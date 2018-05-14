Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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6 yılda otostopla 26 bin kilometre yol kat etti! Yaşadıkları tez olacak...
Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencisi Elif Omput (26) Türkiye’nin doğusundan batısına 71 kente otostopla gidip tam 26 bin kilometre kat etti. Ayrıca Elif, otostoplarda yaşadıklarını akademik tez olarak kaleme alıyor. Hatta genç kadının otostop deneyimleri akademik bir çalışma olmaya doğru ilerliyor.
Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencisi Elif Omput (26) Türkiye’nin doğusundan batısına 71 kente otostopla gidip tam 26 bin kilometre kat etti. Ayrıca Elif, otostoplarda yaşadıklarını akademik tez olarak kaleme alıyor. Hatta genç kadının otostop deneyimleri akademik bir çalışma olmaya doğru ilerliyor.
Fotoğraflar: Elif Omput / Instagram
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Balıkesir Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 26 yaşındaki Elif Omput, 14 kiloluk sırt çantasıyla, 6 yılda otostopla 71 ili gezdi.
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26 bin kilometre yol kat eden Omput, en çok İstanbul ve Ankara plakalı sürücülerin araçlarına bindiğini söylüyor.
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Omput’un en kısa otostopu 3 kilometre, en uzun otostopu ise 1100 kilometre sürmüş. Sosyal medyada kendisine ‘Gezgin Kız’ diyen Omput, otostopa başlama hikâyesini ve yaşadıklarını Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'e anlattı.
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‘HELLO’ DİYEREK ALIYORLAR Aslen Mardinli olan Omput, “İlk üniversitemi okurken Rize’nin Ardeşen İlçesi’nden merkeze gitmek zorundaydım.
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O saatte dolmuş yoktu. Utanarak otostop yaptım, 40 dakikalık bir yoldu.
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Zorunlulukla başlayan otostop sonra bir tutku oldu benim için. Sürücüler beni turist zannedip ‘Hello’ diyerek araçlarına alıyor.
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Türk olduğumu söylediğim zaman çok şaşırıyorlar. Birçoğu da, ‘Türk kadını otostop çeker mi?’ diye soruyor” dedi.
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Karadeniz, Ege, Doğu ve Güneydoğu’da her ili gezdiğini ifade eden Omput, “Güneydoğu’da ve Doğu’da otostopun ne olduğunu bilmiyorlar fakat misafirin ne olduğunu çok iyi biliyorlar.
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Beni tanrı misafiri olarak görüp evlerine davet ediyorlar. Yemek ısmarlayan oluyor. Hatta cebime harçlık koyan, otogara bırakmayı teklif eden dahi oluyor.
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Ben amacımın gezmek, yeni yerler ve kültürler tanımak olduğunu söyleyince hak veriyorlar. Yine de ‘Dikkatli ol kızım’ diyerek araçtan indiriyorlar” diye konuştu.
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SADECE 11 KADIN SÜRÜCÜ ALMIŞ Korkmadığını ve başına bir olay gelmediğini de kaydeden Omput, “Bana ‘Korkmuyor musun, sonun Özgecan gibi olabilir’ diyorlar. Ülkemde kötü insanlar kadar iyi insanlar da var.
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Özgecan otostop yapmadı ki dolmuşa bindiği için öldürüldü. Ben otobüs, dolmuş kullanmıyorum. Ya uçak ya otostop kullanıyorum.
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Risk var ama hiç korkum yok. Gece otostop yapmıyorum ve cebimde biber gazı dahi taşımıyorum. En ilginç olanı ise 6 yılda yüzlerce araca bindim, sadece 11 kadın sürücü beni aracına aldı” ifadesini kullandı.
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POLİSLER TEBRİK ETTİ Elif Omput, ilginç bir anısını ise şöyle anlattı: “Muş’tan Bingöl’e giderken jandarma ve polis bizi 24 saat içerisinde en az 15 kez durdurdu ve arama yaptı.
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Bütün polisler, ‘Türkiye’de yer mi kalmadı, biz erkek halimizle dolaşamıyoruz, sen nasıl cesaret ediyorsun? Helal olsun’ diyerek cesaretimden dolayı tebrik etti.”