Hayatınızı değiştirecek tatil seçenekleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Sıradaki Haber: Orta Doğu’nun kalbi: Ürdün

Seyahat
Hürriyet Haber
06.02.2018 - 15:12, Son Güncelleme:

Hayatınızı değiştirecek tatil seçenekleri

Bu yıl hayatınızın yılı olmalı. Organik yaşamdan tutun da sörf yapmayı öğrenmeye, hayatınıza renk katacak tatil önerilerini sizler için sıraladık. İşte detaylar…

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Harika yemekler pişirmeyi deneyin: İtalya

Farklı dünya mutfaklarını denemek istemez misiniz? Sevgilinizi hazırlayacağınız harika lezzetlerle etkilemek çok hoş olabilir.

Hayatınızı değiştirecek tatil seçenekleri

Daha da iyisi, organik malzemeler kullanarak harikalar İtalyan yemekleri hazırlamayı yerinde öğrenebilirsiniz. İtalya’da üzüm bağlarıyla çevrili Toskana’da yemek pişirmek muhteşem olacak.

Organik yaşamın keyfine varın: Fethiye

Domatesin çocukluğunuzda kalan mis gibi kokusunu özlediniz mi? Organik yaşamayı keşfetmek mi istiyorsunuz? Fethiye’de bulunan Pastoral Vadi'de, kırsal yaşamın 4 mevsim keyfini çıkarabileceğiniz organik tarım ve ekolojik yaşam çiftliğinde, toprağı ve tarımı yakından tanıma fırsatını yakalayın!

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Ekolojik tatilin en gözde rotaları
Ekolojik tatilin en gözde rotaları

Tatiliniz boyunca doğaya zararlı hiçbir şeyle temas etmeden tamamen organik gıdalar tüketip doğa ile iç içe yaşamak istiyorsanız hemen harekete geçmelisiniz. Üstelik, tarım kültürünü deneyimlerken, atölyelere ya da yoga seanslarına katılabilirsiniz. Tüm bunların yanında tüketeceğiniz mis kokulu, harika organik gıdalarında tadına bakabilirsiniz.

Sörf yapmayı öğrenin: Alaçatı

Bir Skip Frye, Shane Dorian ya da Çağla Kubat olmak istemez misiniz? Yaz–kış demeden günlerini plajda geçirmek isteyenlerdenseniz muhtemelen masa başı işiniz yüzünden bunu yapmaya vakit bulamıyorsunuz.

Hayatınızı değiştirecek tatil seçenekleri

Sörf yapmayı öğrenmek için asla geç değil. Dalga sörfü için İzmit Kerpe’deki sörf okulunu deneyebilir, rüzgar sörfü için Alaçatı Babylon veya Bodrum Akyarlar’daki Fenerburnu plajlarının muhteşem rüzgarlarıyla tanışabilirsiniz.

 

Kendinizi bulun: Brezilya 

Spor salonuna yazılmak konuyu fazla basite indirgemek olur. Kendinizi bulmanın esaslı yolunu seçmelisiniz. Balta girmemiş Amazon Ormanları’ndaki Ayahuasca Şifa Merkezi’ni deneyebilirsiniz. Katılımcıların problemlerini çözüp, hayat yolunda sağlık ve mutluluğa kavuştukları söyleniyor. Denemeye değer.

Dans edin: Küba 

Dans Küba’da öğrenilir! Havana’yı gezerken, Latin müziğin harika ritimleri eşiliğinde yerel bir dans partner ile dans eğitimi almak müthiş bir fırsat.

Hayatınızı değiştirecek tatil seçenekleri

Salsa, Tango, Reggaeton, Merengue ve Bachata dansları için kompakt eğitimler vaat eden dans kursunda ne kadar kısa sürede dansların ustası olacağınız yeteneğinizle doğru orantılı.

Yeni bir lisan öğrenin, İspanya 

Teorik derslerle belki kurallarını öğrenebilirsiniz ama konuşmak için bir lisanı yerinde yaşamalısınız.

Avrupa’da gezilecek en güzel 7 köy
Avrupa’da gezilecek en güzel 7 köy

Dil öğrenebileceğiniz bir tatil kulağa çok hoş geliyor. Malaga’da İspanyolca öğrenmek harika olmaz mı? Kısa sürede kat edeceğiniz yola inanamayacaksınız.

Dünyayı kurtarın, Antalya

Yaklaşık 106 milyon yıldır yeryüzünde olduklarını düşünülen Caretta Carettaların türü, insanoğlunun çoğalma hızı nedeniyle tükenmek üzere.

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Hayatınızı değiştirecek tatil seçenekleri

Daha uygun fiyatlara uçmak için turu önceden planlamalısınız. Nairobi uçak biletinizi alın ve Ağustos ve Ekim aylarında en popüler zamanında ya da Büyük Göç’te orada olmaya çalışın. “Büyük 5”i ( Fil, aslan, leopar, gergedan ve bufalo) görmeden dönmemelisiniz.

Kaynak: skyscanner
Fotoğraflar: Eataly, mrwallpaper, roughguides, golfersglobe.azureedge.

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