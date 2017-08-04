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Kurban Bayramını Phuket'te geçirmeniz için 10 neden

Tayland'ın en büyük ve en güzel adalarından biri olan Phuket her zevke göre farklı alternatifler sunuyor. Deniz ve güneşe doyacağınız bu adada ayrıca doğal yaşamı keşfedebilir ya da spiritüel bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Siz de Kurban Bayramı'nda bu adayı ziyaret edebilir ve harika bir tatil geçirebilirsiniz. İşte Kurban Bayramını Phuket'te geçirmeniz için 10 neden...

Hürriyet Haber
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1. Phi Phi adalarını keşfedebilirsiniz

Phuket'in efsanevi adası Phi Phi, uzun kayalıkların arasındaki cenneti andırıyor. Sarımsı kumların turkuaz mavisi bir denizle buluştuğu bu adada doğaya hayran kalabilirsiniz. Tekne turları ile adayı daha detaylı keşfetmek de mümkün.

Kurban Bayramını Phukette geçirmeniz için 10 neden

2. Su sporlarını deneyebilirsiniz

Phuket su altı zenginlikleri kadar su sporları ile de gözde bir ada. Kite sörf ve rüzgar sörfü yapmak için elverişli olan adada ayrıca su altı güzelliklerini keşfetmek için dalış eğitimi alabilir ve dalış tüpü de kiralayabilirsiniz.

Kurban Bayramını Phukette geçirmeniz için 10 neden

3. Budizmi tanıyabilirsiniz

Budizm dininin inceliklerini keşfedeceğiniz Phuket'te pek çok Budist tapınağı görebilirsiniz. Kendine özgü bir felsefesi olan bu dini daha yakından keşfederek farklı spiritüel yolculuklara çıkabilirsiniz. Wat Chalong tapınağı adanın en gözde tapınaklarından biri. Renkli yapısı ve altın işlemeleri ile bu görkemli tapınağı mutlaka görün.

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4. Phang Nga Koyu'nu keşfedebilirsiniz

Büyük kayalıkların oluşturduğu bu koy adanın en güzel yerleri arasında. Deniz tutkunuysanız koyun berrak sularında yüzebilir ve su altındaki balıkları izleyebilirsiniz. Ayrıca koyda kano yapmak da oldukça popüler.

Kurban Bayramını Phukette geçirmeniz için 10 neden

5. Phuket merkezinde gezebilirsiniz

Phuket adası şehir merkezi ile her daim  capcanlı bir görünüm sunuyor. Yerel pazarları sıklıkla görebileceğiniz şehir merkezinde Tayland'ın otantik havasını soluyabilir ve değişik mimari yapıları görebilirsiniz.

Kurban Bayramını Phukette geçirmeniz için 10 neden

6. Gece hayatına doyabilirsiniz

Patong Beach bölgesinde gece başlayan eğlence sabaha kadar sürüyor. Renkli bir gece yaşamı olan adada disko ve klüplerde dans edebilir ve güzel vakit geçirebilirsiniz.

Kurban Bayramını Phukette geçirmeniz için 10 neden

7. Yerel eşyalar alabilirsiniz

Buda heykellerinden geleneksel objelere ve Thai kıyafetlerine kadar geniş bir hediye seçeneğine sahip olan Phuket'de zevkinize göre bir şeyler bulmanız mümkün.

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8. Thai mutfağına ait lezzetler deneyebilirsiniz

Pirinçle harikalar yaratılan Tayland'da pek çok yeni lezzet keşfedebilirsiniz. "Khao Phat Kung" kızarmış pirincin karides ile buluştuğu en lezzetli Thai yemeklerinin başında geliyor. "Phad Thai" ise kızarmış erişte olarak deneyebileceğiniz bir başka Thai yemeği.

Kurban Bayramını Phukette geçirmeniz için 10 neden

9. Doğal yaşamı yakından görebilirsiniz

Phuket'de yer alan hayvanat bahçesi adanın en turistik bölgelerinden biri. Doğal ortamlarında filleri, maymunları, timsahları ve kuş çeşitlerini görmek size farklı bir deneyim yaşatabilir.

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10. Muay Thai sporunu deneyebilirsiniz

Tayland'da doğmuş olan Muay Thai dövüş sporu kendine has kurallara sahip. Muay Thai eğitmenlerinden ders alarak siz de bu dövüş sporunu yapmaya başlayabilirsiniz.

Fotoğraflar: Phuket Tours Direct, MakeMyTrip, BK Magazine, WallpaperSafari, Phuket Golf Courses

Kaynak: Hürriyet Haber

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