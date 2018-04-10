Lezzetli yemekleriyle yolcularını şaşırtan 7 havayolu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezzetli yemekleriyle yolcularını şaşırtan 7 havayolu
Seyahat
Hürriyet Haber
10.04.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Lezzetli yemekleriyle yolcularını şaşırtan 7 havayolu

Özellikle sık sık uçakla seyahat edenler için havayolu seçiminde önemli faktörlerden biri de hiç kuşkusuz yemekleri. Yerden metrelerce yüksekteyken neredeyse lüks restoranları aratmayacak kadar lezzetli yemekler servis eden havayolları arasında hem ilginç hem de nefis tatlarıyla bilinenleri sizler için sıraladık. İşte detaylar…

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1- Thai Airways

Uzakdoğu yemeklerini sevenler Thai Airways uçuşlarında servis edilen noodle ve köri soslu tavuk gibi lezzetlerden son derece memnun.

Lezzetli yemekleriyle yolcularını şaşırtan 7 havayolu

Özellikle baharatlı yemekleri sevenler için havayolunun menüsü fazlasıyla ideal.

 

2- Emirates

Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nin turistik şehri Dubai’de bulunan Emirates uçaklarında verilen yemekler pek çok yolcunun favorisi.

Lezzetli yemekleriyle yolcularını şaşırtan 7 havayolu

Lezzetli Ortadoğu yemeklerini menüsüne ekleyen havayolunu bu anlamda öne çıkaran özelliklerin başında ise First Class yolculara sunulan Dom Perignon gibi şaraplar.

3- Singapur Havayolları

Uzakdoğu lezzetlerinin dünyaca bilinen temsilcileri arasında bulunan Singapur Havayolları ise yemeklerinin havada her zaman aynı lezzeti yakalayabilmesi için özel basınçlı odalardan yararlanıyor.

Uzun süreli uçuşlarda rahat ettirecek 8 tüyo
Uzun süreli uçuşlarda rahat ettirecek 8 tüyo

Yerden yükseldikçe tat alma duyumuzda gerçekleşen değişimlere göre hazırlanan lezzetler arasında en çok sevilenlerden biri ise Singapur’a özgü bir kokteyl olan ve misket limonu ve kiraz likörü ile hazırlanan Singapore Sling.

4- Türk Hava Yolları

Ülkemizin ve dünyanın en fazla tercih edilen havayolu firmaları arasında bulunan Türk Hava Yolları lezzetli yemekleriyle de haklı bir üne sahip.

Lezzetli yemekleriyle yolcularını şaşırtan 7 havayolu

Hint tipi vejetaryen yemeği, deniz ürünleri ve bebek yemeği gibi farklı seçenekleri yolcularıyla buluşturan Türk Hava Yolları’nda Business sınıfında yemekleri uçan şefler servis ediyor.

5- All Nippon Airways

Peki, uçarken yılan balığı gibi daha farklı bir şeyler tatmaya ne dersiniz?

Lezzetli yemekleriyle yolcularını şaşırtan 7 havayolu

All Nippon Airways yolcularına yemek servisinde balık, deniz ürünü ve genellikle yerel meyvelerle hazırlanan lezzetli tatlıları servis ediyor.

 

6- Air France

Fransa’nın tüm dünyada yemek konusundaki ünü malum. Ülkenin havadaki temsilcisi sayılan Air France Ocean Menu, Italia Menu, Tradition Menu gibi farklı menü seçenekleriyle yolcularını karşılıyor.

Lezzetli yemekleriyle yolcularını şaşırtan 7 havayolu

Air France ile uçarken lezzetli et ve tavuk yemeklerini tadabilir ve sıcak ekmeklerle birlikte sunulan tereyağı gibi atıştırmalıkların keyfini çıkarabilirsiniz.

7- Korean Air

Korean Air ile uçmak ise aynı zamanda karides cipsi gibi ülkenin ilginç lezzetleri denemek için harika bir fırsat demek! Tavukla yapılan çorbalar, salatalar ve meyveleri de menüsünde bulunduran havayolu Uzakdoğu yolculuklarında lezzetli bir deneyim yaşatıyor.

Uçakta hangi evcil hayvanınızı yanınıza alabilirsiniz
Uçakta hangi evcil hayvanınızı yanınıza alabilirsiniz?

Korean Air uzun mesafeler arasında gerçekleşen uçuşlarda yolcularına diş fırçası ve macunu, battaniye ve terlik gibi hizmetler de sunuyor.

 

Kaynak: Enuygun

Fotoğraflar: pinterest, 2ticket, flickr, hiveminer

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