Hayatınızı değiştirecek tatil seçenekleri
Bu yıl hayatınızın yılı olmalı. Organik yaşamdan tutun da sörf yapmayı öğrenmeye, hayatınıza renk katacak tatil önerilerini sizler için sıraladık. İşte detaylar…
Harika yemekler pişirmeyi deneyin: İtalya
Farklı dünya mutfaklarını denemek istemez misiniz? Sevgilinizi hazırlayacağınız harika lezzetlerle etkilemek çok hoş olabilir.
Daha da iyisi, organik malzemeler kullanarak harikalar İtalyan yemekleri hazırlamayı yerinde öğrenebilirsiniz. İtalya’da üzüm bağlarıyla çevrili Toskana’da yemek pişirmek muhteşem olacak.
Organik yaşamın keyfine varın: Fethiye
Domatesin çocukluğunuzda kalan mis gibi kokusunu özlediniz mi? Organik yaşamayı keşfetmek mi istiyorsunuz? Fethiye’de bulunan Pastoral Vadi'de, kırsal yaşamın 4 mevsim keyfini çıkarabileceğiniz organik tarım ve ekolojik yaşam çiftliğinde, toprağı ve tarımı yakından tanıma fırsatını yakalayın!
Tatiliniz boyunca doğaya zararlı hiçbir şeyle temas etmeden tamamen organik gıdalar tüketip doğa ile iç içe yaşamak istiyorsanız hemen harekete geçmelisiniz. Üstelik, tarım kültürünü deneyimlerken, atölyelere ya da yoga seanslarına katılabilirsiniz. Tüm bunların yanında tüketeceğiniz mis kokulu, harika organik gıdalarında tadına bakabilirsiniz.
Sörf yapmayı öğrenin: Alaçatı
Bir Skip Frye, Shane Dorian ya da Çağla Kubat olmak istemez misiniz? Yaz–kış demeden günlerini plajda geçirmek isteyenlerdenseniz muhtemelen masa başı işiniz yüzünden bunu yapmaya vakit bulamıyorsunuz.
Sörf yapmayı öğrenmek için asla geç değil. Dalga sörfü için İzmit Kerpe’deki sörf okulunu deneyebilir, rüzgar sörfü için Alaçatı Babylon veya Bodrum Akyarlar’daki Fenerburnu plajlarının muhteşem rüzgarlarıyla tanışabilirsiniz.
Kendinizi bulun: Brezilya
Spor salonuna yazılmak konuyu fazla basite indirgemek olur. Kendinizi bulmanın esaslı yolunu seçmelisiniz. Balta girmemiş Amazon Ormanları’ndaki Ayahuasca Şifa Merkezi’ni deneyebilirsiniz. Katılımcıların problemlerini çözüp, hayat yolunda sağlık ve mutluluğa kavuştukları söyleniyor. Denemeye değer.
Dans edin: Küba
Dans Küba’da öğrenilir! Havana’yı gezerken, Latin müziğin harika ritimleri eşiliğinde yerel bir dans partner ile dans eğitimi almak müthiş bir fırsat.
Salsa, Tango, Reggaeton, Merengue ve Bachata dansları için kompakt eğitimler vaat eden dans kursunda ne kadar kısa sürede dansların ustası olacağınız yeteneğinizle doğru orantılı.
Yeni bir lisan öğrenin, İspanya
Teorik derslerle belki kurallarını öğrenebilirsiniz ama konuşmak için bir lisanı yerinde yaşamalısınız.
Dil öğrenebileceğiniz bir tatil kulağa çok hoş geliyor. Malaga’da İspanyolca öğrenmek harika olmaz mı? Kısa sürede kat edeceğiniz yola inanamayacaksınız.
Dünyayı kurtarın, Antalya
Yaklaşık 106 milyon yıldır yeryüzünde olduklarını düşünülen Caretta Carettaların türü, insanoğlunun çoğalma hızı nedeniyle tükenmek üzere.
Dünyaca ünlü sevimli deniz kaplumbağalarının her yıl yumurtalarını bırakmak için uğradığı en popüler yer neresi dersiniz? Ülkemizin turizm merkezi Antalya’nın Dalyan ilçesindeki harika plaj İztuzu!
Sanatçı yanınızı keşfedin, İtalya
Sanata yatkınsınız ama hiç vakit ayıramadınız, ne kötü! İşte sanatçı kişiliğinizi biraz olsun öne çıkaracak bir fırsat.
Floransa’yı keşfederken bir yandan da resim, heykel ya da resim kursuna gidebileceğiniz bir tatile ne dersiniz?
Vahşi yaşama tanık olun, Kenya
Doğal yaşam ve soyu tükenmekte olan canlılarla iç içe dinlendirici ama bir o kadar da farklı bir tatil arıyorsanız Kenya’da safariye ne dersiniz? Hemen yıllık izin formunuzu doldurup, patronunuza imzalatın.
Daha uygun fiyatlara uçmak için turu önceden planlamalısınız. Nairobi uçak biletinizi alın ve Ağustos ve Ekim aylarında en popüler zamanında ya da Büyük Göç’te orada olmaya çalışın. “Büyük 5”i ( Fil, aslan, leopar, gergedan ve bufalo) görmeden dönmemelisiniz.
Kaynak: skyscanner
Fotoğraflar: Eataly, mrwallpaper, roughguides, golfersglobe.azureedge.
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