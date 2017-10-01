 En çok bu soruları soruyorlar

Öncelikle bu gibi farklı sorular, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesinde (http://web.shgm.gov.tr/tr/yolcular-icin/3889-index) hazırlanan özel bölümde cevaplanıyor. Yeni de sağlık sorununuzla ilgili doktorunuza danışın. Havayolu şirketine de sağlık sorununuzu bildirin. En son olarak havalimanına giderken raporlarınızı yanınıza almayı unutmayın.



+ Ameliyattan kaç gün sonra uçabilirim?



Ameliyatın zorluğu ve prosedürlere göre değişiyor. Örneğin küçük yara dikişleri gibi küçük ameliyatlardan 1-2 gün, karın bölgesine ait basit cerrahi işlemlerden 4-5 gün, göğüs ve karındaki ağır ameliyatlardan ise 10 gün sonra uçuşa izin veriliyor. Farklı ameliyatlar için doktorla ve havayolu ile irtibata geçmekte fayda var.

+ Kalp hastaları uçabilir mi?

Kalp rahatsızlığı bulunan ve durumu stabil olanlar havayolunu sorunsuz kullanabilir. Ancak hastanın kalp rahatsızlığı ciddi ve stabil değilse, durumu düzelip stabil hale gelinceye kadar uçuşunu ertelenmesi öneriliyor.

+ Kırık ayakla uçağa binilir mi?

Uçuşta alçıya bağlı kan dolaşımının etkilenmesinden kaynaklı ödem oluşabilir. Birçok havayolu, alçı uygulandıktan sonraki ilk 24-48 saat arasında uçuşa izin vermiyor. Atel içindeki basınçlı hava, uçak içindeki basınç değişikliklerinden etkileneceğinden dolayı uçuş için uygun değil. Alçıyla uçacağınızda yanınızda tarihi gösteren raporu bulundurun. Ayrıca alçılı yolcuların acil çıkış kapılarının önündeki koltuklara oturtulamıyor.





+ Şeker hastaları ne yapmalı?

Kontrol altına alınmış şeker hastalığı, havayoluyla seyahat edenler için önemli sorun oluşturmaz. Önden planlama yapın. Uçmadan 4-6 hafta öncesinde doktorunuzla konuşup seyahat hazırlığına başlayın.

Sıvı kısıtlamasının olduğu yerlere uçarken yanınıza alacağınız ilaçların her biri 100 ml’yi geçiyorsa yanınızda raporunuz olsun. Sürekli taşıdığınız ilaçları, insülin pompaları, glikoz izleme cihazları için havayolu ile iletişime geçin.

Havalimanı güvenlik tarama cihazlarının insülin pompaları üzerine olası etkileri konusunda üreticiden bilgi alın. Bazı insülin pompaları, x-ray ışınlarından etkilenebiliyor.

+ İkiz bebek bekleyen hamile yolcu kaçıncı haftaya kadar uçabilir?

Uçmak, normal seyir gösteren bir hamilelik için tehdit oluşturmaz. Anne ve bebek açısından normal seyreden hamilelikte uçuş için asıl sorun, uzun rötar veya ‘divert’ yani planlanan yer dışında yapılan inişte o havalimanı yakınlarında kadın doğum kliniklerinin olmaması veya yetersiz olmasıdır. Bu nedenle birçok havayolu şirketi kurallarında tek bebek hamileliğinde 36, çoğul bebek hamileliğinde ise 32’inci gebelik haftasından sonra uçakla seyahate izin verilmez. 28 hafta ve sonrasında ise doktor raporu istenir.





+ Kabine oksijen tüpü alınabilir mi

Eğer doktorunuz havayolu ile seyahat edebileceğinizden emin değilse, havalimanında veya uçuş sırasında örneğin ilave oksijen gibi özel bir destek gerekiyorsa, uçuşunuz öncesi ilgili havayolu şirketi ile doğrudan iletişime geçin. Oksijen tüpü ihtiyacınızı bildirin. Havayolunun destek hizmetinden veya sağlık destek ekibinden yardım alabilirsiniz.

+ Kuruyemiş alerjim var, nasıl uçmalıyım?

Bazı havayolu şirketleri, yolcunun önceden bildirmesi durumunda bu ürünleri mönülerinden çıkarıyor. Diğer yolcuların yanlarında taşıdığı fındık-fıstık-badem gibi kuruyemişler için, kabin memurları uçakta anons yapıyor.

+ Astım KOAH’lı hastalar uçağa binebilir mi?

Astım ve Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan bireylerin çoğunluğu sorunsuzca havayolu ile seyahat edebilir. Ancak kendileri için elzem olan ilaçlarını örneğin inhalerlerini el bagajlarında bulundurmalarında fayda var.







