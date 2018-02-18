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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Tolga Özbek
18.02.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

Uçakta hangi evcil hayvanınızı yanınıza alabilirsiniz?

Uçağa binerken yanınızda evcil hayvanınızı da almak istiyorsunuz. Kurallar sıkı. Sadece kedi ve köpek uçaklara alınıyor. İç hat uçuşlarında kuş da taşıyabiliyorsunuz.

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Geçen hafta ABD’de ‘hamster’ krizi yaşandı. 21 yaşındaki Belen Aldecosea, Spirit Havayolları’ndan bilet almıştı. Baltimore-Washington’dan Florida Fort Lauderdale’e gitmek üzere uçağa binmek için havalimanına geldi. Uçuş öncesinde havayolunu aramış, hamsterını kafesi ile birlikte uçurabileceği bilgisini almıştı.Hamster genç öğrenci için uçuşta kendisini iyi hissetmesini sağlayacak ‘duygusal destek’ hayvanıydı. Ancak kontuardaki görevli uçağa kemirgen olan hamster ile binemeyeceğini, bunun kurallara aykırı olduğunu söyledi.Yolcunun önüne iki seçenek kondu. Ya dışarı çıkıp kafesinden salacaktı. İkinci öneri daha da korkunçtu. Görevli “Hamsterınızı tuvalete atıp üzerine sifonu çekin” dedi.

Uçakta hangi evcil hayvanınızı yanınıza alabilirsiniz

Bir sonraki uçuş 9 saat sonraydı. Florida’ya gitmek için kiralık araç da bulamamıştı. Adecosea, evcil hayvanı dışarı bıraksa kısa sürede soğuktan öleceğini veya araçların altında kalacağını düşündükten sonra tuvalete yöneldi. Görevlinin dediğini yaptı.
O günden bu yana duygusal çöküntü yaşayan Belen Aldecosea, Spirit Havayolları’na dava açmaya hazırlanıyor. Bu davanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.Seyahate çıkacaksınız. Evcil hayvanınız sizinle uçabilir. Ama bu işlemin özel kuralları var. Birçok şirket evcil hayvan için ek ödeme talep ediyor.

Uçaktan korkanlar için köpekli terapi yöntemi
Uçaktan korkanlar için köpekli terapi yöntemi

HANGİ HAYVANLAR KABİNE ALINABİLİYOR

Havayollarında kurallar sıkı. Şirketler, sadece kedi ve köpekleri özel kafesiyle yolcu ile birlikte uçmasına izin veriyor. Kedi ve köpeğe ek olarak Türkiye’de iç hatlarda kuşlar da kabine alınabiliyor. Ancak kafesin içindeki hayvanla birlikte 8 kilogramı geçmemesi gerekiyor. 8 kilogramın üstündeki kafesler ise kargoya veriliyor. Bu arada önemli bir hatırlatma. Bazı havayolları, kargoda evcil hayvan taşımıyor. Bilet alırken önceden araştırmakta fayda var.

NELER YAPMALI

Biletinizi alır almaz havayolunun çağrı merkezinin arayın. Evcil hayvanınız için de rezervasyon yapın. Çünkü her uçuş için uçak tipine bağlı olarak belirli sayıda kafes kabine alınıyor. Erken rezervasyon yapan bu hakka sahip oluyor.Örneğin Türk Hava Yolları, iç hatlarda kabine alınan 8 kilograma kadar olan evcil hayvanlardan 70 TL alıyor. 9-15 kilogram arasında, kargoda taşınanlar için ücret 110 TL, 16 kilogram ve üzerinde ise 170 TL olarak belirlenmiş. Dış hatlarda uçuşuna göre değişmekle birlikte kabine alınan hayvan için 70 dolardan başlayan ücretler ödeniyor.

Uçakta hangi evcil hayvanınızı yanınıza alabilirsiniz

Kafesi ile birlikte kabine en fazla 8 kilogram ağırlığında evcil hayvan kabul ediliyor. Kafesin boyutları 55X40X20 santimetre.Uçuş öncesinde evcil hayvanınızın sağlık belgelerini, aşı kağıtlarını ve kimliğini unutmayın. Hatta Avrupa Birliği üyesi ülkelere yaptığınız uçuşlarda hayvanınızın pasaportu da yanınızda olmalı. Bu belgelerin toplanması, bazı ülkeler için yasal prosedürün başlatılması ile ilgili sorumluluk size ait.Kuş taşımacılığına Türkiye’deki havayolları sadece iç hatlarda izin veriyor. Aynı kafes içinde maksimum iki kuş (anne ve yavrusu) kabul ediliyor. Bu kural kedi ve köpek için de geçerli.
Uçakta kabine genellikle 6 kafes ve 12 hayvandan fazlası alınmıyor. Tek koridor, geniş gövde, business-ekonomi gibi ayrımlar da var.

Uçakta hangi evcil hayvanınızı yanınıza alabilirsiniz

Havayollarının evcil hayvanı uçurmama hakları da bulunmakta. Yani görevliler hamile, sağlıklı görülmeyen hayvanları uçağa almayabilir.Evcil hayvanların uçurulabilmesi için 12 haftalıktan büyük olmaları gerekmekte. Bu dönemde köpek veya kedilere kuduz aşısı için alt sınır.Bazı köpek türlerinin taşınması ise yasak. O türler arasında American Pit Bull, Fila Brazileiros, Japanese Tosa, Pit Bull Terrier, Dogo Argentinos, American Staffordshire Terrier, Presa Canario, Chow Chow, Rottweiler, Doberman, Mastiff, Bulldog, Caukasian, Mastino Napoletano, Boxer bulunuyor. Kangal köpekleri ise en fazla 6 aylığa kadar taşınabiliyor.

Uçakta hangi evcil hayvanınızı yanınıza alabilirsiniz

Uçuştan önce yemek yedirmeyin

Evcil hayvanınıza uçuş öncesinde tıka basa yemek yedirmeyin. Yemek, uçuştan en az 12, su da 4 saat önce verilmeli. Kafes içine oyuncak veya plastik kemik konabilir. Eğer hayvanınız sinirli ise sakinleştiriciler verilebilir. Bu ilaçları vermeden önce veteriner hekiminize danışın. Hayvanınız sizinle uçacaksa, kabine almadan önce biraz dolaştırın. Yolculuk sırasında yemek vermeyin. Kabin içinde kafes dışına çıkmasına (en azından 3-4 saatte bir) izin verilirse ona biraz su verebilirsiniz. Temizlik için yanınıza kağıt havlu ve ıslak mendil alın. Petinizin yolculuk yapacağı uçağın kargo bölümü, kabin içi gibi basınç ve ısı kontrollüdür. Oldukça rahat bir ortamdır.

 

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