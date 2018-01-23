Gündüz Güreş Gece Dans

Hürriyet Gazetesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Edirne Belediye’sinin düzenlediği Edirne’yi Keşfet adlı organizasyon Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Edirne Belediye Başkanlığı Binası önünde Belediye Bandosu’nun şarkıları ile başlayan Edirne Turu’nda ilk durağım Atatürk Odası oldu.117 yıldır kesintisiz olarak kullanılan ve Atatürk’ün de Edirne’yi ziyaret ettiğinde kaldığı Edirne Belediye Binası’nın müzeye dönüştürülen odasında Atatürk’ün heykeli ile hatıra fotoğrafı çektirip anı defterini imzaladıktan sonra Edirne’yi keşfe çıktım.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın ’Kültürüyle, insanıyla, havasıyla, suyuyla, toprağıyla huzur ve barış kenti’ dediği Edirne’de gündüz farklı medeniyet ve kültürler ile dinlerin birlikte yaşamanın en güzel örneklerini sergilediği camileri, kiliseleri ve sinagogları gezdim. Programımızda yer alan Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi ile Edirne Büyük Sinagogu’nda ve Sveti Elena Konstantin Kilisesi’nin yanı sıra Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami ile Edirne’yi inanç turizminin cazibe merkezi haline getirmiş.

3 gün boyunca karış karış dolaştığım Edirne inanç turizminin yanı sıra peyniri, badem ezmesi, bademli kurabiyesi ve yaprak ciğer tava gibi kendine özgü lezzetleri ile yeme içme ve eğlence adresleriyle de iddialı. Edirne’deki ilk lezzet durağım Köfteci Osman oldu. Karaağaç biberinden yapılan acı sos eşliğinde tadına baktığım Edirne Köftesi komşu şehrin meşhur Tekirdağ Köftesine çoktan rakip olmuş bile. Ancak itiraf etmek gerekirse ben Edirne Köftesi’nden çok tahin ve cevizli Hayrabolu tatlısını çok beğendim

Edirne’nin en popüler lezzeti olan Tava Ciğeri ise hemen her yerde servis ediliyor. Ancak 51 yıldır Tava Ciğeri yapan Ciğerci Kazım Usta ve oğlu İlhan Usta Edirne’nin en iyileri arasında yer alıyor. İş sanat spor ve siyaset dünyasından ünlü isimlerin fotoğraflarının yanı sıra gurme yazarların haberleri de Ciğerci Kazım Usta’nın duvarlarını süslüyor.

Edirne yemekleri ile olduğu kadar eğlence hayatıyla da bir çok alternatif sunuyor. Trakya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan ve Edirne’nin yemek kültürü ile ilgili kitap yazmaya hazırlanan Belediye Basın Müdürlüğü’nden Aydemir Ay’ın tavsiyesi üzerine Gazi Baba’ya gittim. İki katlı müstakil binasında hizmet veren Gazi Baba mezeler ve fasıl eşliğinde eğlencesiyle Edirne’nin buluşma noktası olmuş. İşletmeciliğini Gazi Baba’nın oğlu İsmail Bayındır’ın yaptığı mekanda eğlence hafta sonları sokaklara kadar taşıyor. Meriç Nehri kenarındaki Queen ise Edirne’nin en popüler gece kulübü. Gece 23:00 gibi gittiğimde henüz yeni açılan Queen’de 01:00’de başlayan eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Edirneli gençlerin yanı sıra Trakya Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin müdavimi olduğu Queen’de yerli ve yabancı misafir DJ’ler de performans sergiliyor. Edirne’de gece eğlencelerinin İstanbul’da da olduğu gibi mercimek, işkembe, kelle paça gibi çorbaları servis edildiği Çorbacım’da sona eriyor.

Üç gün üç gece süren Edirne’yi Keşfet organizasyonunda tarihi yerleri de gezdim. Eski Tren Garı ve Lozan Anıtı’nın bulunduğu Karaağaç’ta at binip Ermeydanı Kırkpınar’da paçaları sıyırıp pehlivanlığa bile soyundum.