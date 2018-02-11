Fazla bagajın bedeli

Bir zamanlar, yolcular bagajlarını tartmazdı. Fazla bagaja check-in sırasında da göz yumulurdu. Çok ısrar edilirse, fazlalıklar daha az bagajı olan birlikte seyahat edilen arkadaşlar üzerine yazılırdı. O güzel günler çok uzun zaman önce geride kaldı. Bilet fiyatlarını eskisi kadar hızla artmasa da havayolları ek gelir peşindeler. Hatta bazı havayolları kargoya verilen bagaj için bile ücret istiyor. Ekstradan son dakikada ödediğiniz ücretler bazen bilet fiyatına kadar çıkabiliyor. Siz siz olun ‘hafif’ seyahat edin. Ama ya bagajınız ağırsa? Gittiğiniz yerde çok alışveriş yaptıysanız? Veya kullanmanız gereken ekipmanla seyahat ediyorsanız?



BAGAJ LİMİTLERİ NE KADAR

Her havayolunun farklı uygulamaları var. Hatta iç-dış hat veya bazı ülkeler için bile değişik uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Genellikle kabine yani yanınıza aldığınız bagaj için ekonomi sınıfında 6 ila 8 kg limiti var.

Serbest bagaj yani kargoya verdiğiniz bavullarınızda Türkiye’de iç hatlarda limit 15 kg. Dış hatta ise 20 kg. Business uçuyorsanız veya özel yolcu programı üyesiyseniz, limitler daha da yükselebiliyor.



32 KİLOGRAMI GEÇMİYOR

Business’ta ise üst limit tek parça bavul için 32 kilogram. Bunun nedeni, yer hizmetlerinde çalışan işçilerin bel sağlığı. Bir çok uçakta veya havalimanlarının bavul sistemlerinde yükleme insan gücüyle yapılıyor. 32 kg ve üstü ağırlıklar özellikle belde ağır hasara neden olabiliyor.









PAKET SATIN ALIN

Daha biletinizi alırken planlamanızı yapın. Fazla bagajınız varsa, ek paket ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. Genellikle havayolları basit, ekonomik veya ekstra gibi farklı isimler altında paket satıyor. En uygun fiyatlar bu paketlerde.



UÇUŞ YAKLAŞIYORSA

Benim de başıma sık sık gelir. Kabin bavulu ile seyahate çıktığımda, bir anda uzun süredir aradığınız bir şey karşınıza uygun fiyatlar düşüverir. Ek bavulunuz olacaksa veya limiti aşacaksanız, fazla bagaj için uçuş saatini beklemeyin. İnternet üzerinden birçok havayolu satışı yapıyor. Terminallerde ise en yüksek fiyatı ödüyorsunuz.



BAVULUNUZU TARTIN

Havalimanına gitmeden bavulunuzu tartın. Fazlalıkları belirleyin. Kalabalık seyahat ediyorsanız, ağırlıkları diğer bavullara evde ya da otelde paylaştırın. Bu işlem havalimanında sırada beklerken zor olabilir.



HAVALİMANINDA ÖDEMEK ZORUNDAYSANIZ

Havalimanlarında uygulamada genellikle yolcuları bilet satışa yönlendiriyorlar. Zaman kaybı yaşamamak için erken gelin. İşleminizi yapın.

HANGİ HAVAYOLU FAZLA BAGAJI NE KADARA TAŞIYOR

TÜRK HAVA YOLLARI

İÇ HATLAR: Yolcu bagaj limitleri business için 30, ekonomi için 20 ve promosyonlu bilet ile AnadoluJet uçuşları için 15 kg. 0-2 yaş bebek yolcu içinse sadece çocuk arabası içi 10 kg. Sonrasında her bir 1 kg fazla için 8 TL alınıyor. İç hat aktarmalarda fazla bagaj kg ücreti 10 TL.



KKTC: Öğrenci ve KKTC’de görev yapan Türk Barış Gücü’ne mensup asker veya bebek yolcular için kg başına 4 TL.



DIŞ HATLAR: THY dış hatlarda uçtuğu noktaları 5 ayrı bölüme ayırıyor. ‘Zone 1’ yani en yakın uçuş noktaları arasında Atina, Selanik, Sofya var. Çoğu Avrupa ve Ortadoğu noktası Zone 2 ve 3’te. Zone 5’e ise neredeyse tüm uzun menzilli hatlar giriyor. Türkiye’den kg başına Zone 1 için 4, 2 için 6, 3 için 8, 4 için 11 ve 5 için de 1 Euro ödeniyor. Örneğin Kahire’den İstanbul aktarmalı Singapur’a uçacak yolcu için kg başına fazla bagaj 22 Euro’ya çıkıyor.



PARÇA BAŞI: Tüm ABD, TK8000 ile başlayan Gana, Nijerya, Kamerun, Mali, Sudan, Mauritius, Madagaskar ve Şeyseller seferlerinde ise ek bagaj için parça başı 150 dolardan başlayıp 210 dolara kadar olan ücretler talep ediliyor. Farklı bölgeler için fiyat artabiliyor.

PEGASUS

Eğer uçuş öncesinde fazla bagajınız varsa, internet üzerinden önceden satın almanız durumunda uygun fiyatlar yakalıyorsunuz. Biletinizi satın alırken bu işlemi yapın. İç hatlarda limit 15 kilogram. Fazlası için 20 kg kadar internetten satın alma yaparsanız kilogramına 4 TL, havalimanında da 8 TL ödüyorsunuz. 20 kg üzerinde fiyat 8 TL’ye çıkıyor.



KKTC için önceden fazla kg satın alırsanız, 20 kilogram bagaj için 5 ila 12,5 TL arasında değişiyor. 20 kg üzerinde her kg için 4 TL alınıyor.



Dış hatlarda 20 kilograma kadar hattın kısa ve uzunluğuna göre 7 ila 15,75 Euro arasında ödüyorsunuz. 20 kg üzerinde 3 ila 5 Euro arasında değişiyor.



ONUR HAVAYOLLARI

Bilet satışında Onur Air 3 farklı paket sunuyor. Sade iç hatta 15, dış hatta 20 kg, standart iç hatta 20, dış hatta 30 kg ve özel paket de iç hatta 25, dış hatta 40 kg serbest bagaj hakkı veriyor.

Bu ağırlıkların dışınd havalimanında kilogram başına iç hatlar 6, dış hatlar 28, Moskova için de 24 TL alınıyor. Eğer fazla bagajı internetten alırsanız, kilogram başına iç hatlar 4 TL, dış hatlar da 14 TL.

SUNEXPRESS

Havayolu iç hat seferlerinde kg başına 6 TL, dış hat seferlerinde de kg başına 10 Euro alıyor. İsteyen yolcular, uçuştan önce paket de satın alabiliyor. İlave 5 kg iç hatlarda 15 TL, dış hatlarda 15 Euro’dan başlayan paketler satın alınabiliyor.

ATLASGLOBAL

Tüm iç hat noktalarında fazla bagajın kg ücreti 6 TL. Dış hat noktalarında ise kg ücreti 5 dolardan başlayıp 18 dolara kadar çıkabiliyor.