Gaudi'nin izinde Barselona gezi rehberi

1- Las Ramblas caddesinde turlayın

Barselona'nın merkezinde bulunan Las Ramblas caddesi şehrin en canlı noktalarından biri. Pek çok mağazanın olduğu bu uzun caddede tur atmak oldukça keyifli.





2- Park Guell'i ziyaret edin

Gaudi imzası taşıyan Park Guell, Gaudi'nin tasarım harikalarından biri. Eğlenceli bir park konseptinde olan bu alanda renkli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.







3- Picasso müzesini gezin

Ünlü ressam Picasso, İspanya'nın en önemli değerlerinden biri. Barselona'daki Picasso müzesi ressamın modern ve kübik tarzda pek çok eserini görebileceğiniz bir müze.







4- Plaza Catalunya'yı görün

Plaza Catalunya Barselona'nın en kalabalık meydanlarından biri. Pek çok alışveriş dükkanına sahip olan alanda birbirinden şık cafeler de bulunuyor.





5- La Sagrada Familia'yı gezin

Barselona'nın en beğenilen yapıları arasında bulunan La Sagrada Familia, Gaudi'nin şehre armağan ettiği eşsiz eserlerden biri. Gotik tarzda sunulan katedral dışındaki heykel figürleri ve işlemeler ile muhteşem bir görselliğe sahip.





6- La Boqueria Pazarı'nda taze meyvelerin tadına bakın

La Boqueria adlı yerel pazar Barselona'nın özgün lezzetlerini tadabileceğiniz ve birbirinden leziz meyvelerin tadına bakabileceğiniz bir pazar yeri. Burada yarım saatinizi geçirerek taze meyvelerin tadını çıkarabilirsiniz.





7- Katalan lezzetlerine şans verin

İspanyol ve Katalan mutfağına özgü tapas ve deniz ürünlü yemeklerin yanında paella gibi yerel lezzetleri de keşfe çıkarak bölge mutfağını yakından tanıyabilirsiniz. Birbirinden leziz yemeklerin yanında mezeler ve şaraplar da İspanyol mutfağını tamamlıyor.

8- Barceloneta'da turlayın

Barceloneta sahilinde gezinerek denize karşı keyif yapabilir, hava sıcaksa kendinizi denizin kollarına bırakabilirsiniz. Uzun yürüyüş yolunda ise bisiklet kiralayarak sahilde tur atabilirsiniz.





9- Barri Gotic bölgesinde keyifli bir tura çıkın

Barselona'nın en eski bölgelerinden olan Barri Gothic'te gotik mimariye ait binalar arasında tur atarak Barselona şehrinin değişik bir yüzü ile tanışabilirsiniz. Hoş cafeler arasında gezinerek konsept dükkanlarda alışveriş yapabilir ve hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz.

10- Camp Nou Stadı'nı görün

Dünyanın en ünlü kulüplerinden biri olan Barselona'da takımın stadı Camp Nou'yu gezebilir ve stadın içindeki müzede Barselona takımının kupalarını ve tarihini yakından inceleyebilirsiniz. Harika bir atmosfere sahip olan Camp Nou Stadı'nda maç izleme şansınız varsa bunu kaçırmayın.