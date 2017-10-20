İtalya’nın yıldız şehri: Napoli

İtalyancada ‘Naples’ olarak adlandırılan ve Yunancada yeni şehir anlamına gelen Neapolis’den gelen Napoli, Güney İtalya’nın en büyük, tüm İtalya‘nın üçüncü en büyük şehri. Napoli Körfezi üzerinde, Vezüv Yanardağı ve Campi Flegri adında iki volkanik bölge arasında yer alıyor. Şirin sokakları, salaş havası ve birbirinden lezzetli yemekleriyle Napoli İtalya'nın en güzel şehirlerinden biri… İtalya’nın 2 bin 800 yıllık geçmişine sahip Napoli köklü tarihide içinde barındırıyor. Napoli’nin tarihi görüntüsü, dar sokakları ve kültürel yapısıyla ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapısını açıyor.

Tarih kokan bu şehir Roma dönemine ev sahipliği yapmış. Şehirde günümüze kadar gelmiş döneme ait eserleri de görebilirsiniz. Şehir merkezi UNESCO Kültürel Miras Listesinde yer almıştır ve yine UNESCO tarafından Edebiyat şehri ilan edilmiştir.

Ne zaman gidilir?

Napolide ağırlıklı olarak Akdeniz iklimi görülür ve subtropikal ikliminin de etkileri görülür. Bu nedenle Napoliyi ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar aylarıdır.

GEZİLECEK YERLER



Centro Storico

Birbirinden güzel birçok mağazanın yanında her köşe başında Napoli lezzetlerini tadabileceğiniz minik cafeler ve sokak satıcıları bulunuyor. Piazza Gesu Nuovo, Basilica di Santa Chiara ve Chiesa del gesu Nuovo bu turda görmeniz gereken yerlerden sadece birkaçı.









Santa Chiara Kilisesi



Kemerleri ve freksleriyle sanat eserine benzeyen bu ünlü kilise adeta bir müze kıvamında. İçerisine girip kiliseyi tamamen keşfetmeli ve büyülü anları ölümsüzleştirmelisiniz.



Piazza de Plebiscito



Modern şehrin merkezi olan bu meydan Napoli'nin en canlı yerlerinden biri. Meydan her sene en büyük konser ve gösterilerin de düzenlendiği bir alan. Royal Palace adlı büyük kütüphane ve San Francesco di Paola Bazilikası meydanı çevreleyen iki önemli yapı.







Galleria Umberto



Ortasında camdan kubbe olan ve haç şeklinde tasarlanan 56 metre yüksekliğindeki bu alışveriş merkezi Napoli şehir merkezinin ortasında yer alıyor ve ünlü markalara ev sahipliği yapıyor. Her daim dolu olan bu alanın inşaası 1891 yılında tamamlanmış ve mekanın zeminin tamamı mozaiklerle kaplı.







Castel dell'Ovo



Napoli'nin en eski kalesi olan Castel dell'Ovo, bugün birçok konser, sergi ve gösteriye ev sahipliği yapan tarihi bir yapı konumunda. 1282 yılında yapılan bu görkemli kale, aynı zamanda müze olarak da hizmet veriyor ve içerisinde 15'inci yüzyıl ait pek çok freks ve eser barındırıyor.









Castel Sant'Elmo



Tam bir ortaçağ kalesi olan Castel Sant'Elmo, şehrin tepesinde yer alıyor ve ünlü Vezüv yanardağını tüm ihtişamıyla gören bir konuma sahip. Günümüzde müze olarak kullanılan bu kaleye şehir merkezinden kalkan fünikülerlerle ulaşabilirsiniz.

Ne yenir ?

Pizza’nın doğum yeri olarak ayrı bir üne sahip olan şehirde taze deniz ürünleri de oldukça popüler. Patlıcan Parmesan da Napoli’den çıkma bir tat ve spagetti de yine burada oldukça popüler. İstiridye ve midye ile denemenizi öneririz.









Nerede kalınır?

Napolide çok sayıda otel seçenekleri bulunuyor. Her bütçeye uygun otel bulunduğu şehirde ucuz otellerde kalırsanız sıcak su ve elektirik sıkınıtısı yaşayabilirsiniz. Napolide konaklamak için en uygun bölge San Ferdinando bölgesi yer alır. Bölgenin en iyi caddelerinden biri Sapaccanopoli. Bu cadde üzarinde bütçenize uygun oteller bulabilirsiniz.

Nasıl gidilir?

Napoli, aynı zamanda güney İtalya’nın ana ulaşım merkezi. Birçok ana tren yolu Napoli’den geçiyor. Tren ve otobüs istasyonları şehrin doğu yakasında bulunan dev Piazza Garibaldi’de. Haftanın her günü İstanbul’dan Napoli’ye direkt seferler düzenliyor. İstanbul’dan Napoli’ye 2 saat 15 dakikada uçabilirsiniz.