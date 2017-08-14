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HürriyetSeyahatHong Kong'un ilginç kapsül evleri
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Hong Kong'un ilginç kapsül evleri

Metropol’de yaşam her zaman iş hayatında ve sosyal hayatta fırsat yaratan bir unsur olarak görülmüştür. Fakat bazı bölgelerde durum değişiyor. Bunlardan biri de dünyanın en pahalı bölgelerinden biri olan Hong Kong’da, yoksul halkın yaşadığı mikro daireler. Sıkışmışlığın fotoğrafı olan evlere bakınca sizinde ruhunuz daralacak…

Hürriyet Haber
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Durmadan, büyük bir hızla ve kaosla dönen bir dünyada, ağırlığın altında ezilmek ve en ilkel haliyle yaşam mücadelesi sürmek. Bir yandan dünyanın en pahalı ülkesi olup her türlü imkânın varlığı, öteki tarafta ise yoksulluğun her zerreye nüfuz etmesi.

Hong Kongun ilginç kapsül evleri

Fotoğrafçı Benny Lam, dünyanın en pahalı ülkesi olan Hong Kong’da madalyonun öteki yüzünü yani yoksul kesimin hayatını fotoğrafladı.

Yeni başlayanlar için Hong Kong Yeni başlayanlar için Hong Kong

Tabut odacıklar olarakta bilinen 1-2 metrekarelik mikro evlere bakarken bile zorlanabilirsiniz.

Hong Kongun ilginç kapsül evleri

Sanatçını ‘Kapana kısılmış’ ismini verdiği fotoğraflarda temel amaç; binlerce insanın yaşam mücadelesi ve şehrin emlak krizi.

Hong Kongun ilginç kapsül evleri

Lam çalışmasını yaparken temel kıstasının yaşanan odayı kişinin gözünden görmek olduğunu belirtiyor. Bu yüzden her fotoğrafı kişinin bakış açısıyla vermeye çalışmış.

Hong Kongun ilginç kapsül evleri

Fotoğraflarda göze çarpan ise koca bir dağınıklık ve karmaşa.

Hong Kongun ilginç kapsül evleri

Bir bilgisayar, bir televizyon veya telefonun bulunduğu odalarda eşyalar sanki oyalanmak için kurulmuş izlenimi veriyor.

36 saatte Hong Kong36 saatte Hong Kong

Genel tabloya baktığımızdaysa ne garip dünya demeden de edemiyor insan!

Hong Kongun ilginç kapsül evleri

Fotoğraflar: N'olmuş?

Kaynak: Hürriyet Haber

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