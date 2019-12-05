Karadeniz'in menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası beyaza büründü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Karadeniz'in menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası beyaza büründü
Ordu'nun Aybastı ilçesinde bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki menderesler, kar yağışının ardından ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki doğa harikası menderesler, kar yağışıyla beyaza büründü.
2
Uçsuz bucaksız ormanları, doğal kaynak suları ve yemyeşil vadilerin arasından dökülen akarsularıyla doğa harikası Karadeniz yaylaları, her mevsim ayrı güzelliğiyle misafirlerini büyülüyor.
3
Ordu'nun menderesleri ile ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, kışın da ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan menderesler, hafta sonu yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
4
Her mevsim yerli ve yabancı turistleri konuk eden yayla, kış mevsiminde özellikle şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerce tercih ediliyor.
5
Ziyaretçiler, kentin önemli turizm merkezlerinden yaylanın mendereslerini fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.
6
Menderes yanındaki gölet de fotoğraf karelerini süslüyor.
7
"Kışın ayrı, yazın ayrı bir güzel" Aybastı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perşembe Yaylası'nın dört mevsim ayrı bir keyifli ortamı olduğunu söyledi.
8
Yaylanın, özellikle mendereslerin görselliğiyle dikkati çektiğini anlatan Bülbül, "Aybastı Perşembe yaylamız adeta cennet gibi. Görülmeye değer bir yer. Kışın ayrı, yazın ayrı bir güzel. Menderesleriyle, göletiyle, kuzu etiyle yöremizin turist çekmesinde önemli bir yaylamız. Yaylamızın kendine has bir güzelliği var. Görülmeye değer bir yer. Herkesi bekleriz." dedi.
9
Bülbül, büyükşehir ve Aybastı belediyelerinin yaylanın turizmine yönelik ortaklaşa çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.
10
Turistlerin daha konforlu ağırlanması açısından ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bülbül, yaylaya kayak merkezi de yapılmasının planlandığını kaydetti.
11
"Burası karlı daha bir başka" Ziyaretçilerden Alper Bayar ise İstanbul'dan memleketi Ordu'ya gezmeye geldiğini ifade etti.
12
Boş zamanlarında doğal ortamda vakit geçirmeyi sevdiğini aktaran Bayar, "Her fırsatta memleketime gelmek istiyorum. Yine zaman bulup geldik. Arkadaşlarla karı görünce de Perşembe Yaylası'na çıktık. Buranın havasını teneffüs ediyoruz, top oynuyoruz, mangal yapıyoruz. Burası çok güzel bir yer." diye konuştu.
13
Bayar, yaylaların her daim görselliğiyle cezbettiğini vurgulayarak "Burası karlı daha bir başka. Karda ilk defa çıktım. Daha önce gelmiştik ama her taraf yeşildi. Bir de böyle görmek istedik. Bugün nasip oldu ve geldik. Harika görünüyor." ifadelerini kullandı.