poşet içinde ikram edilen birbirinden renkli ve farklı kokteyller var. Madrid'in keyifli binaları ile çevrili olmak da ayrı bir deneyim. La Pecera del Círculo de Bellas Artes'in terası ise bambaşka, hem Madrid'i olabildiğince izleyebiliyor hem de tarihi binaların üzerindeki muhteşem heykel ve oymaları yakından inceleyebiliyorsunuz. Burada keyifle uzanıp bir şeyler içebileceğiniz bir cafe de var.









3- Food marketler (yemek pazarları)

Madrid'in bana göre en keyifli yanı food marketler. Hem çeşit çok hem de çok lezzetli. Deniz mahsülleri, taze sıkılmış meyve suları, birbirinden farklı renkli tapaslar, tatlılar yani yok yok burada. Mercado de San Miguel ve Mercado San Anton bizim deneyimleyip beğendiklerimiz.









4- Tatlılar

İspanya denildi mi tabii ki ilk akla gelen Churros oluyor, özellikle 1894'den beri hizmet veren tarihi La Chocolateria San Gines'de bu lezzeti denemelisiniz. Madridlilerin çok tercih ettiği Mallorquina pastanesinde kendinizi tatlılarla şımartabilir veya kahvaltı edebilirsiniz. Madrid'de kraliyet ailesinin de alışveriş yaptığı minik menekşe dükkanı La Violeta'ya da mutlaka uğrayın.







Yaptıkları menekşe şekerlerle ve birbirinden şirin ambalajlarıyla bu ürünler harika bir hediye alternatifi oluşturuyor. Bir başka deneyimleyebileceğiniz lezzet aslında Japon tatlısı olmasına rağmen Madrid'de çok popüler olan Taiyaki. Balık şeklindeki bu tatlının içine dondurma konuluyor ve tadı da aynı waffle gibi.









5- Tarihi yapılar

Madrid nedense bana biraz Paris'i hatırlattı. Binalar görkemli, detaylar özenli ve hep ufacık bile olsa süslemelere önem verilmiş. Bazen desenli fayanslarla renklendirilmiş, bazense heykellerle bezenmiş hatta bazı muzurluklar bile eklenmiş, bacaya kafası sıkışmış gibi duran melek heykelciği gibi.









6- Flamenko

İspanya'ya kadar gelmişken bir Flamenko gösterisi izlemeden olmaz. Fiyatları 29-49 Euro arasında değişen bu gösterilerde bir içki ikram ediliyor ve bazı mekanlarda gösteriden önce yemek yeme şansınız da oluyor. Bir saatlik muhteşem bir dans şöleni ile büyüleniyorsunuz. Biz çok beğendik ve tavsiye ederiz.





7- Meydanlar

Madrid'de önce meydanların yapılıp sonra etrafına evlerin inşaa edildiğini daha önceki seyahatimde öğrenmiştim. Bu nedenle meydanlar ferah ve harika yapılarla çevrili. En bilinenleri Plaza Mayor, Plaza de Santa Cruz... Bazıları çok turistik ve kalabalık olsa da oradaki cafelerde oturup bir şeyler içip etrafı seyretmek eğlenceli oluyor. Kalabalıktan sıkılıyorsanız eğer erken saatlerde meydanları ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Hem rahatça fotoğraf çekip hem de karmaşadan uzak etrafın tadını çıkartabiliyorsunuz.









8- Yiyecek ve İçecekler

Madrid sadece tapas ve sangriadan oluşmuyor.. Çok lezzetli deniz mahsülleri, hayatımda gördüğüm en uzun kalamarlar -ki ekmek arası kalamarı çok meşhur, birbirinden lezzetli dünya mutfakları hep Madrid'de var.. Madrid sadece keyifli değil lezzetli de bir şehir.







Fotoğraflar: Şebnem Demirel