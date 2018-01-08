Karadeniz'in en özel cennet köşesi: Samsun Tabiat Parkları

Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı

Tabiatın bizi dinlendirdiği ne varsa hepsinin harmanlandığı Şahinkaya Kanyonu Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altındadır. Tabiat Parkı ve çevresindeki doğal alanlarda Akdeniz bitki örtüsü yer almaktadır. Hayvan formasyonunu memeliler, kuşlar, göçmen kuşlar ve sürüngenler gibi çeşitli türler oluşturmaktadır. Sahanın içerisinde bulunduğu Vezirköprü ilçesi biyoçeşitlilik ve endemizm yönünden Karadeniz Bölgesi'nin en zengin yöreleri arasındadır.

Sahanın mülki olarak bağlı bulunduğu Vezirköprü ilçesinin MÖ. 5000 yıllarına dayanan tarihi geçmişi bulunmaktadır. Hititlerin kutsal kenti olduğuna inanılan Nerik sahaya yakın konumdadır. Çevrede çok sayıda Tümülüs ve Bizans kalıntıları bulunmaktadır. Yaklaşık 3250 metre uzunluğuyla, su seviyesinden itibaren 500 metreyi bulan derinliğiyle ve 100 metreye düşen darlığıyla Şahinkaya Kanyonu eşine az rastlanan bir kanyon özelliğindedir. Kızılırmak’ın en dar geçit yeri olarak Altınkaya Baraj Gölü’nü doğal bir görünümle ikiye ayırır. Tekneyle dar ve kıvrımlı bir yolda ilerlerken gökyüzü, kayalara tutunmuş kızılçam, zeytin ve sandal ağaçlarının arasından büyülü bir halde görülebilir. Kanyonu iki duvar halinde oluşturan kireçtaşı ana kayalarında birçok doğal mağara göze çarpar. Biraz daha ilerlerken milattan önceki yıllardan kaldığı düşünülen ve niçin yapıldığı bilinmeyen merdiven basamakları dikkat çeker. Bazen kayalıkların arasında uçan şahinlere ya da güvercinlere bakarken bir anda su yüzünde atlayan büyük bir sazan görülebilir.

Biraz zahmetli bir tırmanış sonrasında tepelerden, göl ve kanyon manzarasıyla birlikte akşama doğru güneşin sanki göl üzerinde eriyormuş gibi farklı bir biçimde veda edişi seyredilebilir. Nasıl oluştuğu merak edilen ve içinde insan yaşayıp yaşamadığını düşündüren bazı mağaralar gezilebilir. Hititler zamanından kaldığı düşünülen mezar veya oda tarzı yerlerdeki tablet ve çömlek parçaları ilgi çekebilir. Kuşların göç zamanı bazı göçmen kuşlarla birlikte kara akbabalar da görülebilir. Hiç düşünmediğiniz bir anda ürkek bir karacanın kaçışına tanık olunabilir. Saha ve çevresi eko turizm açısından son derece zengin bir potansiyele sahiptir. Özellikle foto safari, sportif olta balıkçılığı, su altı dalış, yamaç paraşütü, yüksekten atlama, tırmanma ve doğa yürüyüşü gibi eko turizm etkinlikleri koruma-kullanma dengesi içerisinde yapılabilir.

Ne Yenir?

İlçenin kendine has yemeklerinden en ünlüsü, genellikle düğünlerde pişirilen keşkektir. Keşkek üzerine etli ve nohutlu yahni dökülerek yenir. İlçede katık (süzme yoğurt) la yapılan yemekler de meşhurdur. Ayrıca Oymaağaç oğlak kebabı, orman kebabı, kuzu çevirmesi ve çeşitli hamur işleri de en belirgin yemeklerindendir. Kaz pilavı, tirit, kaz çevirmesi yine yöreye has yemeklerdendir. Haluçka, yaprak dolması, bazlanbaç, bişi, mıhlama, nünük, pıtpıt, kaypak, cimcik, çılbır ismi anılması gereken diğer yöresel yemeklerdendir.

Nerede Kalınır?

Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkına gelen ziyaretçilerimizin sahada konaklamaları için uygun yerler henüz yapılmamıştır. Vezirköprü Belediyesine ait Butik Otelde ve tarihi Taşhan otelinde konaklama yapılabilir.

Ulaşım

Tabiat Parkına sadece Samsun Vezirköprü ilçesinden ve Sinop Durağan İlçesinden ulaşım mümkündür. Kanyona gitmenin iki yolu var: İlk seçenek; yaklaşık 1 km sonra Adatepe, Oymaağaç, Türkmen Köylerine giden yol ayrımı bulunmakta. Bu köy yolunu hiçbir yöne sapmadan yaklaşık 15 km kadar takip ettiğimizde bizi doğruca baraj kıyısına ulaştırıyor.

