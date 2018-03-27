Uzun süreli uçuşlarda rahat ettirecek 8 tüyo

En iyi koltuğu seçin

Kısa süren seyahatlerde çok önemi olmasa da uzun uçuşlarda mutlaka önceden koltuğunuzu seçmeye çalışın. Uçağın acil çıkış kapılarında bulunan koltuklardan birini alabilirseniz, daha geniş diz mesafesine sahip olabilir ve yol boyunca rahat edebilirsiniz.

Eğer sık sık tuvalete gidiyorsanız koridor tarafındaki, manzarayı izlemeyi seviyorsanız da cam kenarı koltukları tercih edebilirsiniz.

Rahat bir şeyler giyin

Uzun uçuşlarda üzerinize giyeceğiniz kıyafetleri doğru seçmeniz de son derece önemli. Çünkü bu giysiler havalimanında bekleme süreleri de eklendiğinde çok uzun saatler boyunca üzerinizde olacak. Mümkünse fazla sıkmayan, rahat bir şeyler tercih edin. Eğer uçaktan indikten sonra önemli bir görüşmeniz veya toplantınız varsa, yanınıza yedek kıyafet alarak havalimanında üzerinizi değiştirebilirsiniz.

Yolu eğlenceli hale getirin

Tabletinize veya MP3 çalarınıza en sevdiğiniz müzikleri indirin. Böylece eğer uçakta film izleyebileceğiniz veya müzik dinleyebileceğiniz ekranlar yoksa bile yolculuğu eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Müzik dinlemek yerine bir şeyler okumayı seviyorsanız da kitaplarınızı ve dergilerinizi yanınıza alarak yolculuğunuzu keyifle tamamlayabilirsiniz. Üstelik bunlar çocuklarıyla birlikte seyahat eden anne babalar için çocuğu seyahat sırasında oyalayabilecekleri harika birer yardımcı aynı zamanda.

Kraker ve bisküvi gibi atıştırmalıkları unutmayın

Uzun süren bir uçuş demek yolculuk sırasında birçok kez karnınız acıkabilir demek. Uzun mesafeler arasında yapılan seyahatlerde genellikle yemek servisi bulunsa da işinizi şansa bırakmayın ve yanınıza mutlaka yolda atıştırmak için biraz kraker ve bisküvi gibi şeyler alın.

Böylece yerden metrelerce yüksekteyken istediğiniz an yiyeceğinizi elinizin altında bulundurabilirsiniz.

Üzerinize bir ceket alın

Yaz aylarında bile uçakla uzak bir yere seyahat ederken üzerinize ince bir ceket almanızda yarar var. Böylece uçağın klimasından soğuk hava gelse de üşütüp hasta olmadan yolculuk yapabilirsiniz. Ceket almayı unuttuğunuzda ise kabin memurlarından şal gibi bir şey isteyebilirsiniz.

Biraz kaslarınızı çalıştırın

Uzun süre hareketsiz kalmak kaslarınızın ve eklemlerinizin uyuşmasına neden olabilir. Bu durumdan kaçınmak için yolculuk sırasında ara ara küçük esneme hareketleri ve egzersizler yapabilirsiniz. Belirli aralıklarla uçağın koridorunda yürümek veya oturduğunuz yerde ara sıra ayaklarınızı ileri geri oynatmak bile rahatlamanıza yardımcı olacak.

Çay ve kahveyi fazla kaçırmayın

Uzun süren uçuşlarda dinlenmek için yapılabilecek en iyi şeylerden biri uyumak. Eğer uykunuzu kaçırmak istemiyorsanız, çay ve kahve gibi içecekleri fazla tüketmeyin. Uyarıcı etkisi olan bu içecekler uykuya dalmanızı zorlaştırarak uçaktan yorgun inmenize neden olabilir. Bunlar yerine su içerek daha rahat bir yolculuk geçirebilirsiniz. Uzun mesafeli uçuşlarda ikram edilen alkollü içecekler ise rahatlamanıza yardımcı olabilir ancak bu içeceklerin miktarını iyi ayarlamalı ve fazla tüketmekten kaçınmalısınız.

Diğer yolcularla sohbet edin

Uçakta yan koltuğunuzda seyahat eden diğer yolcularla sohbet etmek de zaman geçirmenin harika bir yoludur. Özellikle tek başınıza uçarken yanınızda oturan yolculara meslekleri ve seyahat amaçları gibi kısa sorular sorabilirsiniz. Hatta bu sohbetler sırasında belki de seyahat ettiğiniz yerde mutlaka görülmesi gereken yerleri, yapılacak eğlenceli aktiviteleri veya tadına bakılacak lezzetleri öğrenebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy