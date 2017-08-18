Dünyanın en güzel beyaz kumlarının sahibi: Palawan Adaları

1- El Nido'yu ziyaret edin

Palawan Adaları'nın kuzey ucunda yer alan El Nido kasabası harika kumsallara ve güzel restoranlara sahip olan turistik bir kasaba. Tekne ile El Nido kasabasına geçerek buradaki atmosfere şahit olabilirsiniz. Birbirinden güzel lagünleri ziyaret edebilir ve yerel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.

2- Dalış yapın



Palawan Adaları deniz altı canlı çeşitliliğinin en yoğun olduğu yerlerden biri. Deniz altındaki dünyayı merak ediyorsanız bölgede düzenlenen dalış eğitimlerine katılabilir ve bu muhteşem fırsatı değerlendirebilirsiniz.

3- Tekne turlarına katılın

Palawan adalarını yakından tanımak için tam gün süren tekne turlarına katılabilir ve hayatınızda unutamayacağınız manzaralara şahit olabilirsiniz. Doğal güzellikleri ile ünlü olan adalara hayran kalacağınız kesin.

4- Underground River'ı ziyaret edin

Palawan'ın Sabang bölgesinde yer alan ulusal park içindeki Underground River, dünyanın doğa harikası yerleri arasında bulunuyor. Girintili ve çıkıntılı yer altı mağaralarından oluşan bu bölge tekne turları ile keşfedilebiliyor ve muhteşem enstantaneler sunuyor.





5- Ateş böceği turuna katılın

Palawan adalarının enfes atmosferine ek olarak düzenlenen ateş böceği turunda rehberler eşliğinde tekne ile denize açılarak ateş böceklerinin oluşturduğu parıltılı enstantaneleri görebilir, denizin içinde ise planktonların oluşturduğu ışıltılı görüntülerle mucizevi bir ana şahit olabilirsiniz.





6- Honda Bay koyunu ziyaret edin

Adanın en güzel kumsallarından birine sahip olan Honda Bay cennetin yeryüzündeki hali olarak anılıyor. Palmiye ağaçlarının ve bembeyaz kumsalların bulunduğu bu koy mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

7- Aktivitelerle gününüzü renklendirin

Palawan adaları tam bir aktivite cenneti olarak biliniyor. Adada her zevke göre aktivite ve spor imkanı bulunuyor. Şnorkelle dalıştan zepline, kaya tırmanışından scuba dalışı ve sörfe kadar pek çok aktiviteyi deneyebilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.





8- Vahşi yaşamı keşfedin

Palawan adalarının güneyinde yer alan vahşi yaşam bölgesinde; timsahlardan leoparlara, kuş türlerinden kelebeklere kadar pek çok canlı yaşamı yakından görebilir ve bölgede trekking yaparak canlı çeşitliliğini yerinde gözlemleyebilirsiniz.





9- Puerto Princesa'da gezinin

Adaların merkezi konumunda olan başkent Puerto Princesa, yerel hediyelik eşyalar bulabileceğiniz ve ada ruhunu yakından tanıyabileceğiniz bir şehir.

10- Pansitin'i deneyin

Izgara sebze, tavuk ya da karides gibi malzemelerle yapılan Pansitin değişik bir noodle çeşidi. Çin mutfağından izler taşıyan bu yemeği yerel restoranlarda tadabilirsiniz.





Fotoğraflar: BekranSarsilmaz, Serinletici, Dünyada 1 Gün, Gezimanya, Palawan Greenviews