Buradan tekne ile kanyonu gezebiliyorsunuz. Ancak burada her zaman bekleyen bir tekne olmayabilir. Bunun için önceden Vezirköprü merkezden bu tekne ile görüşüp randevu almak gerekiyor. İkinci seçenek ise yine Kastamonu yolundan devam edip yaklaşık 11 km sonra Çeltek yolu ayrımından gidiyoruz. Yaklaşık 4-5 km sonra suyun kenarına gelmiş oluyoruz. Burada hazır durumda mevcut olan teknelerle kanyonu gezmek mümkün.

Bayraktepe Tabiat Parkı

Bayraktepe Tabiat Parkı'nın tamamı, Samsun ili Tekkeköy ilçesi idari sınırları içinde kalmaktadır. Tabiat Parkı güney kesiminde yer alan Karadağ Tepesi ve çevresi 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. Karadeniz sahil boyunca uzanan sahanın ana bitki örtüsü Gürgen, Kayın ve Meşedir. Özellikle doğal yapının bulunduğu alanlarda fauna elemanları bakımından belirgin bir çeşitlilik göze çarpmaktadır.

Ormanlık alan olduğundan ağaç kakanlar gibi birçok ötücü kuşa, sahile yakınlığından dolayı da martılara ev sahipliği yapmaktadır. Yöre insanının üzerinde bulunan şehir baskısını azaltıcı, insan ruhunu dinlendiren, emsalsiz deniz manzarası ve şehir siluetine sahip bir alandır. Şehir merkezine bu derece yakın mesafede yeşille mavinin buluştuğu başka bir alan bulunmamaktadır.

Ziyaretçiler öncelikli olarak piknik yapmak için gelmektedir. Piknik faaliyeti sürecinde doğa yürüyüşü, egzersizler, doğa fotoğrafı çekme, özellikle kuş türleri başta olmak üzere yaban hayatı gözlemleme, bitki gözlemleme, futbol, voleybol gibi faaliyetler yapmaktadırlar. Bazı dernek ve kulüpler doğa gezileri düzenlemektedirler. Tabiat Parkı içinde günübirlik kullanıma yönelik kır lokantası, mescit, spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, çeşmeler, kameriyeler yer almaktadır.

Ulaşım

Tabiat Parkı’na ulaşım kuzeyinden geçen Samsun-Ordu karayolu (E70) üzerinden sağlanmaktadır. Samsun il merkezinden Ordu istikametine doğru yaklaşık 6 km ilerlendiğinde E70 karayolunun güneyine doğru bir yol ayrılmaktadır. Bu yoldan yaklaşık 1 km kadar ilerlendiğinde Tabiat Parkı kuzeybatı sınırına ulaşılmaktadır. Tabiat Parkı doğusunda yer alan Aşarağaç mahallesi içinden geçen yol kullanılarak da alana ulaşılmaktadır. Tabiat Parkı’na en yakın havaalanı yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda yer alan Samsun Çarşamba Havalimanı’dır.

Sarıgazel Tabiat Parkı

Sarıgazel Tabiat Parkı, Samsun ili 19 Mayıs ilçesi sınırları içerisindedir. Dişbudak ve Sahil Çamı karışık orman vejetasyonu alan, piknik yapmaya elverişli olup mevcut tesisleri ve ilçe merkezine yakınlığı ile ziyaretçiler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Kent merkezinde yer alması, kolay ulaşılabilir olması, orman içerisinde yer alması sebebiyle yöre halkı tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Yöre insanının stresini azaltıcı ve yeşilin bütün tonlarının görülebileceği ender alanlardan biridir.

Çadırlı kamp, tabiat yürüyüşü, bisiklet turu gibi aktiviteler buraya en çok yakışan etkinlikler olmakla birlikte yapılabilecek en güzel şey sessizlik içinde dinlenmektir. Sarıgazel Tabiat Parkı alanına ait poster, broşür, kitapçık gibi yayınlar yayınlanmış ve Samsun DKMP Şube Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlanmaktadır.

Ulaşım

Samsun ili, 19 Mayıs ilçesinin batısında Samsun-Bafra Karayolu üzerinde, 19 Mayıs ilçe merkezine 3 km mesafede yer almaktadır. Samsun-19 Mayıs: 28 Km, Bafra-Sarıgazel Tabiat Parkı : 20 Km’dir.

