Dans tutkularının peşinden dünyayı geziyorlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ekin (28) ve Tankut Erkan (37) çiftinin en büyük tutkuları seyahat ve dans. Ekin özel bir şirkette danışman, Tankut ise bankacı. Dört yıldır dünyayı geziyorlar. Kültürel seyahatlerin dışında dans festivallerine katılıyorlar. Bu hobileri onları Berlin’e de götürdü, Dubai’ye de… Hatta gittikleri her yerde insanlara Latin danslarını öğretiyorlar. Erkan çiftiyle seyahat maceralarını konuştuk.
Birbirinizi tanımadan önce sık seyahat ediyor muydunuz? Tankut: İlk defa 2000’de iki arkadaşımla birlikte ‘Interrail’ yaparak yurtdışına çıktım. Sonra 2001’de lisans eğitimim sırasında bir dönem ABD’de değişim programıyla okudum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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2003-2007 yılları arasında Berlin ve Stockholm’de lisansüstü eğitimimi yaptım. Özellikle bu dönemde indirimli uçak ve trenleri kullanarak Avrupa’da pek çok ülkeyi gördüm. Bugüne kadar toplam 54 ülke ve 150’nin üzerinde şehir gezdim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Ekin: Ben de üç ülkede yaklaşık 10 şehir gezdim. 2015’te evlendik, o gün bugündür dört yılda dört kıta, 32 ülke ve 80 şehir gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Almanya ve ABD neyse de İsveç’te yaşamak çok güzel olmalı. Özellikle Stockholm gibi yeşili bol bir şehirde... Kaç yıl kaldınız burada? Tankut: İki yıl. Kafamda canlandırdığımdan çok daha güzel bir şehir. Dediğiniz gibi her yer yemyeşil. Şehrin içinde birkaç adanın tamamı koruma altında.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Ülke genel olarak güzel olsa da sanırım biraz pahalı, ne dersiniz? Tankut: Hem de nasıl. Yalnız orada çalışıyorsanız ya da öğrenci olarak gittiyseniz sıkıntı çekmezsiniz. Sosyal bir devlet olduğu için insanların gelir seviyesi arasında uçurum yok.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Önemli sayıda Türk de yaşıyor. Pek çoğu Konya’nın ‘Kulu’ ilçesinden... Tek sıkıntı kışın hava erken karardığı için biraz depresif olabiliyor. Yazın gün uzun olduğundan enerji patlaması oluyor şehirde. İnsanlar kendi hallerinde ve çok sıcakkanlılar. Özellikle doğaya olan saygıları inanılmaz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Ayrıca İsveç çok güvenli bir ülke. Gece yarısı sokaklarda rahatlıkla tek başınıza dolaşabilirsiniz. İsveç’e kışın gitmeyi düşünen birisi havanın öğle saat üçte zifiri karanlık olmasına hazırlıklı olmalı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Özellikle hava Stockholm’de ortalama eksi 10 derece oluyor ve denizi tuzsuz olduğu için kışın donu- yor. Üstüne çıkıp fotoğraf çektirdiğimi hatırlıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Artık dünyayı beraber geziyorsunuz. İlk nereye gittiniz? Ekin: Viyana. Hem İstanbul’a yakın hem de pek çok kültürel etkinliği var. Hafta sonu için güzel bir kaçamak. Çikolataları, kahveleri ve elmalı turtası çok güzel. Seyahat dışında bir başka tutkumuz da dans. Dansın izinde de birçok yere gittik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Festivallere mi katılıyorsunuz, nasıl başladı bu merak? Ekin: Tankut zaten salsa ve bachata yapıyordu. Evlenince birlikte kursa gittik, daha de geliştirdik. Festivallere gidiyoruz genelde. Örneğin Berlin’de Bachata Congress’e katıldık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Danstan kalan vaktimizde şehri gezdik. Dubai Latin Fest ve Summer Salsa Fest Varna’ya da katıldık. Ayrıca Tankut, Odessa International Dance Festival ve Russian Bachata Festival in St. Petersburg’a da katıldı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Bunların dışında İstanbul Uluslararası Dans Festivali’ne her yıl düzenli katılıyoruz. Hobilerimizi seyahatle birleştirmeyi seviyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Gezdiğiniz ülkeler içinde en çok neresi sizde kalıcı izler bıraktı? Tankut: Bu soruya ikimizin ortak cevabı Meksika ama benim için Suriye. Sekiz yıl önce, ülke barış içindeyken gittim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Şam ve Halep’ten çok etkilenmiştim. Sonrasında çok üzücü şeyler yaşandı ve kısa dönemde tekrar gitmek mümkün değil. Her iki şehir kendine özgüydü, herhangi bir turistik etki yoktu. Tüm restoranlar yereldi, özeldi. Öğlen nargile içen genç çocukları görmek ilginçti.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Peki Meksika’nın sizde etkisi nedir? Ekin: İnsanları, doğası, kültürü, denizleri müzikleri ve yemekleriyle zaten sizi hemen sarıyor ülke.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Etkilenmemek elde değil. Ülkenin güneydoğu sahillerini gezdik. Cancun, Tulum, Playa del Carmen ve Cozumel. Butik otellerde konakladık. Yediğimiz her şey çok güzeldi. Özellikle fajita, buritto, taco, nachos ve quesadilla öneririz. Baharatı ve sosları muhteşem.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Birlikte gezdiğiniz 32 ülke ve 80 şehirde aklınızdan çıkmayan anlar nelerdir? Tankut: Zanzibar’da şnorkelle dalış yaptık, rengârenk balıkların içinde yüzdük. Guatemala’nın güneyindeki Atitlan Gölü çevresinde yüzde 100 Maya kanı taşıyan insanlarla tanıştık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Gerçek Kızılderililerin kökeni olan bu insanlar Türklerden ortalama 20 santim daha kısa. Erkekler 1.55, kadınlarsa 1.45 metre boyundalar. Küba’da Havana ve Trinidad şehirlerinde yerli halkla her gün salsa dansı yaptık. Hatta bölgedeki insanlara bachata dansını öğrettik. Saymakla bitmez aslında...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Ortalama bir seyahatiniz ne kadar sürüyor, işlerinizi nasıl ayarlıyorsunuz? Ekin: 10 gün sürüyor. Bazen birkaç şehri birleştiriyoruz. Genelde yıllık izinlerimizde yola çıkıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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En son nereye gittiniz? - San Francisco. Kaliforniya’da road trip yaptık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Bütçeniz genelde ne kadar? - Değişiyor. Ortalama günlük 200 Euro’ya geziyoruz. Konaklamayı daha ucuz seçersek 50-100 Euro’ya da düşüyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Seyahat konusunda en büyük hayaliniz nedir? - Aile kurup çocuklarla birlikte gezmek istiyoruz. Onlar da gezgin olsun istiyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.t
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Sırada hangi ülkeler var? - Myanmar, Tayland, Filipinler, Kamboçya, Vietnam, Laos, Singapur, Malezya ve Endonezya.