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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kapadokya'da yeni 'Altın Yıl' heyecanı
Seyahat
Behçet ALKAN/ Anadolu Ajansı
15.10.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Kapadokya'da yeni 'Altın Yıl' heyecanı

Turist yoğunluğu açısından "altın yıl" geçiren Kapadokya'da, Japonya ve Rusya'da 2019'un "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla sayının daha da artması bekleniyorKAPTİD Başkanı Yakup Dinler:"2018'in başlarında beklenen turist sayısının şu an çok üzerindeyiz. Türk turizmciler olarak bu kadar artış beklemiyorduk. Turist sayısı anlamında güzel bir yıl oldu. Gelecek yıl bu sayının artacağını biliyoruz, 2019'un yeni bir altın yıl olacağını düşünüyorum"Bölgedeki turistik otel işletmecilerinden Kemal Cingil:"Otelimizde yatak kapasitesini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapıyoruz"

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Turizmde "altın yıl" geçiren Kapadokya bölgesinde, Japonya ve Rusya'da 2019 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla turist yoğunluğunun gelecek yıl da artarak devam etmesi bekleniyor.

Kapadokyada yeni Altın Yıl heyecanı

Yılın dokuz aylık döneminde 2 milyon 279 bin 460 turistin ziyaret ettiği bölgede, ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 3 milyonu aşarak rekor kırmasını bekleyen sektör temsilcileri, 2019'un daha da hareketli geçeceğine inanıyor. Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından Uzakdoğulu konukları en iyi şekilde ağırlayabilmek için çaba harcayan tesis ve işletmeler, şimdi de 2019 yılını "Türkiye Turizm Yılı" ilan eden Rusya ve Japonya'dan gelecek turistler için hazırlıklara başladı.

Kapadokyada yeni Altın Yıl heyecanı

Peribacaları, yer altı kentleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla masalsı görünüme sahip bölgedeki tesisler, 2019'da geçen yıllara kıyasla sayıca çok daha fazla Rus ve Uzakdoğulu turisti konuk etmeyi ve yeni bir "altın yıl" yaşamayı hedefliyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Rusya ve Japonya tarafından alınan kararın turizmciler açısından heyecan verici olduğunu belirtti.

Kapadokyada yeni Altın Yıl heyecanı

Japon turistlerde, 2011 yılında Suriye'de savaşın başlamasıyla ciddi düşüş yaşandığını aktaran Dinler, bu yıl ise yeniden toparlanma sürecine girildiğini söyledi. Japonların Kapadokya'ya özel ilgilerinin olduğunu, Türkiye'yi tercih edecek Japon turistlerin tamamına yakınının Kapadokya'yı da görmek isteyeceklerini ifade eden Dinler, "Japonlar güvenli ülkeye seyahat etmek istiyor ve Türkiye çok güvenli bir ülke. Türkiye'ye gelen Japon turistlerin yüzde 99'u Kapadokya'ya geliyor. Türkiye'ye gelip Kapadokya'yı gezmeyen Japon turist olmayacaktır." diye konuştu. Rus turist sayısında da artış beklentisini dile getiren Dinler, "Rus turistlerde de artış olacaktır ama rubledeki değer kaybıyla ilgili sıkıntıları var, o durum çözülürse 7-8 milyon Rus turist ülkemize gelecektir." dedi.

Kapadokyada yeni Altın Yıl heyecanı

 2019 turizmde yeni bir altın yıl olacak

Dinler, turizm sektöründe bu yıl yakalanan ivmenin devam etmesiyle gelecek yılın turizm açısından çok daha verimli olacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rusya ve Japonya'da, 2019'un 'Türkiye Yılı' ilan edilmesi turizm açısından mutluluk verici. Japonya 2011 yılındaki Suriye savaşının başladığı döneme kadar Kapadokya'yı en çok besleyen pazar konumundaydı. Alınan kararla geçmişte olduğu gibi Japonların tercih ettiği bölge olabileceğimizi düşünüyorum. Rusya ise Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke ama Antalya ile Nevşehir arasındaki uçak bağlantısının olmaması nedeniyle gerekli turist sayısını burada yakalayamıyoruz. Umuyoruz ki yeni sezonda Kapadokya, Rusya'da daha iyi tanıtılır ve ulaşım ağı da daha iyi hale getirilirse çok sayıda Rus turisti bölgemizde de ağırlamaya başlarız. 2018'in başlarında beklenen turist sayısının şu an çok üzerindeyiz. Türk turizmciler olarak bu kadar artış beklemiyorduk. Turist sayısı anlamında güzel bir yıl oldu. Gelecek yıl bu sayının artacağını biliyoruz, 2019'un yeni bir altın yıl olacağını düşünüyorum."

Kapadokyada yeni Altın Yıl heyecanı

29 bin yatak kapasitesi

Bölgedeki turistik otel işletmecilerinden Kemal Cingil, gelecek yıl turist yoğunluğu yaşanmasını beklediklerini, bu nedenle konaklama tesislerinde ihtiyaca cevap verecek nitelikte düzenlemeler yapıldığını anlattı. Cingil, "Bölgemizde, 490 nitelikli konaklama tesisinde yaklaşık 29 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Tesislerde, ilerisi için düzenleme yapılıyor. Biz de otelimizde yatak kapasitesini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapıyoruz. Yeni oteller yapılırken, kalite de artıyor." şeklinde konuştu.

Kapadokyada yeni Altın Yıl heyecanı

Bölgede yabancı turistlere yönelik faaliyet sürdüren bir seyahat acentesinin sahibi Coşkun Kırtıl da gelecek yıl turizm sezonunda bölgeye gelen Rus ve Japon turist sayısında önemli artış beklediklerini söyledi. Kırtıl, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sıcak hava balon turu, ATV, motor, deve ve atlı tur hizmetleriyle aktivite açısından da zengin olduğuna işaret etti.

Kapadokyada yeni Altın Yıl heyecanı

 

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