Amazon Tabiat Parkı

Amazon Tabiat Parkı, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde Samsun ili Terme ilçesi sınırları içerisinde denize sıfır noktasında yer almaktadır. Tamamen ormanlık bir alana sahip Amazon Tabiat Parkı, yakın çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir eşik niteliğindedir. Bu nedenle tabiat parkının bulunduğu bölge içinde hiçbir yerleşim birimi bulunmamakta, sosyal hayat tabiat parkının yakın çevresinde devam etmektedir.

Biyolojik çeşitliliğinin daha iyi korunabilmesi için etrafındaki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Karadeniz kıyısı alanda tampon bölge oluşturmaktadır. 2015 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilen Amazon Tabiat Parkı ulusal açıdan önemli olduğu kadar uluslararası açıdan da önem taşımaktadır. Genetik tür, habitat çeşitliliği, nadir ve nesli tehlike altındaki türlerin alandaki varlığı, ekosistemlerin dış etkenlere duyarlılığı, alanın genç ve olgunluğu gibi etkenler alanın tabiatı koruma açısından önemini ortaya koymaktadır.

Çeşitli endemik tür ekosistem ile bezenmiş deniz, doğa ve ormanlık alanıyla bakir bir alana sahip olan Amazon Tabiat Parkı’nda Karavan ve çadır ile konaklama alanları mevcuttur. Amazon Tabiat Parkı alanına ait poster, broşür, kitapçık gibi yayınlar yayılanmış ve Samsun DKMP Şube Müdürlüğümüzün internet sitesinden yayınlanmaktadır.

Ulaşım

Terme İlçesi sınırları içerisinde bulunan Amazon Tabiat Parkı’na Terme ilçe merkezinden geçen Terme Çayı kuzeyinden devam eden yol kullanılarak Sivaslılar Mahallesi üzerinden ulaşılmaktadır. Samsun-Terme: 58 km, Terme-Amazon Tabiat Parkı:10,4 km, Samsun Havalimanı-Amazon tabiat Parkı: 38 km’dir.

Vezirsuyu Tabiat Parkı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında olan Vezirsuyu Tabiat Parkı Vezirköprü ilçesinin kuzeybatısında, Kızılırmak’ın sularının tutulduğu Altınkaya Baraj Gölü kenarında, 177-243 rakımları arasında yer almaktadır. Tabiat Parkı plantasyon ormanı olup orman yapısı Kızılçam ve Sedir ağaçlarından oluşmaktadır.Saha ve yakın çevresinde amatör olta balıkçılığı oldukça yaygındır. Balık avının açık olduğu aylarda başta Samsun ve ilçeleri olmak üzere Sinop, Amasya, Çorum, Tokat ve özellikle Sakarya'dan gelen ziyaretçiler balık tutarak ve günaşırı kendi çadırlarında konaklayarak rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

Bazı dernek ve kulüpler doğa gezileri düzenlemektedirler. Gölde gezi turları düzenlenmemesine rağmen bazı gruplar kendi imkanlarıyla tekne kiralayarak göl ve kanyonu gezmektedirler. Sahada hali hazırda futbol, voleybol, basketbol, tenis gibi normal sporlarla birlikte doğa yürüyüşü, canyoning ve sportif olta balıkçılığı gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Alanda piknik amaçlı günübirlik kullanımın yanında kır evlerinde konaklama, karavan ve çadırda konaklama, spor yapma, doğa yürüyüşü, yaban hayatı gözlemi, flora gözlemleme, fotoğrafçılık, atlı yürüyüş, bisiklet gezisi, yelken ve kano gibi su sporları, yüzme, su altı dalış, göl ve kanyon gezisi, doğa eğitimi, izcilik, oryantiring, paintball ve buna benzer bir çok eko turizm ve rekreasyon potansiyeline, ayrıca bu rekreatif faaliyetleri gerçekleştirecek ziyaretçi potansiyeline sahiptir.

Vezirsuyu Tabiat Parkında bulunan kır lokantasında ızgara ve kebap çeşitleri mevcuttur. Aynı zamanda kahvaltı da verilmektedir. Piknik yapabilir veya ne yemek isterseniz kendiniz de getirebilirsiniz. Vezirsuyu Tabiat Parkına gelen ziyaretçilerimizin sahada konaklamaları için uygun yerler henüz yapılmamıştır. Vezirköprü Belediyesine ait Butik Otelde ve tarihi Taşhan otelinde konaklayabilir ama doğanın kollarında dinlenmek, huzur ve sessizlik içinde uyumak istiyorsanız kamp yapabilirsiniz.

Ulaşım

Tabiat Parkına ulaşım sadece Samsun Vezirköprü ilçesinden mümkündür. Vezirsuyu Tabiat parkı Vezirköprü ilçesine 23 km mesafededir.

Fotoğraflar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı









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