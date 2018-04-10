Lezzetli yemekleriyle yolcularını şaşırtan 7 havayolu
Özellikle sık sık uçakla seyahat edenler için havayolu seçiminde önemli faktörlerden biri de hiç kuşkusuz yemekleri. Yerden metrelerce yüksekteyken neredeyse lüks restoranları aratmayacak kadar lezzetli yemekler servis eden havayolları arasında hem ilginç hem de nefis tatlarıyla bilinenleri sizler için sıraladık. İşte detaylar…
1- Thai Airways
Uzakdoğu yemeklerini sevenler Thai Airways uçuşlarında servis edilen noodle ve köri soslu tavuk gibi lezzetlerden son derece memnun.
Özellikle baharatlı yemekleri sevenler için havayolunun menüsü fazlasıyla ideal.
2- Emirates
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nin turistik şehri Dubai’de bulunan Emirates uçaklarında verilen yemekler pek çok yolcunun favorisi.
Lezzetli Ortadoğu yemeklerini menüsüne ekleyen havayolunu bu anlamda öne çıkaran özelliklerin başında ise First Class yolculara sunulan Dom Perignon gibi şaraplar.
3- Singapur Havayolları
Uzakdoğu lezzetlerinin dünyaca bilinen temsilcileri arasında bulunan Singapur Havayolları ise yemeklerinin havada her zaman aynı lezzeti yakalayabilmesi için özel basınçlı odalardan yararlanıyor.
Yerden yükseldikçe tat alma duyumuzda gerçekleşen değişimlere göre hazırlanan lezzetler arasında en çok sevilenlerden biri ise Singapur’a özgü bir kokteyl olan ve misket limonu ve kiraz likörü ile hazırlanan Singapore Sling.
4- Türk Hava Yolları
Ülkemizin ve dünyanın en fazla tercih edilen havayolu firmaları arasında bulunan Türk Hava Yolları lezzetli yemekleriyle de haklı bir üne sahip.
Hint tipi vejetaryen yemeği, deniz ürünleri ve bebek yemeği gibi farklı seçenekleri yolcularıyla buluşturan Türk Hava Yolları’nda Business sınıfında yemekleri uçan şefler servis ediyor.
5- All Nippon Airways
Peki, uçarken yılan balığı gibi daha farklı bir şeyler tatmaya ne dersiniz?
All Nippon Airways yolcularına yemek servisinde balık, deniz ürünü ve genellikle yerel meyvelerle hazırlanan lezzetli tatlıları servis ediyor.
6- Air France
Fransa’nın tüm dünyada yemek konusundaki ünü malum. Ülkenin havadaki temsilcisi sayılan Air France Ocean Menu, Italia Menu, Tradition Menu gibi farklı menü seçenekleriyle yolcularını karşılıyor.
Air France ile uçarken lezzetli et ve tavuk yemeklerini tadabilir ve sıcak ekmeklerle birlikte sunulan tereyağı gibi atıştırmalıkların keyfini çıkarabilirsiniz.
7- Korean Air
Korean Air ile uçmak ise aynı zamanda karides cipsi gibi ülkenin ilginç lezzetleri denemek için harika bir fırsat demek! Tavukla yapılan çorbalar, salatalar ve meyveleri de menüsünde bulunduran havayolu Uzakdoğu yolculuklarında lezzetli bir deneyim yaşatıyor.
Korean Air uzun mesafeler arasında gerçekleşen uçuşlarda yolcularına diş fırçası ve macunu, battaniye ve terlik gibi hizmetler de sunuyor.
Kaynak: Enuygun
Fotoğraflar: pinterest, 2ticket, flickr, hiveminer
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