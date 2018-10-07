Grip aşısını unutmayın
Sık seyahat edenlere grip aşısı yaptırması öneriliyor. Grip aşıları yapıldıktan sonra yaklaşık iki hafta içinde bağışıklık geliştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ve o yıl salgın yapması beklenen virüsleri içeren aşılar eylül ayından beri piyasada bulunuyor.
Grip hastalığı en sık aralık ve mart aylarında görülüyor. Türkiye’de genellikle ocaktan itibaren en yüksek seviyeye çıkıyor. Ancak başka coğrafyalara gidecekseniz, uçak gibi kapalı ortamlarda virüsün daha kolay yayılabileceğini de unutmayıp, aşıyla erken önlem almanızda yarar var. Grip aşısının koruyuculuğu 6-12 ay kadar sürüyor. Etkinliği, aşı içinde bulunan virüs tipleriyle salgına neden olan virüs tipleri arasındaki uygunluğa göre değişiyor. İdeal şartlarda yüzde 70-90 oranında koruma sağlıyor. Aşının koruyuculuğu gençlerde yaşlılara göre daha fazla.
Hijyen her zaman önemli
Gripten ayrıca korunmak için:
-Hasta ile yakın temastan kaçının,
-Grip benzeri bir hastalık geçirdiğinizde evde dinlenin,
-Öksürürken burun ve ağzınızı kâğıt mendille kapatın. Mendili atın.
-Sabun ve suyla ellerinizi sık sık yıkayın.
-Virüs bulaşabileceği için ağız, burun ve gözlerinize kirli elle temas etmeyin.
Kronik sağlık sorununuz varsa mutlaka aşılanın
Bazı gruplarda grip büyük bir risk yaratabiliyor. Yaşlılar, kalp, akciğer, şeker ve böbrek hastalığı olanlar, kansızlığı olan veya kemoterapi alanlar, uzun süreli kortizon tedavisi görenler, HIV / AIDS hastaları gibi herhangi bir nedenden dolayı bağışıklık sistemi zayıflayanlar, bakımevlerinde yaşayanlar, devamlı Aspirin kullanmak zorunda olan çocuklar ve gençler, grip sezonunda hamile olan kadınlar ve tüm sağlık çalışanlarına grip aşısı öneriliyor.
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