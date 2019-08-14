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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kapadokya'daki 'Kırgız Obası'nda Türk kültürünü tanıtıyorlar
Seyahat
Anadolu Ajansı
14.08.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Kapadokya'daki 'Kırgız Obası'nda Türk kültürünü tanıtıyorlar

Kırgız Türkleri, Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla kurdukları obada, Orta Asya gelenekleri ve oyunlarını gösterip yöresel yemeklerini ikram ediyor.

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Kırgız TürkleriKapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla kurdukları obada, Orta Asya gelenekleri ve oyunlarını gösterip yöresel yemeklerini ikram ediyor. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle 1978 yılında Kırgızistan’dan Afganistan'ın Pamir Yaylası'na, oradan da 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri, Nevşehir'in Avanos ilçesi yakınlarındaki araziye otağlarını yerleştirerek, turizm amaçlı"Kırgız Obası" kurdu.

Kapadokyadaki Kırgız Obasında Türk kültürünü tanıtıyorlar

Teknolojik aletlerin bulunmadığı, geleneksel yöntemlerle yemek pişirilen obada konuklara okçuluk, at binme ve aşık atma oyunu öğretiliyor. Aile bireylerinin yöresel kıyafetlerle dolaştığı alanı ziyaret edenler, zamanda yolculuğa çıkıyor.

"Orta Asya'daki Türk kültürünü tanıtmak amacıyla oba kurduk"

Obanın sorumlusu Kasımbek Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aile olarak geldikleri ilçede, aile bireylerinin el birliğiyle geleneklerini yansıtacak şekilde kurdukları obada, eğlence ve dinlenme alanları oluşturduklarını anlattı. Yaklaşık bir aydır bölgede bulunduklarını belirten Varol, obanın, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. 

Kapadokyadaki Kırgız Obasında Türk kültürünü tanıtıyorlar

Varol, şöyle devam etti: "Orta Asya'daki Türk kültürünü tanıtmak amacıyla oba kurduk. Hem kültürümüzü anlatıyoruz hem de yöresel yemeklerimizi konuklarımıza sunuyoruz. Ok atma, aşık atma ve at binme geleneklerimizi gösteriyoruz. Türkiye'de deyim olarak aşık atma terimi kullanılıyor ama bu oyunu bilmiyorlar. Misafirlerimize aşık atma oyununu öğretiyor, birlikte oynuyoruz. Obamızdaki çadırlarda yer sofrasında Kırgız mantısı ve tatlısı, Özbek pilavı gibi kendimize özgü yemekleri ikram ediyoruz. Gelenler çok memnun kalıyor. Ata yurdunu buraya taşıdığımız için teşekkür ediyorlar. Özellikle yerli turistler çok ilgi gösteriyor. Otağımızın Türkiye'de başka bir örneği yok Alanda gezenler yöresel kıyafetlerimizi giyerek fotoğraf çektiriyor."

Kapadokyadaki Kırgız Obasında Türk kültürünü tanıtıyorlar

Obanın kurucularından Nuri Çorbacıoğlu da Orta Asya’da yaşamın nasıl olduğunu merak edenlerin bunu yaşamalarına imkan tanıdıklarını, konukların, teknolojiden uzak Kırgız obasında huzurlu vakit geçirmelerini sağladıklarını ifade etti.  Arkadaşlarıyla obayı ziyaret eden turist rehberi Fatma Altuner ise burada gezinti yaparken kendini bir masalın içinde gibi hissettiğini, geçmişteki Türk kültürünü merak ettiği için obaya geldiğini söyledi. 

Kapadokyadaki Kırgız Obasında Türk kültürünü tanıtıyorlar

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