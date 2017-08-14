Hong Kong'un ilginç kapsül evleri

Durmadan, büyük bir hızla ve kaosla dönen bir dünyada, ağırlığın altında ezilmek ve en ilkel haliyle yaşam mücadelesi sürmek. Bir yandan dünyanın en pahalı ülkesi olup her türlü imkânın varlığı, öteki tarafta ise yoksulluğun her zerreye nüfuz etmesi.

Fotoğrafçı Benny Lam, dünyanın en pahalı ülkesi olan Hong Kong’da madalyonun öteki yüzünü yani yoksul kesimin hayatını fotoğrafladı.

Tabut odacıklar olarakta bilinen 1-2 metrekarelik mikro evlere bakarken bile zorlanabilirsiniz.

Sanatçını ‘Kapana kısılmış’ ismini verdiği fotoğraflarda temel amaç; binlerce insanın yaşam mücadelesi ve şehrin emlak krizi.

Lam çalışmasını yaparken temel kıstasının yaşanan odayı kişinin gözünden görmek olduğunu belirtiyor. Bu yüzden her fotoğrafı kişinin bakış açısıyla vermeye çalışmış.

Fotoğraflarda göze çarpan ise koca bir dağınıklık ve karmaşa.

Bir bilgisayar, bir televizyon veya telefonun bulunduğu odalarda eşyalar sanki oyalanmak için kurulmuş izlenimi veriyor.

Genel tabloya baktığımızdaysa ne garip dünya demeden de edemiyor insan!

Fotoğraflar: N'olmuş?