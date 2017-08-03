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Gaudi'nin izinde Barselona gezi rehberi

Art Nouveau akımının öncü isimlerinden olan mimar Antoni Gaudi'nin şaheserleri ile dolu olan Barselona Akdeniz'in en eğlenceli şehri olarak tanımlanıyor. Sıcak iklimi ve genç nüfusu ile Barselona'da keşfedecek çok şey var. İşte Gaudi'nin izinde Barselona gezi rehberi...

Hürriyet Haber
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1- Las Ramblas caddesinde turlayın
Barselona'nın merkezinde bulunan Las Ramblas caddesi şehrin en canlı noktalarından biri. Pek çok mağazanın olduğu bu uzun caddede tur atmak oldukça keyifli.

Gaudinin izinde Barselona gezi rehberi

2- Park Guell'i ziyaret edin
Gaudi imzası taşıyan Park Guell, Gaudi'nin tasarım harikalarından biri. Eğlenceli bir park konseptinde olan bu alanda renkli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Gaudinin izinde Barselona gezi rehberi

3- Picasso müzesini gezin
Ünlü ressam Picasso, İspanya'nın en önemli değerlerinden biri. Barselona'daki Picasso müzesi ressamın modern ve kübik tarzda pek çok eserini görebileceğiniz bir müze.

Gaudinin izinde Barselona gezi rehberi

4- Plaza Catalunya'yı görün
Plaza Catalunya Barselona'nın en kalabalık meydanlarından biri. Pek çok alışveriş dükkanına sahip olan alanda birbirinden şık cafeler de bulunuyor.

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5- La Sagrada Familia'yı gezin
Barselona'nın en beğenilen yapıları arasında bulunan La Sagrada Familia, Gaudi'nin şehre armağan ettiği eşsiz eserlerden biri. Gotik tarzda sunulan katedral dışındaki heykel figürleri ve işlemeler ile muhteşem bir görselliğe sahip.

Gaudinin izinde Barselona gezi rehberi

6- La Boqueria Pazarı'nda taze meyvelerin tadına bakın
La Boqueria adlı yerel pazar Barselona'nın özgün lezzetlerini tadabileceğiniz ve birbirinden leziz meyvelerin tadına bakabileceğiniz bir pazar yeri. Burada yarım saatinizi geçirerek taze meyvelerin tadını çıkarabilirsiniz.

Gaudinin izinde Barselona gezi rehberi

7- Katalan lezzetlerine şans verin 
İspanyol ve Katalan mutfağına özgü tapas ve deniz ürünlü yemeklerin yanında paella gibi yerel lezzetleri de keşfe çıkarak bölge mutfağını yakından tanıyabilirsiniz. Birbirinden leziz yemeklerin yanında mezeler ve şaraplar da İspanyol mutfağını tamamlıyor.

8- Barceloneta'da turlayın
Barceloneta sahilinde gezinerek denize karşı keyif yapabilir, hava sıcaksa kendinizi denizin kollarına bırakabilirsiniz. Uzun yürüyüş yolunda ise bisiklet kiralayarak sahilde tur atabilirsiniz.

Gaudinin izinde Barselona gezi rehberi

9- Barri Gotic bölgesinde keyifli bir tura çıkın
Barselona'nın en eski bölgelerinden olan Barri Gothic'te gotik mimariye ait binalar arasında tur atarak Barselona şehrinin değişik bir yüzü ile tanışabilirsiniz. Hoş cafeler arasında gezinerek konsept dükkanlarda alışveriş yapabilir ve hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz.

10- Camp Nou Stadı'nı görün
Dünyanın en ünlü kulüplerinden biri olan Barselona'da takımın stadı Camp Nou'yu gezebilir ve stadın içindeki müzede Barselona takımının kupalarını ve tarihini yakından inceleyebilirsiniz. Harika bir atmosfere sahip olan Camp Nou Stadı'nda maç izleme şansınız varsa bunu kaçırmayın.

Kaynak: Hürriyet Haber

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