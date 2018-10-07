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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Grip aşısını unutmayın
Seyahat
Mesude Erşan
07.10.2018 - 02:16, Son Güncelleme:

Grip aşısını unutmayın

Sık seyahat edenlere grip aşısı yaptırması öneriliyor. Grip aşıları yapıldıktan sonra yaklaşık iki hafta içinde bağışıklık geliştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ve o yıl salgın yapması beklenen virüsleri içeren aşılar eylül ayından beri piyasada bulunuyor.

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Grip hastalığı en sık aralık ve mart aylarında görülüyor. Türkiye’de genellikle ocaktan itibaren en yüksek seviyeye çıkıyor. Ancak başka coğrafyalara gidecekseniz, uçak gibi kapalı ortamlarda virüsün daha kolay yayılabileceğini de unutmayıp, aşıyla erken önlem almanızda yarar var. Grip aşısının koruyuculuğu 6-12 ay kadar sürüyor. Etkinliği, aşı içinde bulunan virüs tipleriyle salgına neden olan virüs tipleri arasındaki uygunluğa göre değişiyor. İdeal şartlarda yüzde 70-90 oranında koruma sağlıyor. Aşının koruyuculuğu gençlerde yaşlılara göre daha fazla.

Grip aşısını unutmayın

Hijyen her zaman önemli

Gripten ayrıca korunmak için:

-Hasta ile yakın temastan kaçının,

-Grip benzeri bir hastalık geçirdiğinizde evde dinlenin,

-Öksürürken burun ve ağzınızı kâğıt mendille kapatın. Mendili atın.

-Sabun ve suyla ellerinizi sık sık yıkayın.

-Virüs bulaşabileceği için ağız, burun ve gözlerinize kirli elle temas etmeyin.

Kronik sağlık sorununuz varsa mutlaka aşılanın

Bazı gruplarda grip büyük bir risk yaratabiliyor. Yaşlılar, kalp, akciğer, şeker ve böbrek hastalığı olanlar, kansızlığı olan veya kemoterapi alanlar, uzun süreli kortizon tedavisi görenler, HIV / AIDS hastaları gibi herhangi bir nedenden dolayı bağışıklık sistemi zayıflayanlar, bakımevlerinde yaşayanlar, devamlı Aspirin kullanmak zorunda olan çocuklar ve gençler, grip sezonunda hamile olan kadınlar ve tüm sağlık çalışanlarına grip aşısı öneriliyor.

Grip aşısını unutmayın

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