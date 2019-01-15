GÃ¶beklitepe 1 milyon turiste hazÄ±r

ÅžanlÄ±urfa MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve GÃ¶beklitepe KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± Celal UludaÄŸ, 12 bin yÄ±l Ã¶nce inÅŸa edilen inanÃ§ merkezindeki dikili taÅŸlarÄ±n, neolitik dÃ¶nem insanÄ±nÄ±n sembolik duygularÄ±nÄ±n ne kadar geliÅŸmiÅŸ olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi. O dÃ¶nem insanÄ±nÄ±n yaratÄ±cÄ± dehasÄ± bulunduÄŸuna ve geliÅŸmiÅŸ bir taÅŸ ustalÄ±ÄŸÄ± sergilediÄŸine dikkati Ã§eken UludaÄŸ, "En Ã¶nemlisi de insanlarÄ±n bu ibadet alanÄ±nÄ± bin yÄ±llÄ±k bir kullanÄ±mdan sonra koruma duygusunu Ã¶n planda tutarak kendi elleriyle kapatmasÄ±dÄ±r." dedi.

Ã–ren yerinin hem dÃ¼nya arkeolojisi hem de TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemine iÅŸaret eden UludaÄŸ, burasÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'ne girmesinin ve 2019'un turizmde â€˜GÃ¶beklitepe YÄ±lÄ±â€™ ilan edilmesinin, ÅžanlÄ±urfa iÃ§in gurur verici bir geliÅŸme olduÄŸunu dile getirdi.

SÃ¶z konusu geliÅŸmelerden sonra GÃ¶beklitepe'ye ilginin daha da artacaÄŸÄ±nÄ± belirten UludaÄŸ, "Åžimdiden bunun etkilerini gÃ¶rmeye baÅŸlÄ±yoruz. BirÃ§ok turizm acentesi tarafÄ±ndan baÄŸlantÄ±lar kurulmaya baÅŸlandÄ±." dedi.

UludaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ÅžanlÄ±urfa'da KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na hizmet veren kurumlar olarak GÃ¶beklitepe ile ilgili tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Alandaki tÃ¼m altyapÄ± dÃ¼zenlemeleri ve ziyaretÃ§i karÅŸÄ±lama merkezimiz hazÄ±r. Bu Ã¶ren yeri ile ilgili bilgi alÄ±nabilecek canlandÄ±rma merkezi, ziyaretÃ§ileri alana gÃ¶tÃ¼recek servis araÃ§larÄ± gibi her tÃ¼rlÃ¼k hazÄ±rlÄ±k tamamlanmÄ±ÅŸ durumda. Bu anlamda GÃ¶beklitepe ziyarete tam anlamÄ±yla hazÄ±r durumda. 2019 yÄ±lÄ±nda GÃ¶beklitepe ve ÅžanlÄ±urfa'ya misafirlerimizi bekliyoruz."

Turistlere konaklama iÃ§in tarihi ev seÃ§eneÄŸi

ÅžanlÄ±urfa KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AydÄ±n Aslan ise yerli ve yabancÄ± turistlerin gÃ¶rmek istediÄŸi mekanlarÄ±n baÅŸÄ±nda gelen bu Ã¶ren yerinin, gerek ÅžanlÄ±urfa'ya gerek GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ne gerekse TÃ¼rkiye'ye ciddi anlamda turizm getirisi saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± turizm fuarlarÄ±nda buraya Ã¶zel Ã¶nem verileceÄŸini ifade eden Aslan, "GÃ¶beklitepe'nin geniÅŸ kitlelerce gÃ¶rÃ¼lebilmesi iÃ§in yurt iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan birÃ§ok seyahat acentesine yÃ¶nelik turlar dÃ¼zenlenecek." dedi.

Aslan, bu hareketliliÄŸin konaklama iÅŸletmelerini de artÄ±racaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Turizm yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± ÅžanlÄ±urfa'ya bekliyoruz. KÄ±sa vadede ise konaklama sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in BalÄ±klÄ±gÃ¶l yerleÅŸkesi civarÄ±nda Ã§ok gÃ¼zel tarihi evler var. Ã‡ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bunlarÄ± turizme kazandÄ±rabiliriz." diye konuÅŸtu.

ÅžanlÄ±urfa'yÄ± geÃ§en yÄ±l 1 milyonun Ã¼zerinde turistin ziyaret ettiÄŸini belirten Aslan, "GÃ¶beklitepe YÄ±lÄ±'nÄ±n etkisiyle bu sayÄ±nÄ±n daha da artmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Bizler her anlamda bu Ã¶zel yÄ±la hazÄ±rÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Â