Uzun süreli uçuşlarda rahat ettirecek 8 tüyo

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Uzun süreli uçuşlarda rahat ettirecek 8 tüyo
Seyahat
Hürriyet Haber
27.03.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Uzun süreli uçuşlarda rahat ettirecek 8 tüyo

Yurt içinde veya yakın komşu ülkelere yaptığımız uçak yolculukları genellikle göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ama ya önünüzde havada geçireceğiniz uzun bir seyahat varsa? Birkaç saat veya daha fazla sürecek yolculuklarda Enuygun'un önerileri daha rahat bir yolculuk geçirmenizi sağlayabilir. İşte sizi uzun süreli yolculuklarda rahat ettirecek tüyolar…

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En iyi koltuğu seçin

Kısa süren seyahatlerde çok önemi olmasa da uzun uçuşlarda mutlaka önceden koltuğunuzu seçmeye çalışın. Uçağın acil çıkış kapılarında bulunan koltuklardan birini alabilirseniz, daha geniş diz mesafesine sahip olabilir ve yol boyunca rahat edebilirsiniz.

Uzun süreli uçuşlarda rahat ettirecek 8 tüyo

Eğer sık sık tuvalete gidiyorsanız koridor tarafındaki, manzarayı izlemeyi seviyorsanız da cam kenarı koltukları tercih edebilirsiniz.  

Rahat bir şeyler giyin

Uzun uçuşlarda üzerinize giyeceğiniz kıyafetleri doğru seçmeniz de son derece önemli. Çünkü bu giysiler havalimanında bekleme süreleri de eklendiğinde çok uzun saatler boyunca üzerinizde olacak. Mümkünse fazla sıkmayan, rahat bir şeyler tercih edin. Eğer uçaktan indikten sonra önemli bir görüşmeniz veya toplantınız varsa, yanınıza yedek kıyafet alarak havalimanında üzerinizi değiştirebilirsiniz. 

Yolu eğlenceli hale getirin

Tabletinize veya MP3 çalarınıza en sevdiğiniz müzikleri indirin. Böylece eğer uçakta film izleyebileceğiniz veya müzik dinleyebileceğiniz ekranlar yoksa bile yolculuğu eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Uzun süreli uçuşlarda rahat ettirecek 8 tüyo

Müzik dinlemek yerine bir şeyler okumayı seviyorsanız da kitaplarınızı ve dergilerinizi yanınıza alarak yolculuğunuzu keyifle tamamlayabilirsiniz. Üstelik bunlar çocuklarıyla birlikte seyahat eden anne babalar için çocuğu seyahat sırasında oyalayabilecekleri harika birer yardımcı aynı zamanda. 

Kraker ve bisküvi gibi atıştırmalıkları unutmayın

Uzun süren bir uçuş demek yolculuk sırasında birçok kez karnınız acıkabilir demek. Uzun mesafeler arasında yapılan seyahatlerde genellikle yemek servisi bulunsa da işinizi şansa bırakmayın ve yanınıza mutlaka yolda atıştırmak için biraz kraker ve bisküvi gibi şeyler alın.

Uzun süreli uçuşlarda rahat ettirecek 8 tüyo

Böylece yerden metrelerce yüksekteyken istediğiniz an yiyeceğinizi elinizin altında bulundurabilirsiniz. 

Üzerinize bir ceket alın

Yaz aylarında bile uçakla uzak bir yere seyahat ederken üzerinize ince bir ceket almanızda yarar var. Böylece uçağın klimasından soğuk hava gelse de üşütüp hasta olmadan yolculuk yapabilirsiniz. Ceket almayı unuttuğunuzda ise kabin memurlarından şal gibi bir şey isteyebilirsiniz.

Biraz kaslarınızı çalıştırın

Uzun süre hareketsiz kalmak kaslarınızın ve eklemlerinizin uyuşmasına neden olabilir. Bu durumdan kaçınmak için yolculuk sırasında ara ara küçük esneme hareketleri ve egzersizler yapabilirsiniz. Belirli aralıklarla uçağın koridorunda yürümek veya oturduğunuz yerde ara sıra ayaklarınızı ileri geri oynatmak bile rahatlamanıza yardımcı olacak. 

Çay ve kahveyi fazla kaçırmayın

Uzun süren uçuşlarda dinlenmek için yapılabilecek en iyi şeylerden biri uyumak. Eğer uykunuzu kaçırmak istemiyorsanız, çay ve kahve gibi içecekleri fazla tüketmeyin. Uyarıcı etkisi olan bu içecekler uykuya dalmanızı zorlaştırarak uçaktan yorgun inmenize neden olabilir. Bunlar yerine su içerek daha rahat bir yolculuk geçirebilirsiniz. Uzun mesafeli uçuşlarda ikram edilen alkollü içecekler ise rahatlamanıza yardımcı olabilir ancak bu içeceklerin miktarını iyi ayarlamalı ve fazla tüketmekten kaçınmalısınız. 

Diğer yolcularla sohbet edin

Uçakta yan koltuğunuzda seyahat eden diğer yolcularla sohbet etmek de zaman geçirmenin harika bir yoludur. Özellikle tek başınıza uçarken yanınızda oturan yolculara meslekleri ve seyahat amaçları gibi kısa sorular sorabilirsiniz. Hatta bu sohbetler sırasında belki de seyahat ettiğiniz yerde mutlaka görülmesi gereken yerleri, yapılacak eğlenceli aktiviteleri veya tadına bakılacak lezzetleri öğrenebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy

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