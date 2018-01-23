Edirne Bize Moral Verdi

Hürriyet gazetesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Edirne Belediyesi bir araya gelerek ‘Edirne’yi Keşfet’ organizasyonunu düzenledi. Hatay, Aydın, Mersin, Gaziantep ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sonra ‘Keşfet’ turlarının altıncısı Edirne’de gerçekleştirildi. Tarihinden yemeklerine, yaşam kültüründen ekonomisine Edirne’nin dinamikleri Hürriyet gazetesinin güçlü yazar kadrosu tarafından ele alındı. 3 gün süren ‘keşfet’ turuna katılan Hürriyet yazarları ve seyahat acenteleri bando takımının çaldığı eğlenceli müziklerle tarihi belediye binasında karşılanırken, organizasyon boyunca Edirne karış karış gezildi. Belediye Başkanı Recep Gürkan tur süresince katılımcılara Edirne’yi anlattı.

Organizasyonun kapsamında düzenlenen toplantıya Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tayyip Özdurmaz, Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila katıldı. Hürriyet Yayın Direktörü Fikret Ercan, Ekonomi Müdür Sefer Levent, Magazin Müdürü Selim Akçin, Spor Müdürü Mehmet Arslan ve Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz’ın da yer aldığı ‘Edirne’yi Keşfet’ turunda Hürriyet’in dev yazar kadrosu içinde ise şu isimler yer aldı: “Sedat Ergin, Yalçın Bayer, Erdal Sağlam, Nuran Çakmakçı, Cengiz

Semercioğlu, Jale Özgentürk, Kanat Atkaya, Uğur Gürses, Gila Benmayor, Melis Alphan, Onur Baştürk, Melike Karakartal, Saffet Emre Tonguç, Muammer Elveren, Müge Akgün, Sahrap Soysal, Vedat Milor, Ömür Gedik, Gökhan Kimsesizcan, Barçın Yinanç, Serkan Ocak”

Gerçekleştirilen törende bir konuşma gerçekleştiren TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy turizmin Türkiye’nin geleceğinde etkin rol oynayacağını dile getirdi. Ulusoy, turizmin Türkiye’nin önünü açacağını, birlik, beraberlik ve beraber yaşama kültürünü barış sektörü turizmin gerçekleştireceğini söyledi. Türkiye’nin birlikte yaşamayı öğrendiğini, bunun çok önemli olduğunu kaydeden Başaran Ulusoy, “Edirne’ye moral ve enerji vermek için geldik. Biz moral ve enerji bulduk. Kültür hazinesi bakımından çok önemli olan bu ilimiz aslında yaşam kültürü açısından çok daha fazla değer sahip. Edirne’yi Keşfet organizasyonu ile sokak sokak gezildi. Ancak Edirne keşfedilemez. Yaşanarak öğrenilebilir. Öyle büyük ve güçlü bir kültürel mirasa sahip. Ayrıca Başkan Recep Gürkan da ilk günden itibaren ekibi bir dakika yalnız bırakmadı” dedi. Keşfet turlarının altıncısının gerçekleştirildiğini hatırlatan Başaran Ulusoy, “Bundan sonra da bu turlar yapılmaya devam edecek. Ancak bir sonraki turlarda Edirne’ye gelen herkes, ‘Burası da Edirne’deki gibi mi olacak’ diye soracak. Hürriyet gazetesi ile birlikte çok doğru bir iş yapıyoruz. Ancak daha fazla tanıtım yapılması gerekiyor. Gittiğimiz kentlere

bizden sonra turlar düzenlenmeye başlıyor. Bu hem gittiğimiz ile hem de Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan bir organizasyon” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmeye aday olduğunu, ancak Türkiye’nin birlikte yaşamaya çok önceden başladığını dile getiren Başaran Ulusoy, “Bize vize koyanlar beraberliğimizi görmesi lazım. Bir gün gelecek biz onlara vize koyacağız. Bunu sağlamak için beraber yürüyeceğiz, beraber koşacağız” dedi.

Hürriyet’in güçlü yazar kadrosuyla ‘Keşfet’ organizasyonu kapsamında gidilen ili en güzel şekilde anlatmayı ve tanıtmayı amaçladığını ifade eden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Türkiye’nin turizm hareketini bu organizasyonlarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz ilin kamuoyunda sesi olmayı amaçlıyoruz. ‘Keşfet’ organizasyonlarının ardından çıkardığımız gazetede o ilin sorunlarına eğiliyor, yazarlarımızın gözünden o ilin anlatılmasını sağlıyoruz. Seyahat acenteleri ile birlikte yaptığımız ‘keşfet’ yolculuklarının ardından aldığımız geri dönüşler de bizleri memnun ediyor. Organizasyon esnasında Hürriyet gazetesi ve yazarlarımızın yaptığı sosyal medya paylaşımları da binlerce beğeni alıyor. Her alanda gittiğimiz ilin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Geçmişinden gelen güçle günümüzde de Edirne’nin, Türkiye’nin en önemli illerinde biri konumunda olduğunun altını çizen Fikret Bila, “Edirne özellikle İstanbul’a yakınlığı, Avrupa’ya sınırı olması bakımında çok stratejik bir noktada. Son dönemlerde Marmara bölgesinde yapılan ve planlanan mega projelerin de Edirne’ye büyük katkısı olacaktır. Edirne’ye gelecek olan hızlı tren ile İstanbul ve Edirne

arasının 45 dakikaya inecek olması şehrin önemini bir kat daha arttıracaktır. Bu sayede Edirne’ye gelen turist sayısı bir hayli artacak, bölgede yatırım yapılması kolaylaşacaktır” dedi. Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Çanakkale Köprüsü’nün de bölgeye büyük katkısı olacağına değinen Fikret Bila, “Tüm bunların yanında sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı ve büyük ihracatçıların yer aldığı Marmara bölgesindeki illerin birbiriyle kesintisiz bağlantısı sağlanacaktır. Bu bağlantının sağlanmasındaki diğer bir büyük yatırım ise Osman Gazi Köprüsü’dür. Marmara bölgesinden tüm iller yapılan yeni yollar ve köprülerle kesintisiz iletişime kavuşacaktır. Edirne’de buradan payına düşeni alacaktır” dedi.