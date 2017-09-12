Samsun’daki yerleşimin Hititlerin kutsal şehri olduğu kesinleşti

Kazı Heyeti Başkanı ve Uşak Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rainer Czichon, “Höyüğün uzun zamandır nasıl bir yer olduğunu bilmiyorduk. Tahminlere göre hareket ediyorduk. Bu yıl çıkan tarihi buluntularla birlikte artık buranın kutsal şehir Nerik olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Kazılarda 27 tablet parçasına ulaştık. Bunlarda geçen bilgiler doğrultusunda kentin Nerik olduğu kesinleşti.” dedi.

Hitit coğrafyasında birkaç kutsal şehir olduğunu belirten Czichon, “Çorum’daki Boğazkale kazılarında da kutsal bir şehirden bahsediliyor. Buradaki mabedin çok uzun yıllar kullanıldığını tahmin ediyoruz. Eski Hitit’te, yani milattan önce 16. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar kullanıldığını höyükte görüyoruz.” dedi.

Hititlerin “Kutsal su” dediği su bulunacak

Nerik’in girişini net olarak belirlemek için kazı çalışmalarını giriş bölümünde yoğunlaştırdıklarına işaret eden Czichon, “Ayrıca kutsal Nerik suyunun bulunması yönünde çalışıyoruz. Mabedin üzerinde bir tünel bulmuştuk, tüneli kazdıkça suya doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 8 metre derinlikte, sanırım bu yıl veya önümüzdeki yıl Hititlerin ‘kutsal su’ olarak adlandırdığı bölgeye ulaşırız.” dedi.

Kazılarda çukur içinde bronz alet bulduklarını anlatan Czichon, “Hititlerin yerleşim yerleri Hattuşa, Alacahöyük ve Boğazkale’de bu tür alet bulunmaması bizi heyecanlandırdı. Niçin kullanıldığını net olarak bilmiyoruz. Çukur, demir çağına ait ama bronz obje büyük olasılıkla Hitit dönemine ait. Onun için bu obje bizim için aşırı derecede değerli.” ifadelerini kullandı.

Czichon, kazı çalışmalarını tüm insanlığa açtıklarını belirterek, “Tarihi buluntuları, ortaya çıkarmamızın ardından birkaç saat içinde internet ortamında yayınlıyoruz. Bu verilerin üzerinde çalışmak isteyenler dünyanın neresinde olursa olsun, kısa sürede bilgilere ulaşabilir. Muhteşem bir sistem oluşturuldu.” dedi.

Oymaağaç Höyük

Samsun ili Vezirköprü ilçesinde 4-5 hektar büyüklüğünde olan Oymaağaç Höyük, Vezirköprü Ovasının en önemli yerleşmesidir. Uygun bir iklim, verimli tarlalar, yeterli su kaynakları, Tavşan Dağların bakır yatakları ve Kızılırmağın geçişi nedeniyle ilk insanlar Kalkolitik dönemden itibaren Oymaağaç Höyük’te yerleşmeye başladılar. Orta Tunç ve Geç Tunç Çağı Oymaağaç Höyüğün Hititlerin dini merkezi “Nerik” olduğu tahmin ediliyor.

2005 yılında başlayan Berlin Freie Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rainer Czichon, Prof. Dr. Klinger başkanlığında yürütülen kazı ve yüzey araştırması projesi, bu hipotezin doğruluğunu kanıtlamaya çalışıyor. Her yıl T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığın iziniyle ve Gerda Henkel Vakıf ve Alman Araştırma Fonu destekiyle 50-60 kişilik ekiple hem bahar hem yaz sezonunda Oymaağaç Höyük’te ve onun yakın çevresinde çeşitli metodlar ile çalışılıyor.

Kaynak: Arkeofili