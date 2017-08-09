İsviçre Alpleri’ne dayanmış ilginç tiyatro

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 300 metre yukarıda yer alan kule şeklindeki tiyatro, İsviçre'nin Graubünden bölgesinde yer alıyor. 410 ton ağırlığında olan bu yapının yaklaşık maliyeti 2 milyon İsviçre Frangına denk geliyor. (7 milyon TL) Bu yeni tiyatro Origen Opera Festivali organizatörleri tarafından yapılmış.







Saatte 240 kilometreye varan rüzgâra hatta çığlara dayanabilecek şekilde tasarlanmış. Julier Geçidi, olaylı bir mimari geçmişe sahip. Romalılar, geçişin üstünde bir Jupiter tapınağı inşa ettiler. Modern çağda, dağ geçidi üzerine konuk evleri ve savunma yapıları inşa edilmiş.





Bu ahşap yapının amacı, performans ve manzara arasındaki doğrudan diyalogu geliştirmek. Yapının kavisli pencerelerinden içeri sızan doğal ışık gösteriyi inanılmaz kılıyor. Seyirci bu manzara karşısında gözlerini sahneden alamıyor. Tiyatronun kış sezonunda, mekan uyarlaması için ek olarak 1 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 4 milyon TL) sağlanmasına rağmen, performanslar yıl boyunca akşam karanlığında yapılacak.

Parlak kırmızı kulenin seyirci kapasitesi 250 kişi. Ve çoğu oturma alanı pencerelerin hemen yanı başında. Yalnızca 2020 yılına kadar hizmet verecek. ‘Tiyatronun kısacık sanat biçimi’ olarak adlandırılıyor. Bu yeni tiyatro kulesi, tiyatro mimarisi için farklı standartlar ortaya koyuyor. Bu proje, şehirlerdeki kapalı tiyatro binalarına karşı olarak tasarlanmış.







Doğa ve kültür birliğinin sembolü

Julier tiyatrosu, doğa ve kültürü eşsiz bir şekilde birleştiriyor. Şehirlerde bulunan kapalı tiyatrolardan oldukça uzakta yer alan bu tiyatro doğrudan doğanın gizlenmiş güzelliklerine açılıyor. Julier kulesi narin bir ahşap yapıya sahip. Kavisli açık pencereleri sayesinde oldukça şeffaf… Seyirci terasları adeta sahneyi kucaklıyor hissi veriyor. İzleyicinin görüş alanının tekrar tekrar yönlendiriyor.





Kaynak: The Telegraph

Fotoğraflar: St. Moritz, Swiss Consulate NY, The Picta, Polunin Dancer